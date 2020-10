L'Oroscopo di domani 19 ottobre mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni della giornata di inizio settimana in esclusiva per i sei segni dello zodiaco relativi alla prima sestina.

A gongolare sia in amore che nel lavoro saranno senz'altro i nativi in Toro e Leone, favoriti in modo efficace dalla procace Luna presente nel segno del Sagittario, quest'ultima in ingresso nel segno di Fuoco alle ore 06:53 della primissima mattinata di questo lunedì. Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, le previsioni zodiacali del giorno mettono in preventivo momenti abbastanza impegnativi per i nativi dei Gemelli, nel periodo valutati "sottotono".

A questo punto, passiamo pure direttamente alla classifica e poi agli approfondimenti sull'oroscopo di lunedì 19 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 19 ottobre

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In evidenza pertanto, come anticipato nel titolo principale, il segno del Toro e del Leone che, insieme a quelli di Ariete, Cancro e Vergine risultano meritatamente ai primi posti nella nostra classifica stelline quotidiana, ovviamente interessante la giornata del 19 ottobre 2020.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 19 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 19 ottobre al segno dell'Ariete presume possa portare non solo la solita normalità ma anche una bella sorpresa riguardante la famiglia.

In amore invece, trascorrete la giornata in compagnia del vostro partner. Uscite, andate al cinema, al mare a fare compere, oppure trovate qualcosa di originale purché vi lasciate guidare dal cuore: vedrete che sarà fantastico. Single, la Luna nella sfera delle amicizie vi farà sentire coccolati e sostenuti anche nel caso doveste soffrire per eventuali situazioni amorose che stentassero a decollare o avare nel rendervi felici.

Sarebbe comunque inutile perdere tempo dietro una persona che non può dare quello che desiderate: guardate avanti, perché vi aspettano tanti nuovi incontri molto promettenti per il vostro cuore. Il settore professionale sarà buono; lavorerete con entusiasmo e con finalità chiarissime da raggiungere. Se avete un'attività autonoma prendete anche in considerazione la possibilità di pubblicizzare i vostri prodotti, i vostri servizi, come non avevate mai fatto fono a questo momento. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì svelano un periodo sicuramente felice in molti campi. Pertanto non vi saranno "effetti collaterali" ma solo belle novità e sorprese a fine giornata.

Le stelle pertanto, invitano voi nativi a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo, in modo da godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In amore, la Luna illuminerà la vostra giornata facendovi dimenticare i piccoli problemi affettivi che ultimamente vi hanno portato via un po' di serenità. Avrete così la possibilità di divertirvi con il vostro partner e godere di tutto ciò che la vita senz'altro non mancherà di elargire. Single, la Signora della Notte vi renderà particolarmente allegri e frizzanti, pronti a buttarvi in nuove avventure che vi facciano sentire vivi. Potrete finalmente dichiararvi alla persona che più vi intriga in questo momento poiché ci saranno buone possibilità che questa possa cedere al vostro fascino.

Nel lavoro intanto, il giorno partirà davvero bene, tutto all'insegna dello spirito d'iniziativa, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica questo lunedì valutato con il simbolo del "sottotono". Dunque, si prevede un difficile periodo? Questo purtroppo è il responso degli astri. Speriamo solo di riuscire a dare le giuste indicazioni in modo da superarlo indenni. Intanto in preventivo c'è un bel po' di stanchezza, lamentele e discussioni in alcune situazioni in corso: calma! In amore ci potrebbe essere qualche turbolenza soprattutto per la posizione di Mercurio (speculare negativo al 80%).

Certamente non dovete prepararvi al peggio ma nemmeno farvi trovare impreparati. Per quanto possibile, evitate di stare vicino al partner: sappiate che potrebbe divertirsi a stuzzicare la vostra pazienza. Evitate quindi di rispondere ad eventuali provocazioni. Single, pare che ultimamente vi lanciate in avventure rischiose e molto incerte: gli amici spesso non vi riconoscono e nemmeno voi stessi riuscite a capire che cosa vi sta accadendo. L'importante sarà che proviate almeno a riflettere un po' di più sui fatti e sulle loro conseguenze, prima di agire di impulso per qualche nuova avventura. Al lavoro non tutto sarà facile, specie per quanti tra voi dovranno lavorare in collaborazione con altri; potrà mancare in qualche caso il necessario affiatamento.

Qualcuno forse sarà un po' distratto: respirate profondamente, vedrete, passerà in fretta. Voto 7.

L'oroscopo di lunedì 19 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 19 ottobre è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Con astri parzialmente a favore avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: ottimi i rapporti con amici, parenti, familiari, portati avanti con indubbia intelligenza. In amore, la felicità sarà di casa per voi e la vostra vita sentimentale vi riserverà dei momenti di grande gioia ed intensità, sia che siate già felicemente fidanzati sia che siate sposati da molti anni.

Single, una simpatica notizia vi consentirà di prendervi del tempo per lo svago ed i contatti sociali, dai quali riceverete stimoli positivi. Se sarete sufficientemente curiosi, vi imbatterete in simpatici personaggi che potrete vedere come qualcosa di interessante. Nel lavoro, avrete voglia di prendere in pugno la situazione e di gestirla a modo vostro senza guardare in faccia nessuno. Sarà davvero abbastanza facile raggiungere l'obiettivo, grazie al cielo positivo sopra di voi. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede l'arrivo un gran lunedì per voi del segno. Sicuramente perfetta in diversi ambiti, la giornata di avvio settimanale si presume possa essere quasi tutta all'insegna della positività e della buona fortuna.

In generale, il periodo risulterà brillante e piacevole, in primis nei rapporti interpersonali con risvolti efficaci anche nelle amicizie e nel contesto familiare. In amore, il vostro fervore emotivo creerà la passione nella vostra vita a due. Così spensieratezza e leggerezza saranno all'ordine del giorno. Vivrete la vita fino in fondo, senza ripensamenti e trascorrerete una serata molto romantica. Single, una simpatica notizia vi consentirà di prendervi del tempo per lo svago ed i contatti sociali, dai quali riceverete stimoli positivi. La fortuna assisterà molti di voi invogliandovi a conoscere persone nuove, simpatiche e divertenti. Nel lavoro, con il cielo stabile e altamente positivo che vi ritroverete, darete il meglio di voi: sarete apprezzati per il vostro fiuto negli affari e per la vostra intelligenza strategica e in grado di scovare le soluzioni più improbabili ai problemi più difficili.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 19 ottobre, predice un discreto avvio e un finale di giornata leggermente migliore. Anche se vi sarà da mettere in conto qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente, in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare, a breve arriveranno novità. In campo sentimentale, le coppie dovranno affrontare qualche insofferenza all'inizio, poi però cercando di venirsi incontro l'un l'altra, senz'altro riusciranno a vivere un periodo piuttosto favorevole. I vostri equilibri si perfezioneranno e non dovrete più temere nulla (o quasi).

Single, nella vostra vita ci potrebbe essere un incontro importante. Una seduzione nuova da consumarsi lontano dai luoghi abituali o una nuova amicizia? A voi solo è dato saperlo. Potreste incontrare qualcuno di davvero speciale che vi stravolgerà la vita oppure capace di insegnare a volervi più bene, chi lo sa. Nel lavoro, per chiudere, la fortuna assisterà molti di voi nativi. Si tratterà solamente di seguire quel vostro fiuto per gli affari, oppure evitando quelle persone che sapete essere inaffidabili. Voto 8.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.