Fra il 26 ottobre e il 1° novembre qualche situazione affettiva potrebbe cambiare in meglio, soprattutto per i segni di acqua: per i Pesci riguarderà le amicizie, per il Cancro l'amore.

In questa settimana “a cavallo” fra due mesi sarà Marte il pianeta che donerà tante energie al segno dell'Ariete, ma sul piano amoroso potrebbe scatenare qualche litigio. La vicinanza di Venere con il segno del Leone invece si tradurrà con una intesa di coppia eccellente per i nati sotto questo segno.

Mercurio in Bilancia favorirà le capacità di ragionamento di questo segno, mentre l'ottimismo del Sole stazionerà nella costellazione dello Scorpione nella prima parte della settimana.

Gemelli tra i favoriti

Ariete: purtroppo ci saranno degli enormi scompensi sul piano sentimentale, e dal momento che anche il vostro umore non sarà propriamente ottimo potreste finire sapientemente a essere distaccati, piuttosto che incappare in qualche litigio senza possibilità di avere la ragione dalla vostra parte. Sul lavoro evitate il lavoro di squadra, potreste non avere uno spirito di condivisione molto buono.

Toro: sarete al centro dell'attenzione, vitali ed energici. Avrete una capacità di organizzazione sul lavoro che sarà producente sia per voi che per le persone attorno a voi. Sul lato pratico potreste avere delle “cadute” nella giornata di giovedì, ma niente di cui dobbiate preoccuparvi.

Date al partner una occasione per stupirvi e rendere la vostra settimana decisamente appagante.

Gemelli: avrete le questioni finanziarie e burocratiche a portata di mano, quindi potrete osare un po' di più con gli acquisti, con qualche piccolo sfizio che vorreste togliervi da tempo ma anche per fare qualche regalo alla famiglia o al partner.

Il fine settimana potrebbe invece risultarvi alquanto ostico sul posto di lavoro.

Cancro: avrete una settimana a dir poco eccellente in amore, piena di colpi di scena positivi e di un alto “tasso” di passionalità. Qualche problema invece si riscontrerà sul settore lavorativo, con qualche incomprensione all'interno della cerchia dei colleghi e qualche problema che potrebbe causarvi non poche situazioni spiacevoli.

Leone: fra i favoriti della settimana, avrete una eccellente capacità d'azione, in grado certamente di sbaragliare la concorrenza ma proprio per questo motivo anche di creare qualche invidia. Sul fronte sentimentale avrete qualche idea che sicuramente risolverà eventuali attriti che vi state trascinando piuttosto a lungo. Fate lo stesso anche all'interno della famiglia di origine.

Vergine: potrete finalmente agire come più vi piace, non badando a spese e a qualunque tipologia di impedimento da qualche determinato obiettivo. Se state studiando, avrete le vostre argomentazioni ben salde nella vostra mente; se avete un progetto professionale vi basterà un po' di concentrazione in più e distrazioni ridotte al minimo indispensabile per il tempo libero.

Dedicate quest'ultimo anche agli affetti.

Sagittario irritato

Bilancia: vi state allontanando dai vostri obiettivi per qualche piccolo senso di smarrimento. Peccato che questa confusione continuerà ad aumentare, quindi il consiglio sarà quello di organizzarsi con una tabella di marcia senza però agire nell'immediato, soprattutto sul lavoro. Con il partner assumerete un atteggiamento piuttosto scostante e taciturno, migliorerà nel fine settimana.

Scorpione: vi darete del tempo per l'amore, ma sicuramente l'intesa con il partner arriverà nella seconda parte della settimana, quando avrete a disposizione un ottimismo ottimo e pieno anche di qualche sorpresa inaspettata. Evitate i litigi in famiglia, specialmente nel fine settimana.

Potreste avere l'umore in netto calo.

Sagittario: il vostro fuoco potrebbe divampare per un nonnulla, anche per un insuccesso che magari non risulterebbe così rischioso per la vostra carriera. Dovrete cercare di essere più armoniosi, anche se nel corso di questa settimana sarà molto più facile a dirsi che a farsi. Il weekend sarà interamente dedicato al relax e al riposo, non perdete l'occasione di rimanere un po' da soli con voi stessi.

Capricorno: avrete delle difficoltà sul posto di lavoro e un notevole abbassamento di tono, e questo potrebbe penalizzarvi se siete alle prese con un colloquio. Fortunatamente in amore potrete contare sulla tenerezza del partner e sulla stabilità dei rapporti interpersonali con le vostre amicizie più strette.

La famiglia saprà invece consigliarvi a dovere sulle prossime mosse da adottare.

Acquario: sarà una settimana piuttosto faticosa sul piano professionale e molto burrascosa con gli affetti. Purtroppo la fortuna diminuirà sensibilmente, portandovi a dover fare quasi tutto con le vostre sole forze. Sicuramente avrete bisogno di una bella dose di energia, quindi non sprecatela per occasioni per cui varrà poco la pena.

Pesci: avrete a che fare con qualche conoscenza nuova. Se state cercando l'anima gemella purtroppo questa potrebbe non essere la settimana adatta e favorevole per stringere una amicizia importante e che probabilmente durerà piuttosto a lungo. La concentrazione sarà quella che vi darà quella marcia in più che vi serve nel lavoro e nello studio.