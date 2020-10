La seconda settimana del mese di ottobre, dal 12 al 18 ottobre, è ormai alle porte e si prepara ad irrompere nella vita quotidiana scacciando via questo weekend forse troppo rapido per alcuni e portando un oroscopo carico di novità e tante belle sorprese. Il periodo appena trascorso non è stato sicuramente tra i migliori, specialmente per quei segni zodiacali che si sono ritrovati con le spalle al muro e costretti a prendere una decisione importante in un arco di tempo fin troppo limitato. Chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrà godere di una carica di energie non indifferente che gli permetterà di affrontare a testa alta qualsiasi situazione, prendendo correttamente decisioni in grado di cambiare la sua vita.

Per quanto riguarda invece lo Scorpione ed il Capricorno, le prossime giornate saranno da considerarsi straordinarie in tutte le loro sfaccettature. L'unico segno, o per meglio dire uno dei pochi, a dover fare i conti con la tensione ed il nervosismo è il Toro.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - giornate intense e piene di nuove energie attendono il segno dell'Ariete. Uno tra i segni zodiacali maggiormente abituati ad incassare colpi senza mai battere ciglio, coloro nati sotto l'influenza di questo segno zodiacale potranno affrontare ogni discussione a testa alta e senza mai temere di cadere in errore. Attenzione però a non esagerare con le parole: parole offensive o poco pensate potrebbero portare alla nascita di equivoci indesiderati.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana prevede tensioni in arrivo per il Toro. Sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo potrebbero nascere delle discussioni in grado di mettere a disagio chiunque, anche un segno forte come questo. Meglio riuscire a tenere a bada i propri istinti ed aprire la mente il più possibile, così da evitare inutili battibecchi.

Gemelli - la noia potrebbe prendere il sopravvento nei Gemelli forse con troppa facilità, rendendo le prossime giornate monotone e seccanti. Un segno come questo è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e finché riesce a trovarli può risultare docile ed amorevole, ma quando questi vengono a mancare c'è il rischio di vederlo tramutare in un annoiato ed asociale segno, al punto da divenire un peso per chi gli sta intorno.

Cancro - grazie ad una posizione astrale favorevole, i nati sotto al segno del Cancro potranno ritrovarsi di fronte ad opportunità nuove ed impensate, in grado di donare qualche gioia in più a chiunque. Le decisioni che dovranno essere prese, meglio dire alcune di esse, potranno portare cambiamenti non indifferenti nel futuro di questo segno zodiacale. Meglio quindi ponderarle attentamente senza tralasciare le possibili varianti.

Leone - le energie non mancheranno di certo, così come la determinazione e la voglia di mettersi in gioco, ma un Marte sfavorevole potrebbe mettere non pochi ostacoli lungo il cammino del Leone. Attenzione, quindi, a dove ci si muove poiché un passo non accuratamente calcolato potrebbe portare alla nascita di problematiche difficili da risolvere.

Vergine - per coloro nati sotto al segno della Vergine, invece, il successo risulta essere assicurato. Chi aveva prefissato degli obiettivi per il proprio futuro potrà finalmente raggiungerli senza troppa difficoltà, mentre chi ha in mente di fare il passo decisivo, specialmente all'interno della vita di coppia, potrà trovare la strada spianata ed un partner gioioso con cui condividere le varie emozioni.

Oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - chi è nato sotto al segno della Bilancia potrebbe ritrovarsi costretto a fare i conti con qualche giorno di malinconia e tristezza ed avrà la necessità di restare in compagnia di una persona fidata con la quale sfogarsi. Circondarsi di persone allegre non sempre risulta essere la soluzione al problema, ma spesso e volentieri aiuta a non andare ancora più in fondo a quello che sembra essere un baratro senza fine.

Fortunatamente il partner sarà comprensivo ed in grado di tirare su il morale.

Scorpione - secondo l'oroscopo di questa seconda settimana del mese di ottobre, quelle che stanno per arrivare sono tra le giornate più speciali di tutto il periodo. Chi vive già all'interno della vita di coppia avrà modo di trascorrere giornate indimenticabili in compagnia del proprio partner, mentre chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrà comunque divertirsi con gli amici e chissà, magari riuscire ad incontrare la persona giusta.

Sagittario - Venere non sembra essere favorevole nei confronti del Sagittario ed in ambito amoroso e relazionale potrebbero esserci dei battibecchi inaspettati e a dir poco fastidiosi.

L'importante è riuscire a mantenere la calma ed avere fiducia in quelli che sono non solo i propri sentimenti, ma anche quelli del partner. Se è vero amore, niente e nessuno potrà mai distruggerlo.

Capricorno - come già anticipato, anche per il Capricorno si prospettano giornate interessanti ed all'insegna del divertimento. Circondarsi di amici fidati e persone in grado di rallegrare le varie giornate sembra essere un passo fondamentale per raggiungere la vera stabilità emotiva. Il sorriso non scemerà facilmente, così come lo stress ed il nervosismo non intaccheranno neanche lontanamente il periodo in questione.

Acquario - attenzione alla luna in opposizione: qualche piccolo sbalzo d'umore potrebbe danneggiare leggermente le prossime serate e rendere coloro nati sotto al segno dell'Acquario tristi e malinconici.

Attenzione a non frequentare persone sbagliate, poiché potrebbero approfittare, oltre che della bontà di questo segno, anche della sua fragilità emotiva.

Pesci - qualche piccolo litigio potrebbe nascere all'interno della vita di coppia e rendere i giorni di questa nuova settimana non propriamente docili e positivi. Riuscire a trovare un accordo con il partner, per evitare l'insorgere di ulteriori battibecchi, potrebbe essere davvero una fatica enorme, ma non qualcosa di impossibile.