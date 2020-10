Secondo l'oroscopo di lunedì 19 ottobre, la nuova settimana parte con la Luna in Sagittario in piena fase crescente. Risultano favorite le diete, la creatività, la nascita di progetti e i nuovi inizi. In una fase simile è di gran lunga più semplice accettare determinate situazioni. Comunque sia, i nativi del Cancro saranno finalmente in ripresa, ma non saranno i soli a beneficiare degli influssi positivi degli astri. Dopo questa premessa, approfondiamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e oroscopo 19 ottobre: i segni dal 12° al 7° posto

Toro – 12^ posizione - Mantenere la calma, durante questo ingarbugliato lunedì, sarà di fondamentale importanza. In queste 24 ore dovrete fare i conti con dei cambiamenti che poco vi andranno a genio. Sarete stanchi ed esasperati. La sola idea che tutto possa andare addirittura peggio di prima, vi impensierisce e vi toglie il sonno la notte.

Amore: le coppie sposate o conviventi potranno fare affidamento sulla vicinanza del partner in un momento così incerto;

Lavoro/Soldi: temete di perdere il lavoro o di vedervi diminuire la busta paga;

Salute: possibili attacchi di panico. In questo periodo le vostre certezze stanno vacillando.

Sagittario – 11^ posizione - Ultimamente delle cose stanno sfuggendo di mano e questo fatto finirà per impensierirvi moltissimo in questa giornata di inizio settimana.

Qualcosa o qualcuno vi rallenterà impedendovi di essere produttivi come al solito. Chi per lavoro si ritrova ad essere molto "esposto", avrà i nervi a pezzi a causa della piega che sta prendendo l'intera situazione generale.

Amore: non riuscite a godervi l'amore come vorreste;

Lavoro/Soldi: siete molto preoccupati e vi sentite poco sicuri;

Salute: in questo periodo temete per la vostra salute e per quella dei vostri cari.

Leone – 10^ posizione - La giornata di lunedì potrebbe comincerà in maniera inaspettata.

Si prevedono ritardi, confusione e annullamenti improvvisi. Se recentemente vi siete dovuti accollare un incarico nuovo o delle responsabilità particolari, potreste avere delle difficoltà. Alzate la guardia e fate attenzione ad ogni cosa. Di questi tempi è meglio pensare alla salute piuttosto che al divertimento e alle sciocchezzuole.

Amore: l' Oroscopo

Lavoro/Soldi: non siete soddisfatti dei risultati che state ottenendo o forse il vostro superiore è più antipatico del solito;

Salute: in queste 24 ore, il mal di testa potrebbe perseguiterà.

Ariete – 9^ posizione - Questa settimana si prevede meno frenetica delle altre. Le stelle dicono che sarete meno esposti ai fattori esterni dato che potreste ritrovarvi a trascorrere più tempo in casa che fuori. Dovrete sistemare dei conti, ridefinire la quotidianità e stabilire delle regole da rispettare. Anche se a volte sentite di essere al limite, siete un segno inarrestabile al massimo vi piegate ma non vi spezzate mai!

Quando vi sentirete esasperati, dovrete fare un bel respiro profondo e continuare ad avanzare.

Amore: connessione intensa con l'altro;

Lavoro/Soldi: avete bisogno di sfide difficile per essere stimolati ad andare avanti;

Salute: cercate di mangiare più lentamente.

Capricorno – 8^ posizione - Il quadro cosmico di questa giornata appare un po' in contrasto, ma niente di preoccupante. Avete molta carne a cuocere e forse i conti non tornano. Per quanto vi stiate impegnando, c'è sempre qualcosa o qualcuno che vi rema contro. Non dovrete perdere la pazienza davanti alle provocazioni che potrebbero spuntare in queste 24 ore. Cercate di cominciare la settimana con il sorriso sulle labbra, in tal modo terrete la sfortuna a bada.

Potrebbero arrivare delle chiamate, finalmente una certa situazione comincerà a smuoversi.

Amore: "meglio soli che male accompagnati";

Lavoro/Soldi: state considerando un'altra attività o forse non siete soddisfatti dell'impiego attuale. Tuttavia, presto cambieranno delle cose su questo comparto;

Salute: evitate di prendere freddo, dato che non è il caso di mettere a repentino la propria salute.

Gemelli – 7^ posizione - "Perché proprio a me?" Questa è la domanda che vi state ponendo in questi difficili giorni. Vi sembra di camminare sul filo di un rasoio ed avete molta paura che possa accadere qualcosa di terribile a voi e ai vostri cari. Per fortuna questo lunedì sarà tranquillo e abbastanza valido.

