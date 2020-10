L'Oroscopo di domani 2 ottobre riparte con il dispensare consigli e dritte ad uso e consumo dei simpatizzanti della buona Astrologia. In bella mostra, pronte per essere spulciate a dovere, le attesissime previsioni zodiacali di venerdì realizzate sulle effemeridi del periodo e, ovviamente, indirizzate ai primi sei segni dello zodiaco. A dare enfasi alle attuali cronache astrologiche due eventi sicuramente decisivi ai fini delle valutazioni del giorno. Infatti, questo venerdì assisteremo al cambio di settore relativo al pianeta dell'amore e dei buoni sentimenti: Venere in Vergine. Altro evento importante è la congiunzione in atto tra Luna e Marte nel comparto dell'Ariete.

Come sempre, a gongolare saranno solamente in pochi e ancora meno quelli in giornata negativa. Senza allungare troppo "il brodo", partiamo decisi verso l'unica ambita meta, cioè quella di svelare al mondo intero quali saranno i segni più fortunati in questa parte della settimana. In questo caso, le previsioni zodiacali di venerdì svelano cinque splendide stelline, indice certamente di buona fortuna grazie ad effemeridi altamente positive, all'Ariete e alla Vergine. Invece, valutati in giornata buona ma non esente da eventuali fastidiose complicanze, Toro, Gemelli e Cancro, terzetto sottoscritto con le quattro stelline indicative i periodi routinari.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica stelline quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 2 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 2 ottobre

Pronta da spulciare, ecco servita la classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 2 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Abbiamo già anticipato qualcosina in merito ai segni migliori e peggiori del momento, adesso non resta altro che passare direttamente al riepilogo generale. Curiosi di appurare qual è il pensiero dell'Astrologia giornaliera in relazione al proprio segno di nascita?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno:

★★★★★: Ariete, Vergine (Venere nel segno);

★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★★: NESSUNO

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 2 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 2 ottobre al segno dell'Ariete prevede che questo nuovo venerdì potrebbe essere segnato da tanta positività, specialmente nelle cose previste dalla solita routine. Altresì, l'Astrologia applicata al segno non esclude un pizzico di buona fortuna, molto più probabile da metà pomeriggio a fine serata. In amore, vi sentirete così forti, ottimisti e sicuri di voi stessi da riuscire ad ottenere (non senza un piccolo sforzo) il meglio dalla relazione, rendendo speciale questa giornata.

Ad alcune coppie, soprattutto a quelle di primo pelo, potrebbero realizzarsi alcune cose attualmente in sospeso: qualsiasi cosa fosse, puntate al massimo! Single, la Luna nel segno in congiunzione a Marte (entrambi gli astri presenti nel vostro settore) renderà la sfera delle amicizie più vivace e coinvolgente. Sarete un punto di riferimento per tante persone che vedranno in voi un esempio di coraggio e tenacia, verso la vita e l'amore. In serata è previsto qualcosa di interessante: cosa potrebbe essere? Nel lavoro, sempre la Luna promette belle sorprese e desideri realizzati. Allo stesso modo, Marte vi chiamerà all'azione e voi risponderete, pronti e determinati come sempre. In generale non mancheranno le occasioni buone per incrementare carriera e portafoglio.

Voto 9++.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano una giornata abbastanza discreta. in molti casi, diciamo senz'altro che il periodo sarà facile da sopportare, a patto di essere consapevoli delle proprie capacità e non cedere a facilonerie o distrazioni. In pratica per qualcun'altro del segno potrebbe essere la norma ritrovarsi a godere di una giornata improntata quasi tutta su coccole e carezze, ovviamente se con ascendente Ariete, Vergine, Sagittario o Acquario. In coppia, piccoli fuori onda poco simpatici ma ampiamente rientranti nella normalità del rapporto daranno sale al periodo. In amore vi sentirete passionali ma anche molto costruttivi. Per qualche coppietta interessata potrebbe essere il momento giusto per parlare o iniziare a decidere tra matrimonio o eventuale convivenza.

Dovrete avere un grande senso del dovere e di responsabilità se vorrete raggiungere i vostri sogni. Single, la Luna in avvicinamento al segno vi renderà irresistibili: farete breccia nei cuori dei vostri pretendenti. Avrete l’imbarazzo della scelta ma non fatevi desiderare troppo, cogliete l'attimo senza ripensamenti. Il lavoro, potrebbe riprendere a marciare dopo giorni non facili. L'inventiva infatti, potrebbe brulicare di belle idee o progetti da mettere subito in pista o da realizzare al più presto. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, predice un periodo abbastanza positivo. Questo venerdì, terra di confine tra la di fine della settimana lavorativa e l'inizio del weekend, non partirà proprio come ve lo sareste aspettato.

