Un nuovo weekend, il penultimo del mese di ottobre, è in arrivo per tutti e dodici segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni astrali e l'Oroscopo di sabato 24 ottobre 2020 con le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Previsioni astrali del 24 ottobre per i primi sei segni zodiacali

Ariete: in amore la Luna non é più contraria, le cose vanno meglio anche se occorre ancora un po' di pazienza. Nel lavoro è importante valutare qualche nuovo progetto.

Toro: per i sentimenti è un giornata di calo, che potrà portare delle complicazioni con una persona dell'Acquario. Nel lavoro, se dovete fare delle scelte importanti, è meglio ragionarci su.

Evitate di prendere decisioni azzardate. Lo stress si farà sentire.

Gemelli: a livello sentimentale sarà una giornata positiva per i single del segno, che potranno mettere a punto nuovi incontri. Nel lavoro entro la fine del mese qualcosa di positivo arriverà.

Cancro: in amore sarà un giornata in cui bisognerà parlare con chiarezza senza creare tensioni. A livello lavorativo non è il momento migliore per fare delle scelte. Dal punto di vista economico occorrerà stare attenti.

Leone: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare come vorreste e non sono esclusi dei problemi. Nel lavoro - con l'avvicinarsi della fine dell'anno - ci saranno delle scelte economiche da fare.

Vergine: si preannuncia una giornata interessante per l'amore, siete forti e potreste esserlo di più nelle prossime ore.

Nel lavoro i nuovi incontri sono positivi.

L'oroscopo di sabato 24 ottobre per la seconda sestina zodiacale

Bilancia: per i sentimenti la giornata partirà in maniera positiva, con la Luna favorevole. Nel lavoro ci saranno alcuni problemi da affrontare anche se non sarà semplice. La fine del mese sarà poi migliore.

Scorpione: a livello amoroso questa giornata potrebbe portare qualche tensione con una persona del Leone o del Toro. Nel lavoro, nonostante la situazione generale sia migliore rispetto al passato, ci sarà sempre qualche problema da dover affrontare.

Sagittario: questo fine settimana fa tornare la voglia di amare.

Sono favoriti i rapporti con una persona dell'Acquario. Nel lavoro, se avete fatto delle richieste, non arriveranno delle soluzioni immediate, per questo motivo l'agitazione non mancherà.

Capricorno: a livello amoroso potreste decidere di dare un ultimatum alla persona che sta al vostro fianco. State cercando di comprendere da che parte sta andando la vostra relazione. Nel lavoro è un momento positivo, anche se non mancherà un po' di agitazione.

Acquario: nei sentimenti per le coppie di lunga data è un momento favorevole. I single del segno invece dovrebbero darsi da fare. A livello lavorativo, se ci sono state delle tensioni o dei problemi, sarà difficile riappacificarsi.

Pesci: in amore questa è una fase che vede Venere favorevole dal giorno 28, quando si potrà decidere di fare qualche scelta diversa dal solito.

Nel lavoro ci sono ancora dei dubbi su un progetto che dovrà partire a breve.