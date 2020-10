L'Oroscopo di mercoledì 21 ottobre sarà determinato dalla posizione che assumeranno i pianeti nella volta celeste. Alcuni segni, come Leone e Capricorno saranno agguerriti mentre altri, come Vergine e Bilancia, preferiranno vivere una giorna più serena. Osservando il cielo di domani, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura a Saturno, Mercurio in opposizione a Urano, Venere in trigono a Giove e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 21 ottobre.

I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 21 ottobre: novità per Toro e Cancro sorridente

Ariete: vi renderete conto di dover cambiare la strategia adottata con il partner. Deciderete di seguire una linea più dura perché temerete che i vostri desideri non vengano rispettati. Questo atteggiamento sarà causato soprattutto dalla paura di essere delusi. La persona amata, fortunatamente, si mostrerà incline al dialogo e cercherà di rassicurarvi con le sue parole. Potrebbe essere il momento giusto per discutere dei vostri dubbi: una chiacchierata chiarificatrice potrebbe essere un veno toccasana!

Toro: sarete alla ricerca di qualcosa di nuovo per arricchire la vostra vita.

Scoprirete nuovi interessi e vi relazionerete con personalità diverse dalla vostra. Sul posto di lavoro, sarete efficienti e determinati. Le mansioni da svolgere, forse, saranno troppe per il turno che vi verrà assegnato, ma sarete lieti di potervi rendere utile. Nei vostri occhi brillerà l'amore per il partner.

Non avrete difficoltà ad aprirgli il vostro cuore perché sarete sicuri di essere ricambiati e compresi.

Gemelli: avrete bisogno di ritrovare la fiducia in voi stessi. Gli ultime eventi vissuti hanno messo a dura prova la vostra autostima, ma non sarà difficile tornare a credere nelle vostre capacità.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettervi alla prova. Non sarà necessario affrontare sfide esagerate o troppo impegnative, vi basterà aumentare, leggermente, il livello di difficoltà. Le persone care vi aiuteranno in questo percorso e vi supporteranno nelle scelte che farete.

Cancro: la giornata inizierà in modo positivo per voi perché vi alzerete con il sorriso. Organizzerete tutto nei minimi dettagli, ma qualcosa di inaspettato potrebbe cogliervi di sorpresa. Non si tratterà di un elemento negativo, al contrario, vi fornirà ulteriori stimoli. La vostra curiosità sarà inarrestabile, ma dovrete fare attenzione a non ficcanasare più del dovuto. Qualcuno, infatti, potrebbe essere infastidito dal vostro atteggiamento.

Le ore notturne saranno gentili consigliere.

Oroscopo del 21 ottobre: Leone energico e Scorpione riflessivo

Leone: avrete bisogno di staccare qualche ora dagli impegni quotidiani. Cercherete rifugio nei vostri hobby preferiti e adorerete passare del tempo al telefono con gli amici. Confidenze e risate contribuiranno a ricaricare le vostre energie. Sarete pronti per tornare ad affrontare nuove sfide, ma deciderete di non sovraccaricarvi troppo. La cosa migliore sarà trovare il giusto equilibrio tra incombenze giornaliere e passioni. Una persona speciale potrebbe favorire la vostra felicità.

Vergine: sarà una giornata da passare in famiglia. Amerete prendervi cura della casa e organizzare qualcosa di speciale per il partner e per i figli.

Sarete mossi da un grande amore nei confronti della vita che siete riusciti a costruire fino ad ora. Per un po', metterete da parte la ricerca di un lavoro stabile. Saprete che, prima o poi, arriverà l'occasione giusta da cogliere, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Non dimenticate di fare qualcosa di bello anche per voi stessi.

Bilancia: l'amore illuminerà la vostra giornata. Sarete splendenti come le stelle a notte fonda. La vostra luce inonderà tutto ciò che toccherete e gli altri non potranno fare a meno di notare questo cambiamento. Non vi farete scalfire da parole di dubbio gusto perché saprete di poter affrontare tutto ciò che verrà. Sul lavoro, darete grande prova di voi: non sarete spinti dalla competitività, ma solo dal desiderio di affermarvi come persone di successo.

Attenzione a non esagerare con i peccati di gola.

Scorpione: purtroppo, le previsioni di domani 21 ottobre evidenziano la necessità di compiere una rinuncia. Riguarderà qualcosa su cui stavate lavorando da tempo. Non sarà una scelta semplice e più volte tornerete sui vostri passi. Se dopo un'accurata riflessione, vi renderete conto di dover andare dritti per la vostra strada, non allarmatevi eccessivamente. Davanti a voi ci saranno tante altre occasioni da cogliere. A breve, qualcosa di speciale potrebbe sorprendervi.

Previsioni astrologiche di domani 21 ottobre: difficoltà in amore per Sagittario e ansia per Pesci

Sagittario: dovrete affrontare un momento un po' difficile in amore. Non saprete bene che direzione prendere.

Da una parte, vorrete gettarvi a capofitto nella vostra storia romantica, ma dall'altra, ci sarà qualcosa che vi tratterrà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fare scelte affrettate. Analizzate, nello specifico i pro e i contro e, se necessario, parlatene con una persona fidata. Anche se non li noterete subito, ci saranno dei segnali che vi indicheranno la giusta via.

Capricorno: il vostro lato più ambizioso verrà allo scoperto. Vi sentirete in dovere di dimostrare qualcosa agli altri e non permetterete a nessuno di mettervi i piedi in testa. Sul posto di lavoro, sarete pronti a fare qualsiasi cosa per emergere, ma ricordate di utilizzare solo strategie corrette. Ferire gli altri, infatti, non vi aiuterà a sentirvi meglio con voi stessi e, prima o poi, causerà delle ripercussioni importanti.

Non dimenticate di rendere il partner partecipe della vostra giornata.

Acquario: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno perché ci sarà una ripresa importante. Ci saranno miglioramenti da tutti i punti di vista, ma il lavoro sarà l'ambito più fortunato. Avrete modo di migliorare la vostra posizione e inizierete a sperare di avere delle entrate maggiori. Questo riporterà la pace tra le mura domestiche e tranquillizzerà gli animi. Ovviamente, per ottenere risultati, dovrete impegnarvi molto. Però, avrete tutte le carte in regola per farcela.

Pesci: farete fatica a tenere sotto controllo la vostra ansia. Avrete bisogno del supporto emotivo di amici e parenti. Per fortuna, le parole delle persone amate, vi aiuteranno a superare questo difficile momento.

Per uscirne del tutto, però, dovrete fare appello alle vostre forze e lottare contro determinate paure. Forse, vi sembrerà impossibile riuscirci, ma nel giro di poco tempo vi renderete conto che potrete tornare a sorridere con facilità. Attenzione a non trascurare l'amore.