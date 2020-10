Inizia un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 10 ottobre 2020 con tutte le novità ed i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore in questa giornata e quella di domani il cielo sarà leggermente nervoso. C'è la possibilità di discutere anche per motivi banali. Nel lavoro in poco tempo sarà possibile ritrovare una buona volontà di fare.

Toro: per i sentimenti questo periodo è positivo, ci sarà però un problema da controllare tra oggi e domani. Nel lavoro molto dipende dal tipo di attività che svolgete, ma le grandi soluzioni sono in arrivo.

Gemelli: a livello sentimentale momento nervoso, non c'è una effettiva difficoltà ma dovete colmare alcune distanze. Nel lavoro fase di grande recupero, non mancano le nuove opportunità.

Cancro: in amore, se dovete parlare di qualcosa di importante fatelo ora perché la Luna aiuta. A livello lavorativo momento positivo per le collaborazioni ed i nuovi incontri.

Leone: a livello sentimentale dovete evitare complicazioni, ma domani la Luna sarà nel segno. Nel lavoro meglio non azzardare, anche se arriveranno momenti di disagio, questi saranno superati.

Vergine: a livello amoroso le storie che nascono in questa giornate possono diventare importanti. A livello lavorativo meglio agire con calma, le nuove occasioni non mancano, per questo evitate di farvele sfuggire.

Previsioni e oroscopo del 10 ottobre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione a non discutere per motivi banali in amore. Nel lavoro non manca la voglia di fare, non siate però troppo frettolosi nel fare una scelta.

Scorpione: a livello amoroso giornata che potrebbe portare diverse discussioni.

Non manca però la possibilità di ottenere qualcosa in più. A livello lavorativo siete in attesa di una soluzione ad alcuni problemi nati di recente.

Sagittario: in amore giornata particolare, Venere è ancora in aspetto contrario ma riuscirete comunque a condividere più cose. Nel lavoro occorre ricostruire le cose con calma, non pretendete tutto e subito.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata non esaltante in amore con la Luna in opposizione. Nel lavoro da un punto di vista personale non mancano le opportunità, fino alla fine del mese arriverà qualcosa in più.

Acquario: a livello sentimentale vi sentite agitati e nervosi, non è però colpa vostra ma di chi vi sta accanto. Nel lavoro cercate di gestire al meglio tutto quello che arriva in questa giornata.

Pesci: in amore momento positivo, anche se Venere in opposizione potrebbe portare qualche problema. Siete comunque forti. Nel lavoro lasciatevi consigliare ed aiutare anche dagli altri.