Potrete mettere in archivio le preoccupazioni e concentrarvi su quello che vi riesce meglio. Rispolverate delle vecchie passioni, inventatevi nuovi hobby oppure cimentatevi in un'attività produttiva che vi permetta di cavare un'extra a fine mese.

Amore: il vostro cuore palpita, ma se siete single nutrite dei dubbi;

Lavoro/Soldi: di questi tempi, i soldi non sono mai abbastanza;

Salute: prima di andare a dormire evitate di guardare quei programmi che vi mettono agitazione e nervosismo.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Cancro – 6^ posizione - L’oroscopo dice che la vostra settimana incomincerà con lo spirito giusto dato che sarete determinati a concludere qualcosa di importante.

Magari avete riflettuto sul vostro futuro e avete messo a punto un nuovo obiettivo stimolante. Comunque sia, in queste 24 ore le preoccupazioni non mancheranno, specie se siete dei genitori e temete che possa accadere qualcosa di brutto ai vostri figli. Distraetevi concentrandovi sul vostro dovere. Preoccuparsi non impedirà al problema di manifestarsi, quindi cercate di non pensare al peggio.

Amore: non vi sentite supportati abbastanza;

Lavoro/Soldi: denaro e spese in arrivo. Puntate alle migliori offerte, perché in un momento simili è meglio non spendere troppo;

Salute: a causa delle preoccupazioni e del nervosismo, state mangiando troppo e male, ma questa sarà la giornata migliore per mettersi a dieta.

Bilancia – 5^ posizione - Le previsioni astrologiche vi vedranno alle prese con una situazione importante e che riguarderà la situazione economica.

Questo è stato un anno mediocre e le cose non sembrano affatto migliorate. In questa giornata la vostra mente sarà talmente presa dal proprio dovere che non penserete ai soliti problemi e alle preoccupazioni che vi tormentano. Con i figli o con i genitori, tornerà il sereno.

Amore: approfondite la conoscenza con calma, non bruciate le tappe;

Lavoro/Soldi: sarà meglio prendere delle precauzioni e correre ai ripari;

Salute: leggete un bel libro, mangiate sano e andate a dormire di buon ora.

Pesci – 4^ posizione - L’oroscopo del 19 ottobre vi vedrà in piena. A partire da questo lunedì avrete la netta sensazione che le cose stiano cambiando in maniera radicale. Ciononostante, voi siete pronti a tutto pur di spiccare.

Riponete delle speranze per il 2021, ma cercate di sfruttare questo periodo per cogliere le migliori occasioni. In famiglia avranno bisogno del vostro aiuto, siate più presenti.

Amore: c'è una persona che vi desidera;

Lavoro/Soldi: dovete dissipare dei dubbi;

Salute: non esagerate con il lavoro, fate delle piccole pause per scaricare la tensione.

Acquario – 3^ posizione - Sarà la giornata migliore per aggiustare il tiro. Se non siete soddisfatti delle svelte fatte, potete sempre tornare indietro e cambiare. La vita è breve, quindi non sprecatela a farvi troppi viaggi mentali. In queste 24 ore avrete dalla vostra parte la fortuna e l'ispirazione. Sarete notati! Qualcuno vi riferirà un pettegolezzo, ma occhio alle lunghe code.

Amore: una persona sta per dichiararsi e potrebbe farlo proprio in questa giornata;

Lavoro/Soldi: giornata favorevole ai nuovi progetti;

Salute: prediligete cibi freschi e bandite i vizi nocivi.

Vergine – 2^ posizione - Sarà una buona giornata. Sarete pieni di brio e riuscirete a prendere l'iniziativa. Da tempo state riflettendo su una situazione che vi desta molti timori. Ebbene, in questa settimana tutti i nodi verranno al pettine. Riuscirete a focalizzarvi sul vostro lavoro e sbrigherete eventuali commissioni, inoltre, tutto vi riuscirà bene e sarete invidiati. Ci si può divertire anche in casa propria, basta sapersi organizzare.

Amore: decisioni da prendere;

Lavoro/Soldi: state considerando un trasferimento o un cambio di mestiere;

Salute: vi sentirete in forma.

Scorpione – 1^ posizione - Questo sarà un lunedì molto diverso dagli altri dato che partirà sotto buoni auspici.

Tutto ciò influenzerà in positivo, l'andamento dell'intera settimana. Ultimamente state facendo dei sogni particolari, sia belli che brutti. Siete un segno molto apprensivo e vulnerabile, perciò non avete reagito di buon grado alle ultime novità generali. Per fortuna, però, in questo lunedì vi sentirete forti e invincibili. Chi ha subito un torto, presto otterrà giustizia.