L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre 2020 è pronto a dare agli appassionati di Astrologia le informazioni per valutare il periodo sotto esame. Il lasso temporale sul quale verteranno le previsioni zodiacali è quello interessante la seconda settimana piena dell'attuale mese.

Dunque, le previsioni, la classifica e le pagelle giornaliere sono pronte a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Leone e Vergine.

A gongolare nel periodo saranno di sicuro gli amici appartenenti al segno della Vergine (voto 8) e a quello del Toro (voto 8), entrambi super-favoriti in ambito sentimentale.

Invece, le previsioni zodiacali da lunedì 12 a domenica 18 ottobre svelano un periodo, seppur positivo, davvero poco performante per coloro nativi in Leone (voto 6). Andiamo pure a dare un valore alla settimana prossima, ovviamente non prima di aver dato spazio ai nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana da lunedì 12 a domenica 18 ottobre si prepara ad accogliere i nuovi transiti lunari. L'astro terrestre nel frangente sotto osservazione conterà in tutto tre cambi di segno. Il primo passaggio tra settori interesserà la Luna in Vergine, presente nel segno di Terra già da questo martedì 13 ottobre alle ore 06:56.

A seguire, giovedì 15 ottobre alle ore 7:54, osserveremo nel cielo la formazione astrologica relativa alla Luna in Bilancia.

A chiudere il giro settimanale ci penserà in transito relativo alla Luna in Scorpione prevista per sabato 17 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Settimana abbastanza convincente per gran parte delle cose in programma. A parte domenica 18, catalogata come giornata con tre stelle "sottotono".

Oppure quella di sabato 17 ottobre, solo che quest'ultima risulterà un tantino peggiore, visto che sarà classificata come portatrice di un pessimo "ko". Basta ora parlare di negatività: vediamo quando potrete sbizzarrirvi a vostro piacimento. Diciamo un po' poco martedì e venerdì, giorni valutati con solo quattro stelle.

Invece un po' tanto mercoledì e giovedì, coppia meravigliosa portatrice di cinque splendide stelline. Per concludere in bellezza, lunedì 12 ottobre potrete gustare appieno una bella e performante "top del giorno".

La classifica a stelline:

Top del giorno lunedì 12 ottobre;

lunedì 12 ottobre; ★★★★★ mercoledì 14 e giovedì 15;

★★★★ martedì 13 e venerdì 16;

★★★ domenica 18 ottobre;

★★ sabato 17 ottobre.

♉ Toro: voto 8. Questa settimana le stelle brilleranno per tanti di voi nativi. A far cantare il cuore dalla gioia sarà l'ingresso della Luna nel segno della Vergine, favolosa per le cose inerenti l'amore. Di sicuro, la "musa dei poeti" porterà con lei momenti davvero indimenticabili, da verificare a fine periodo. Intanto questo mercoledì partirà già da subito con stelle al massimo positive.

Ottime anche le tre giornate relative a martedì, giovedì e venerdì. Poi, scendendo un pelino più giù, domenica 18 ottobre sarà da considerare una giornata buona, seppur valutata con quattro stelle, dunque non male. Purtroppo, le giornate negative non si faranno attendere: lunedì è stato classificato con tre stelle da "sottotono" mentre sabato 17 ottobre risulta sulla carta la più pericolosa, valutata con due stelline da "ko".

I dettagli nel riepilogo relativo alle stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 14 ottobre;

mercoledì 14 ottobre; ★★★★★ martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16;

★★★★ domenica 18 ottobre;

★★★ lunedì 12 ottobre;

★★ sabato 17 ottobre.

♊ Gemelli: voto 7. La settimana fino al 18 ottobre contempla un periodo non difficile da portare avanti, a parte un rallentamento previsto ad inizio periodo.

L'oroscopo settimanale prevede in questo caso un intoppo proprio nelle due giornate di martedì e mercoledì: la prima sarà sotto scacco da tre stelline "sottotono" mentre a seguire, il 14 ottobre farà segnare un possibile "ko" annunciato da due stelline in classifica. Tranquilli, venerdì 16 vi rifarete alla grande con una giornata valutata al "top". Intanto lunedì e giovedì porteranno in dote solo quattro stelle, non da buttare assolutamente. Ottima invece la fine della settimana: sabato 17 e domenica 18 ottobre saranno giornate entrambe segnate a cinque stelle.

Il report dettato dalle stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 16 ottobre;

venerdì 16 ottobre; ★★★★★ sabato 17 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12 e giovedì 15;

★★★ martedì 13 ottobre;

★★ mercoledì 14 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana presume possano essere abbastanza vivibili per la stragrande maggioranza di voi nativi. A parte il periodo centrale, sicuramente non come nelle attese, tutto il resto non dovrebbe dare ragione a lamentele di qualsivoglia genere. Bene, partiamo proprio dal primo giorno: lunedì e martedì saranno da annoverare tra le giornate più performanti, infatti porteranno entrambi a corredo cinque ottime stelline. Mercoledì e sabato invece saranno da annoverare tra le giornate cosiddette routinarie classificate con quattro stelle. Curiosi di sapere quali saranno i giorni peggiori? Eccoli: giovedì e venerdì rispettivamente indicati con il "sottotono" e con il "ko".

La classifica giorno per giorno:

Top del giorno domenica 18 ottobre;

domenica 18 ottobre; ★★★★★ lunedì 12 e martedì 13;

★★★★ mercoledì 14 e sabato 17;

★★★ giovedì 15 ottobre;

★★ venerdì 16 ottobre.

♌ Leone: voto 6.

Decisamente sottostimato il periodo in arrivo per molti del segno. Il periodo sarà messo sotto da pianeti non troppo affabili, pronti a dare qualche grattacapo in più. Intanto lunedì e giovedì saranno due giornate immerse nella più totale delle routine, perciò valutati a quattro stelle. Tra le giornate migliori, venerdì, sabato e domenica saranno ampiamente favorevoli, classificate con le cinque stelle delle giornate al "top". Proseguendo, ecco arrivare "la giornataccia", quella relativa al periodo "sottotono": tre stelline mercoledì 14 ottobre. Concludendo il percorso settimanale, il peggiore tra tutti e sette i giorni sarà martedì 13 ottobre, considerato solo con due stelline da "ko".

Il responso espresso dalla scaletta con le stelline giornaliera:

★★★★★ venerdì 16, sabato 17 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12 e giovedì 15;

★★★ mercoledì 14 ottobre;

★★ martedì 13 ottobre.

♍ Vergine: voto 8.

La settimana fino al 18 ottobre sarà più che positiva. In questo caso, l'oroscopo della settimana prevede inizialmente un'ottima partenza: martedì 13 ottobre infatti sarà da considerare a massima positività e quindi sottoscritta come "top del giorno". Poco al di sotto intanto, quelle di lunedì, mercoledì e giovedì, andranno in direzione della più classica delle giornate, tutte valutate con le cinque buone stelle portatrici di fortuna e serenità. Periodo di routine intanto previsto per venerdì 16 ottobre mentre, appartenenti ad un'altra dimensione le restanti due giornate: sabato e domenica porteranno rispettivamente in dote tre stelle da "sottotono" e tre stelline "sottotono".

Il riepilogo quotidiano segno per segno:

Top del giorno martedì 13 ottobre - Luna nel segno;

martedì 13 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e giovedì 1;

★★★★ venerdì 16 ottobre;

★★★ sabato 17 ottobre;

★★ domenica 18 ottobre.

È possibile proseguire con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica settimanale definitiva.