Però, pensandoci bene forse è meglio così, visto anche che sotto di voi tanti altri segni stanno messi molto peggio. In amore, si risveglierà in voi quel pizzico di entusiasmo in grado di smuovere anche una montagna. La fiducia, grazie alla forte unione con il partner, tornerà regina incontrastata della vostra vita. In serata anche la passione tornerà al centro dei vostri pensieri, regalandovi soddisfazioni mai avute prima. Single, sarà un giorno fortunato: entreranno in moto processi promettenti per il vostro futuro e l’amore tenderà ad andare a gonfie vele. Anche eventuali hobby vi sembreranno più gradevoli del previsto. Nel lavoro, buona la congiunzione Luna-Marte, molto meno l'opposizione Luna-Venere.

Una questione finanziaria andrà affrontata con decisione. fatevene carico senza frapporre indugi; del resto quando si tratta di soldi, siete bravissimi nel gestire le cose in modo che volgano a vostro favore. Voto 8+.

L'oroscopo di venerdì 2 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì preannuncia una giornata mediamente positiva, con piccoli distinguo dai toni decisamente poco promettenti, tuttavia di facile disbrigo. Non occorrerà avere tatto e diplomazia per evitare eventuali scontri (che non mancano mai!). il "buon Mercurio" in sestile a Venere, si interporrà fra voi e gli astri negativi rendendo il dialogo con le persone facile e molto fluido.

In amore, il partner si mostrerà gentile e premuroso, pronto ad ascoltare i vostri consigli, ad accettare le vostre idee oppure inizierà a voler trascorrere più tempo in vostra compagnia piuttosto che con i propri amici. Single, gli astri prevedono che il vostro cuore comincerà a battere con un ritmo diverso, più veloce: sarà per molti di voi chiaro che un nuovo amore sta per nascere. Se così fosse, la prima cosa non sarà certamente quella di mettere subito in chiaro le vostre intenzioni ma lasciare che siano gli eventi a scorrere, in totale naturalezza e armonia. Nel lavoro, giorno interessante anche se non troppo agevole per quanto vi riguarda. Mercurio e Plutone speculari negativi al 50% spingeranno ad essere poco attivi e altrettanto meno produttivi.

Tranquilli, voi Cancro non arretrate davvero davanti a nulla, sia si tratti di fatica che di responsabilità anche notevoli. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani indica la presenza di una giornata in "odore" di difficoltà. Incanalato già dalle prime ore del mattino verso una spontanea negatività, questo venerdì non risulterà troppo facile da portare a buon fine. Poche possibilità anche di poter dribblare eventuali eventi fuori controllo. Il rimedio? Eccolo: sapete di essere in periodo "no", dunque non esponetevi inutilmente e per nessun motivo (ovviamente se possibile). In amore, una sottile insoddisfazione affettiva coverà dentro l'anima. Comunque non occorrerà ricorrere subito a maniere drastiche, basterà solo parlarne con la dolce metà (o chi per essa) cercando di risolvere subito eventuali problemi.

Single, sarete troppo suscettibili pertanto gli astri suggeriscono di stare lontano dalle persone negative, ovvero quelle in grado di far saltare i nervi anche solo con la loro presenza. Siate concentrati evitando di distrarsi: potreste fare una pessima figura lasciandovi andare a certi atteggiamenti che non rispecchiano affatto la vostra personalità. Cercate di non farvi influenzare troppo dai discorsi della gente: facile rimanerne delusi o amareggiati. Nel lavoro, in questa giornata potreste essere inizialmente sfaticati e non vorrete prendere troppi impegni, per la paura di non poterli concludere. Fortunatamente siete un segno con la testa sulle spalle, quindi anche questa volta non sarete da meno nel mettervi puntualmente in gioco.

Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 2 ottobre predice che sarà indubbiamente un'ottima giornata. Secondo quanto analizzato dai nostri studi sulle effemeridi del periodo, l'inizio mattinata sarà calma e tranquilla, grazie soprattutto all'arrivo nel proprio segno del pianeta Venere, già da subito in trigono a Marte in Ariete. Se avrete a che fare con discussioni, soprattutto se relative ai sentimenti, attenti a non destabilizzare gli equilibri nel rapporto di coppia. In campo sentimentale, il cielo si annuncia senz'altro di un limpido azzurro. Avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che di certo pervaderà anima e cuore. Così quei cambiamenti che vorreste portare avanti saranno ben sostenuti dalla vostra determinazione e dall'approvazione del partner. Single, avete proprio bisogno di prendere la vita più alla leggera: forse (perché no) potreste fare qualcosa di ingenuo e poco ragionevole ma infinitamente divertente. Uno strappo alla regola si può fare: il tempo a disposizione farà la differenza e l'obbiettivo dovrà essere quello di stare sempre allegri. Nel lavoro è il momento di agire, in modo chiaro e diretto. Uscire allo scoperto, mostrare onestamente le proprie capacità e anche le proprie aspirazioni professionali sarebbe il minimo da fare questo venerdì. Voto 9.

Di seguito è possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci