In conclusione della seconda settimana di ottobre arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 18 ottobre per i 12 segni, con le novità che stelle e pianeti porteranno per l'amore e il lavoro.

Previsioni astrologiche del 18 ottobre, da Ariete a Pesci

Ariete: in amore cercate di recuperare quanto non vi è stato possibile fare tra le giornate di venerdì e sabato. Nel lavoro state attenti ad alcune questioni legali attualmente in corso.

Toro: con la Luna in opposizione, per l'amore non mancherà qualche disagio. In questi giorni potreste mettere alla prova la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro ci saranno alcune tensioni, a ogni modo andate avanti.

Gemelli: a livello sentimentale chi sta al vostro fianco potrebbe vedervi impazienti, evitate però di essere troppo polemici. Nel lavoro qualcuno sarà contro di voi, da questo momento in poi inizieranno una serie di giornate difficili.

Cancro: in amore, con la Luna favorevole, avrete una maggiore capacità di azione. Le storie che nascono in questo momento sono importanti. A livello lavorativo evitate di prendere decisioni affrettate, ma pianificate bene tutto.

Leone: a livello sentimentale non è la giornata ideale per le decisioni importanti, non manca qualche dubbio. Nel lavoro momento positivo, dovrete solo fare attenzione ad alcuni aspetti economici.

Vergine: per i sentimenti le storie che hanno delle difficoltà possono recuperare, le stelle sono dalla vostra parte.

Nel lavoro non mancano alcuni problemi da superare, ma con diversi pianeti al vostro fianco vi sentirete forti.

Bilancia: in amore questo è il momento migliore, evitate però di mettere in crisi una storia per le vostre incertezze.

A livello lavorativo sarà possibile sfruttare nuove occasioni.

Scorpione: in amore momento positivo e giornate che vi vedono superare alcune tensioni. Nel lavoro bisognerà gestire con attenzione alcune questioni legali.

Sagittario: per i sentimenti le prossime sono giornate da gestire al meglio, portate pazienza.

Nel lavoro momento utile per superare alcune tensioni nate di recente.

Capricorno: in merito ai sentimenti, con la Luna favorevole potranno nascere emozioni positive. Siate più aperti al dialogo, soprattutto se ci sono stati conflitti. Nel lavoro un cambiamento si rivelerà importante e potrà essere perfezionato nelle prossime settimane.

Acquario: a livello amoroso, se dovete parlare di cose importanti meglio farlo in questa giornata. A lavoro alcuni rapporti sono da rivedere, non è escluso che ci siano delle questioni di carattere finanziario da risolvere.

Pesci: in amore giornata non facile da gestire. Meglio non forzare troppo perché dal 28 le cose andranno meglio. Nel lavoro, grazie a Mercurio favorevole, ci saranno maggiori ingressi economici.