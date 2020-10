L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 ottobre 2020 è pronto a svelare le pagelle e la classifica stelline giornaliera riguardante la seconda settimana dell'attuale mese. Come anticipato nel titolo d'apertura, il periodo analizzato andrà decisamente a favore del Cancro (voto 10), super favorito dall'arrivo nel proprio settore di una splendida Luna nel segno. Ansiosi di dare un nome ai restanti segni, alla ricerca di quelli altrettanto fortunati? Bene, diciamo subito che il periodo annuncia buone notizie per gli appartenenti al Leone (voto 9) e ai Gemelli (voto 8), entrambi al vertice della classifica (2° posto) dei segni sotto esame in questo momento.

Periodo al limite della sufficienza quasi certamente per Ariete (voto 6) e Toro (voto 6), classificati alla pari dalle previsioni zodiacali della settimana da lunedì 5 a domenica 11 ottobre.

Prima di passare ad elencare le novità presenti nell'oroscopo settimanale, diamo pure un breve sguardo ai prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: i transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare uno ad uno ogni singolo segno, analizzandolo per bene nell'oroscopo della settimana, come sempre ci preme mettere in evidenza quali saranno i prossimi spostamenti lunari. Nel contesto sotto controllo l'Astro d'Argento conterà in tutto tre stop in altrettanti settori, ovviamente programmati per questa settimana.

Il primo transito sarà quello relativo alla Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria da martedì 6 ottobre, a partire dalle ore 06:02 del mattino. Invece giovedì 8 ottobre alle ore 17:45 assisteremo al passaggio della Luna in Cancro. La settimana sarà da ritenersi chiusa in merito ai transiti lunari con l'ingresso della Luna in Leone prevista per questa prossima domenica 11 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana senza stimoli, preventivata al limite della sufficiente positività. Tuttavia, se cercherete di investire sulle due giornate positive in evidenza al primo posto in scaletta, non avrete di certo di che lamentarvi.

L'Astrologia in questo caso consiglia di giocare il tutto per tutto su lunedì 5 nonché su domenica 11 ottobre. Invece martedì 6, venerdì 9 e sabato 10 saranno da considerare giornate discrete, senza pretese ovviamente. Da stare un po' in campana mercoledì, visto il "sottotono" e maggiormente giovedì considerato con il "ko".

La classifica a stelline di competenza dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 5 e domenica 11;

★★★★ martedì 6, venerdì 9 e sabato 10;

★★★ mercoledì 7 ottobre;

★★ giovedì 8 ottobre.

♉ Toro: voto 6. Settimana non male, anche se appena sulla linea della sufficienza. Infatti, il periodo si presenterà inizialmente discreto per poi andare decisamente al rallentatore con martedì e mercoledì pronti a farvi "toccare il fondo".

Tranquilli, risalirete nei giorni seguenti. Infatti venerdì 9 e sabato 10 avrete massimo supporto da parte delle stelle con in preventivo due splendide giornate al top. Periodo discreto invece, buono per tentare cose di medio rilievo, lunedì 5, giovedì 8 e domenica 11 ottobre, terzetto valutato a quattro stelle. Da stare fermi evitando l'evitabile, sia martedì che mercoledì, le vostre due giornate segnate in negativo.

A voi il report relativo alle stelline della settimana in arrivo:

★★★★★ venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e domenica 11;

★★★ martedì 6 ottobre;

★★ mercoledì 7 ottobre.

♊ Gemelli: voto 8. Settimana certamente interessante, un ''pelino'' sotto quelle migliori rilevate alla testa della classifica.

In questo caso l'Astrologia settimanale consiglia di impostare le cose da fare in base ai giorni migliori. Per quanto riguarda le situazioni sentimentali, ovviamente da usare la giornata di martedì 6 ottobre, giorno di ingresso della Luna nel segno. Se non dovesse bastare, pronte da essere utilizzate le giornate a cinque stelle relative a lunedì 5, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre. Da considerare buona, ovviamente con una piccola riserva, la giornata di venerdì 9 ottobre, in questo contesto valutata con le quattro stelle dei periodi normali. Attenzione alle due giornate negative!

La scaletta con le stelline settimanale:

Top del giorno martedì 6 ottobre - Luna nel segno;

martedì 6 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 5, mercoledì 7 e giovedì 8;

★★★★ venerdì 9 ottobre;

★★★ domenica 11 ottobre;

★★ sabato 10 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10.

Secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana sarà davvero un periodo eccezionale per molti di voi nativi. la presenza nel settore di una prorompente Luna nel segno, di certo regalerà una marea di opportunità in ambito sentimentale, oppure agevolerà quelle situazioni affettive con problematiche da risolvere. Mettete da parte eventuali brutti ricordi e scatenatevi: passerete momenti fantastici insieme a che amate, oppure con i vostri amici più fidati. Le giornate scorreranno in gran parte serenamente lunedì, venerdì e sabato. Buone anche quelle relative a martedì, mercoledì e domenica, considerate con le quattro stelle indicanti la normale routine.

La scala dei valori espressa dalle stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 8 ottobre - Luna nel segno;

giovedì 8 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 5, venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ martedì 6, mercoledì 7 e domenica 11.

♌ Leone: voto 9.

La prossima settimana si prefigura interessante per voi del segno. Favorevole quasi tutto il periodo, con il solo intermezzo del lunedì considerato in questo contesto con le tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Da sfruttare al massimo nell'ambito sentimentale la giornata di domenica, periodo nel quale arriverà nel settore la Luna. La buona sorte proseguirà ancora nelle giornate relative a martedì 6, giovedì 8 e sabato 10 ottobre, tutte valutate a massima positività e di conseguenza sottolineate da cinque ottime stelline.

La classifica con le stelle relativa ai prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 11 ottobre - Luna nel segno;

domenica 11 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 6, giovedì 8 e sabato 10;

★★★★ mercoledì 7 e venerdì 9 ottobre;

★★★ lunedì 5 ottobre.

♍ Vergine: voto 6.

Settimana poco interessante ma assolutamente non negativa nel complesso. Da temere solamente le due giornate considerate sulla carta come abbastanza "pesanti", mentre tre giornate saranno discrete e altre due davvero ottime. Ansiosi di scoprire nello specifico quali sono le giornate migliori e peggiori? L'oroscopo settimanale dal 5 all'11 ottobre considera senz'altro al "top", valutandole con cinque stelle, le giornate di martedì e domenica. Buone, anche se con alcuni distinguo che andremo a valutare insieme nei prossimi oroscopi quotidiani, le giornate di lunedì, mercoledì e sabato, tutte alla pari considerate a quattro stelle. Occhio e massima concentrazione sia giovedì che venerdì, ovviamente.

La scala dei valori estrapolata dalle effemeridi evidenziata dalle stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 6 e domenica 11;

★★★★ lunedì 5, mercoledì 7 e sabato 10;

★★★ giovedì 8 ottobre;

★★ venerdì 9 ottobre.

Di seguito è possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.