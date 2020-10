L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 ottobre si presenta colmo di vicende e di novità interessanti. Venerdì e sabato ci sarà l'ultimo quarto lunare con l'astro nella casa del Cancro. Sarà proprio questo aspetto astrologico a dare "gas" a questo mese che è partito un po' di soppiatto. Tante questioni saranno affrontate nell'arco dei prossimi giorni. Sole, pioggia, caldo e freddo si avvicenderanno e ci saranno delle cose da fare sia in casa che fuori. Sarà bene organizzarsi il più possibile dato che non saranno da escludersi degli imprevisti inaspettati. Approfondiamo le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo settimana 5-11 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La voglia di darsi da fare sarà alquanto elevata in questa produttiva settimana in cui finalmente potrete prendervi la meritata rivincita. Nonostante questa premessa, sarà bene non sottovalutare determinate situazioni che vi riguarderanno da vicino. Bandite la sedentarietà: non fa bene continuare a consolarsi con i dolci e il cibo spazzatura. Durante la settimana ritagliatevi del tempo per fare delle belle passeggiate all'aria aperta e respirare a pieni polmoni la frescura ottobrina.

Toro - L'oroscopo settimanale annuncia dei giorni al top della forma, sia fisica che mentale. L'amore e il lavoro saranno due aspetti fondamentali per voi, specie se in questo periodo le cose risultano un po' incasinate.

Avrete modo, nei prossimi giorni di rivedere e sistemare ogni minuscola situazione. State valutando di riprendere gli studi o di cominciare un corso volto a migliorare la vostra vita. Qualunque sia la prova che state affrontando, riuscirete ad avere la meglio.

Gemelli - Dopo un lungo periodo di alti e bassi, siete in cerca di certezze e sicurezze.

Questa sarà una settimana promettente a livello astrale, infatti, la Luna toccherà anche il vostro segno. È il momento di pensare più a voi stessi e al fisico che state un po' trascurando per colpa dei primi colpi di freddo e dell'eccessiva sonnolenza. Talvolta, i cambiamenti sono un toccasana poiché donano nuova linfa vitale.

I single non dovranno rinchiudersi in casa perché saranno delle giornate promettenti sul fronte incontri e amore.

Cancro - Sarà una settimana sognante e piena di speranze. Per vincere la battaglia, dovete cominciare a pensare fuori dagli schemi. Le formule attuali sono usate e riusate, per cui non funzionano più. Guardatevi attorno, perché questa sarà la settimana della svolta. Siete in attesa di una ripresa economica, infatti avete bisogno di molto denaro poiché avete tante spese da sostenere. Chi lavora, vorrebbe ottenere maggiori gratificazioni e riconoscimenti. Le stelle rivelano che otterrete quello che state cercando a patto che non nascondiate la vostra creatività e che siate più caparbi.

Previsioni astrologiche da Leone a Scorpione

Leone - L'oroscopo della settimana parla di buone occasioni da cogliere al volo. Le possibilità non vi mancheranno, tuttavia spetterà a voi essere determinanti. Ottobre sarà un mese un po' fiacco sul piano economico e sociale, ma dovrete tenere duro e perseverare specialmente in questa importantissima settimana. Un evento in particolare rischierà di minare la vostra autostima. Entro poco tempo i dispiaceri saranno dimenticati.

Vergine - Si prospetta una settimana di alti e bassi, vi sembrerà di stare su una giostra vorticosa. Rischierete di combattere con un brutto mal di testa o il mal di pancia. Potreste essere chiamati in causa e forse dovrete sostenere una verifica o una prova importante.

Qualunque sia l'ostacolo che vi ritroverete di fronte, dimostrerete di sapercela fare. Il sostegno della famiglia, degli amici e/o del partner non vi mancherà di certo. All'orizzonte si profilano l'amore e la felicità, portate pazienza!

Bilancia - La prima parte della settimana sarà piena di idee e carisma, ma quando la Luna entrerà nel Cancro comincerete a sentirvi più spossati che mai e sarete tentati dalla pigrizia. Avrete voglia di abbandonarvi sul letto o sulla poltrona e rinuncerete a qualche uscita. Nel weekend preferirete starvene al calduccio, in casa, in compagnia di un libro o di una trasmissione televisiva molto emozionante. Prendete la vita come viene e non remata controcorrente.

Scorpione - L'oroscopo dal 5 all'11 ottobre vi vedrà incominciare la settima con una forte voglia di agire. Vi sentirete stanchi di fare sempre le stesse cose e proverete un forte desiderio di fuggire dalla routine monotona. Se c'è qualcosa da fare, allora sarà meglio cercare di sbrigarla entro domenica, perché dopo potrebbe essere troppo tardi! Vi state preparando ad un certo evento e questo vi causa agitazione. Nel weekend avrete modo di risollevarvi e di scaricare lo stress.

Oroscopo 5-11 ottobre da Sagittario a Pesci

Sagittario - Settimana incentrata sul lavoro e sul vostro futuro professionale. Vi porrete delle domande importanti e affronterete quei soliti dubbi esistenziali. Evitate di isolarvi, in questo periodo dovete incrementare i contatti, specie se aspirate ad avere una carriera di successo.

Ultimamente avete eretto una specie di muraglia attorno a voi, cercate di rimediare e non respingete dei possibili partner. Se siete in coppia da anni, sarà necessario rivedere e ridisegnare gli spazi. Occhio alla caffeina, soffrirete di insonnia.

Capricorno - Siete un segno molto giudizioso, ma nella seguente settimana la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Dovrete vedervela con una carica lunare contrastante che vi darà del filo da torcere. Siate assennati e non prendete decisioni affrettate. Domenica la situazione generale comincerà a sbloccarsi e finalmente saprete che misure prendere. Qualcuno approfitterà della seguente settimana per incominciare una dieta salutare o per rimettersi in sesto in vista delle abbuffate natalizie, ma non riuscirete a resistere alle tentazioni.

Acquario - Finalmente una situazione comincerà a sbloccarsi e potrete ottenere i risultati sperati. State per tornare sulla cresta dell'onda. Avete vissuto un'estate molto particolare, ma l'autunno sta già mettendo a dura prova la vostra tenacia. Andate controcorrente e provate a compiere quel salto nel buio: "Chi non risica non rosica". L'amore sarà nell'aria, si prevedono scintille stellari per le coppie stabili.

Pesci - Settimana evolutiva sia nel lavoro che nello studio. Anche la vita privata sarà interessata da questa evoluzione. Il fresco autunnale e le foglie che cadono, vi spingeranno a viaggiare con la fantasia. Potrete rispolverare quel romanzo o quel progetto che da tempo conservate nel cassetto.

La Luna in Cancro vi susciterà un po' di malumore, ma la vicinanza di una persona cara sarà il vostro faro nella notte.