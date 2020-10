Continua anche durante questa giornata un momento estremamente vantaggioso per la Vergine, protetta da un ottimo quadro astrale sia in amore che nel lavoro. Al contrario potrebbero essere 24 ore sottotono per il Toro, un po' polemico e aggressivo. Cambiamenti nel lavoro per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 7 ottobre 2020 per i dodici segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 7 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: potrebbe essere una giornata molto interessante dal punto di vista pratico. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe concludere delle trattative vantaggiose o riscuotere i frutti del lavoro svolto precedentemente.

Recupero in amore.

Toro: quella di mercoledì 7 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per l'amore e i rapporti interpersonali. Il segno potrebbe far fatica a farsi capire, assumendo di conseguenza un atteggiamento aggressivo e polemico. Ottime idee nel lavoro, ciò che conta è saperle esporre al meglio.

Gemelli: queste 24 ore saranno concentrate sulla sfera professionale, dove potrebbero attuarsi dei cambiamenti. L'amore verrà messo in secondo piano e, a fine giornata non è da escludere che questo faccia nascere di piccoli contrasti con il partner o i familiari.

Cancro: un quadro astrale positivo protegge il segno, che durante questa giornata si sentirà ispirato e creativo. E' un ottimo momento in ambito lavorativo, ma anche per gli studenti.

C'è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Leone: questa nuova giornata della settimana potrebbe rivelarsi faticosa per quanto riguarda i rapporti con i familiari, accesi contrasti potrebbero nascere tra genitori e figli o tra fratelli. In ambito lavorativo siete ambiziosi, ma il fisico vi invita a muovervi con cautela.

Vergine: il mese di ottobre si rivela vantaggioso per il segno e questa giornata non è da me. La carriera è un punto fisso e molte delle vostre energie sono volte a migliorare la vostra posizione, risultato che raggiungerete a breve. Le stelle proteggono l'amore e favoriscono i nuovi incontri.

Bilancia: durante questa giornata potrebbe esserci un incontro inaspettato per il segno.

Non si tratta necessariamente di una nuova conoscenza, potrebbe essere anche il ritorno di un vecchio amico o ex partner. Recupero per il fisico.

Scorpione: questa settimana è molto vantaggiosa per il segno e la giornata di mercoledì 7 non è da meno. C'è grande armonia in amore e per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Le conoscenze che si fanno durante queste giornate potrebbero rivelarsi vantaggiose in futuro, non solo per il cuore ma anche per quanto riguarda gli affari.

Sagittario: sono 24 ore piene di aspettative e buone sensazioni per il segno, che potrebbe avvicinarsi alla conclusione di trattative e affari importante. E' un ottimo momento per la sfera pratica, ideale per avanzare delle proposte o apportare dei cambiamenti alla propria carriera.

In amore potrebbero esserci delle distanze.

Capricorno: questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente faticosa per il fisico, qualcuno potrebbe continuare a risentire di vecchi fastidi e malesseri, che sarebbe meglio lasciar controllare dal medico. In amore c'è serenità, ma questa mancanza di forze non permette di godere al meglio il momento positivo.

Acquario: c'è ingegno e voglia di fare in ambito lavorativo, ma prima di lanciarvi in qualcosa di nuovo, meglio assicurarsi di avere le spalle coperte. A fine giornata qualcuno potrebbe fare un incontro interessante, le stelle favoriscono i single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione o una storia finita.

Pesci: quella di mercoledì 7 ottobre è un'ottima giornata per quanto riguarda gli affari e le trattative lavorative.

Anche in amore le stelle sono favorevoli, c'è serenità e armonia e non mancano le occasioni per i single. Al contrario potrebbero essere 24 ore sottotono per il fisico, siate cauti.