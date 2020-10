Nella settimana dal 2 all'8 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dal segno del Toro - dove staziona anche Urano - ai gradi del Leone, mentre il Sole sosterà nell'orbita dello Scorpione. Venere e Mercurio permarranno in Bilancia, così come Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili nel segno del Capricorno. In ultimo, Marte proseguirà il proprio moto in Ariete, mentre Nettuno continuerà il domicilio in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Il duetto Mercurio-Venere nell'affine Bilancia permetterà, con ogni probabilità, ai nati Leone di tirare un sospiro di sollievo nelle faccende professionali, nelle quali potranno godere di maggiore larghezza di vedute e di un rapporto più sereno coi parigrado.

Nel weekend, inoltre, sarà possibile raggiungere risultati ragguardevoli al lavoro.

2° posto Gemelli: stacanovisti. Da martedì, con Mercurio che torna diretto nel loro Elemento e la Luna che per due giorni starà sui loro gradi, i nati del segno potrebbero decidere di lavorare a testa bassa per raggiungere anzitempo le mete professionali agognate. Il fine settimana, invece, sarà da dedicare agli affetti più cari, grazie al binomio Luna-Venere.

3° posto Acquario: shopping. Eccezion fatta per le prime ore di lunedì ed il weekend, in questa prima settimana di novembre i nati Acquario potranno presumibilmente concedersi qualche sessione di shopping, dove gratificarsi magati con acquisti high-tech di ultima generazione.

I mezzani

4° posto Scorpione: concilianti. Mercurio, seppur temporaneamente, lascerà la loro orbita per tornare in Bilancia e ciò, unito al trigono Sole-Nettuno che terrà banco per tutti e sette i giorni, renderà probabilmente i nativi più concilianti nella sfera professionale. Giovedì e venerdì potrebbero essere le migliori giornate per dare sfogo alla propria carica passionale in coppia.

5° posto Pesci: cura del corpo. Il focus settimanale dei nati Pesci avrà buone chance di essere indirizzato verso la cura del corpo, difatti nella seconda parte della settimana saranno in molti ad acquistare nuovi prodotti che li aiutino in tal senso. Lunedì sarà bene mantenere un profilo basso nel luogo di lavoro, perché le possibilità di perdere la pazienza saranno alte.

6° posto Cancro: a due velocità. La settimana dei nati Cancro parrà navigare a due velocità: a una prima parte (sino al mattino di giovedì) routinaria e priva di novità eclatanti, seguirà una seconda parte (dal pomeriggio di giovedì in poi) più orientata verso le faccende di cuore, in cui il partner riceverà le attenzioni che merita.

7° posto Vergine: confusi. A parte lunedì (quando la Luna di Terra smorzerà i contrasti planetari in atto) i nati Vergine trascorreranno probabilmente una settimana all'insegna della confusione, specialmente nel settore sentimentale, dove Mercurio congiunto a Venere in Bilancia sembrerà far vacillare le loro certezze amorose.

8° posto Toro: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso in casa Toro per quanto riguarderà il settore professionale, soprattutto martedì e mercoledì.

I nativi saranno presumibilmente alle prese con una settimana avara di risultati e, come spiacevole conseguenza, anche di validi ritorni economici.

9° posto Capricorno: amore flop. Il controverso periodo lavorativo che i nativi, già da qualche mese, stanno attraversando avrà buone possibilità di riversarsi questa settimana anche sul versante amoroso. Le angosce e le frustrazioni professionali, quindi, potranno esasperare gli animi anche in coppia, specialmente nel weekend, quando una furente litigata potrebbe incrinare il rapporto in essere.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: impazienti. Il famoso proverbio 'La pazienza è la virtù dei forti' potrebbe non essere preso in seria considerazione dal terzo segno di Fuoco durante la settimana, in quanto la loro smania di trovare la quadra professionale si scontrerà con le posizioni astrali avverse dei pianeti generazionali e del Sole.

11° posto Ariete: insoddisfatti. Dal 3 novembre Mercurio, opposto in Bilancia, tornerà in moto diretto e si congiungerà con Venere ponendo, con ogni probabilità, l'accento su ciò che non va come preventivato in casa Ariete, sia nelle vicende lavorative che amorose. Se a ciò aggiungiamo i transiti lunari poco concilianti sino a venerdì, ecco che l'insoddisfazione potrebbe essere lo sgradito compagno di viaggio della settimana.

12° posto Bilancia: perplessi. Una parola fuori posto o un gesto ambiguo proveniente dal nucleo familiare potrebbero suscitare la perplessità dei nati Bilancia, i quali soltanto nel weekend avranno maggiori possibilità di trovare un costruttivo chiarimento con le persone interessate.