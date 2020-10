L'oroscopo di venerdì 2 ottobre presenterà numerose sorprese per tutti i segni zodiacali. Gli astri influenzeranno la sfera sentimentale, amicale e lavorativa di ciascuno di noi. Alcuni segni si troveranno a vivere delle splendide avventure, mentre altri dovranno fare i conti con alcune problematiche. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione alla Luna, Mercurio si troverà in opposizione a Urano e Marte sarà in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nei dettagli, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 2 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di venerdì 2 ottobre: Toro dinamico e Cancro nostalgico

Ariete: la vostra carriera lavorativa potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. Non riuscirete a dare una spiegazione all'accaduto, ma questa cosa vi butterà giù di morale. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per riuscire a riprendere il controllo della situazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettervi alla ricerca di una nuova mansione da svolgere. Potreste rimanere molto sorpresi da quello che troverete. La situazione amorosa vedrà dei momenti molto intensi tra voi e il vostro partner.

Toro: non riuscirete a stare fermi senza fare nulla. Avrete bisogno di stimoli e di qualcuno che vi aiuti a vedere il bello in tutto ciò che vivrete.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non rinunciare ai vostri sogni. Non potrete realizzare tutto in una notte, però, con il tempo, anche ciò che sembrà impossibile diventerà possibile. Il partner sarà una figura importantissima per voi perché rappresenterà la seconda metà del vostro cuore.

Avrete estrema fiducia in lui e non dubiterete delle sue parole.

Gemelli: avvertirete la mancanza della vostra famiglia e vorrete incontrarla più spesso. Non sarà facile far coincidere gli impegni tutti, ma con interesse e collaborazione, potrete realizzare questo desiderio. In amore, sarete più propensi a ricevere che a dare.

Vorrete affetto e tenerezze perché riterrete di non poter andare avanti senza le attenzioni del partner. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dimenticare di ricambiare: anche la persona amata desidererà ricevere coccole e stima.

Cancro: la musica sarà l'elemento che farà battere il vostro cuore. Come colonna sonora della giornata, sceglierete una melodia che vi doni gioia e voglia di fare, ma non rinuncerete a suoni più classici per i momenti di relax. Sarete pronti a intraprendere nuove esperienze lavorative e a confrontarvi con le vostre paura più profonde. Forse, temerete di non poter affrontare certe cose, ma la fortuna sarà dalla vostra parte e non avrete alcun problema nel far ascoltare la vostra voce.

Amore e amicizia avranno un ruolo predominante.

Oroscopo del 2 ottobre: Bilancia sognatrice e Scorpione avventuroso

Leone: sarete molto attivi e avrete voglia di trascorrere il tempo con gli affetti più cari. Il divano vi susciterà repulsione perché preferirete dedicarvi allo sport e a un po' di sano divertimento. Il lavoro vi stimolerà dal punto di vista competitivo: cercherete di spiccare tra i vostri colleghi, ma questo non ostacolerà la stima che provate per loro. Forse, qualcuno potrebbe invidiare i vostri successi e usare parole sprezzanti per descrivervi. L'arma migliore sarà l'indifferenza perché, se gli darete corda, rischierete di causare solo maggiori contrasti.

Vergine: forse, sarete costretti a stare lontani, per qualche tempo, dal vostro partner.

Sarà un'esperienza molto dolorosa per voi perché temerete di lasciarvi travolgere dalla gelosia. Però, se crederete davvero nel vostro amore, tutto sarà risolvibile e vostra relazione potrà andare avanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare il poterete della distrazione: hobby, passioni, corsi, nuove esperienze lavorative saranno tutte cose che potrebbero darvi coraggio ed energia.

Bilancia: potrebbe essere il momento giusto per realizzare un sogno che, da tanto tempo, tenevate chiuso nel cassetto. Per voi, sarà difficile scegliere di tirarlo fuori e di dedicarvi a esso perché temerete di rovinarlo per sempre. Per fortuna, una persona speciale vi aiuterà a superare il terrore di fallire e vi supporterà nel vostro percorso.

Potreste scoprire talenti sconosciuti e rendervi conto di avere molto da offrire al mondo. Sul lavoro, sarà necessario mantenere un ritmo veloce e produttivo, questa situazione potrebbe mettervi sotto pressione, ma troverete il modo per superarla.

Scorpione: immaginerete di essere un prode cavaliere e di vivere dentro a un libro d'avventura. Nella vita reale, non avrete draghi da sconfiggere, ma dovrete confrontarvi con problematiche molto più pratiche. Per fortuna, la vostra grinta e la vostra immaginazione vi consentiranno di reagire davanti alle difficoltà. Incomprensioni e fraintendimenti avranno vita breve perché saprete gestire, con grande maestria, le diverse situazioni. Sarete pronti ad aprire il vostro cuore al partner, ma pretenderete rispetto e attenzioni.

Previsioni zodiacali di domani 2 ottobre: Sagittario responsabile ed empatia per Pesci

Sagittario: avrete un grande senso di responsabilità, soprattutto verso una persona in difficoltà. Verranno spesso richiesti i vostri consigli, anche per situazioni che non sarete in grado di gestire. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di dare consigli amorevoli, ma generici, niente che possa mettervi in difficoltà o creare eccessiva ansia nel vostro interlocutore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di concentrarvi sulla vostra storia romantica: potrebbe riservare delle belle sorprese! In famiglia, la situazione si manterrà stabile e rilassata!

Capricorno: sentirete il bisogno di staccarvi dal mondo virtuale.

I social network e le app costituiranno un inutile passatempo nella giornata di domani. Preferirete distrarvi con altre attività e avere un contatto diretto con le persone. Parlare attraverso uno schermo, infatti, potrebbe solo mettervi di cattivo umore e rovinare il vostro riposo notturno. Per fortuna, basterà poco per tornare socievoli e amichevoli. I vostri amici apprezzeranno questa scelta e si lasceranno coinvolgere dai vostri piani. Inoltre, potreste incontrare la persona giusta.

Acquario: deciderete di dedicare un po' di tempo a una persona speciale. Avrete voglia di fargli un regalo che possa renderla felice, ma alla fine vi renderete conto che l'unica cosa che desidererà sarà stare in vostra compagnia.

Questo vi riempirà il cuore di gioia, ma attenzione a non perdere mai la gentilezza e il rispetto per le sue opinioni. Vi sentirete più forti e sicuri di voi stessi, ma ci saranno ancora diversi elementi su cui dovrete lavorare. Un collega di lavoro potrebbe farvi uno sgarbo che vi metterà di cattivo umore. Le spie non piacciono a nessuno, però, se necessario, parlatene con i superiori.

Pesci: tutto si baserà sulla vostra capacità di entrare in connessione con gli altri. Sarà fondamentale creare rapporti duraturi e caratterizzati dal rispetto reciproco. Questo vi aiuterà a portare avanti preziose amicizie e a far sboccare l'amore. Forse, non sarete ancora pronti per donare anima e corpo al partner, ma preferirete indagare più affondo sul suo carattere.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dimenticare che tutti gli esseri umani sono dotati di pregi e di difetti e che sono proprio quest'ultimi a definirci maggiormente.