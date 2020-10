L'oroscopo del 25 ottobre 2020 è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri durante quest'ultimo giorno della settimana in corso. Siete impazienti di scoprire che cosa vi aspetta nel settore amoroso, lavorativo e della salute? In primo piano, l'astrologia della giornata di domenica 25 ottobre e le previsioni astrologiche dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Se ci sono problemi con il partner cercate di capire subito cosa fare. Se i vostri sentimenti sono autentici, riuscite a risolvere ogni tipo di problema che si presenta nella vostra vita di coppia.

Se, invece, il vostro è un amore tossico, è arrivato il momento di voltare la pagina e di cercare la felicità altrove. In campo lavorativo la vostra sete di soldi vi spinge a lavorare più del dovuto. Ricordate il detto "Chi troppo vuole nulla stringe". Tenete sotto controllo la bilancia, la golosità è il vostro punto debole.

Toro – Ottima giornata per la vita sociale, potreste conoscere persone interessanti anche attraverso i social network. I cuori solitari potrebbero flirtare con una di queste persone, e chissà potrebbe nascere qualcosa più di una semplice amicizia. Chi lavora nel settore dell’editoria potrebbe vedere realizzato un sogno, magari una pubblicazione o una proposta. In salute non avete particolari problemi, ma nemmeno siete al massino della vitalità.

State lontani dallo stress.

Gemelli – Gestire gli obblighi e i doveri di tutti i giorni non è facile. Guardate, però, il lato positivo: il sorriso di chi vi sta attorno, il respiro del vostro partner mentre dorme. Avete la certezza di fare le cose giusta, anche se molto impegnativa. Periodo cupo per il lavoro e le finanze.

Se ci sapete fare, potete trasformare questo periodo grigio a vostro vantaggio. Se amate così tanto fare le ore piccole, allora dovete fare attenzione ai vostri pensieri. Svuotate la mente, altrimenti rischiate di diventare molto nervosi e agitati. Questo non fa bene alla vostra salute.

Cancro – Giornata altalenante.

Qualcuno potrebbe divertirsi a seminare zizzania nel vostro cuore, creando o aumentando dubbi. Riflettete con attenzione sui vostri sentimenti, sui rapporti familiari, di amicizia e di coppia. Fate buon uso del dialogo. State alla larga da coloro che vogliono solo farvi soffrire. I liberi professionisti devono riflettere su come migliorare il giro di affari. Giornata abbastanza buona per chi lavora nell'arte, artigianato o comunicazione. Peccare di gola non vi aiuta a eliminare quei chili di troppo.

Previsioni astrali per domenica 25 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata un po’ noiosa per le coppie che amano le grandi passioni. L’amore non è solo passione, ma è anche attesa, pazienza, romanticismo.

Questo è anche un periodo interessante che vi insegnerà molte cose, come rafforzare la vostra unione. Se lavorate anche di domenica, dovete fare attenzione agli equivoci. Agite con prudenza e siate diretti e chiari. Anche la vostra energia va a intermittenza, non per questioni fisiche ma per qualcosa che vi fa irritare.

Vergine – Potrebbe essere una giornata importante per la vita di coppia. Questa giornata di domenica è adatta per risolvere quei piccoli problemi nati nei giorni scorsi e per affrontare un cambiamento. Le coppie focose devono prepararsi a una nottata ricca di passione. Per molti di voi è arrivato il momento di stilare una lista dei buoni propositi lavorativi per il 2021. Avere le idee chiare vi aiuta a ottenere i risultati sperati.

Vi sentite in forma, forse perché state prendendo più cura di voi stessi.

Bilancia – Anche se è domenica, le vostre certezze sono messe a dura prova. L'oroscopo suggerisce di guardare avanti e di gettare alle spalle tutto ciò che è tossico per voi. Si tratta di un breve periodo di blocco, ma presto tornerete a sorridere. Anche se in campo lavorativo non siete al top, dovete portare avanti i progetti che avete in cantiere. Tenete sotto controllo l’impulsività e non perdetevi mai d’animo. Siate cauti, non esponetevi a eccessi e imprudenze, soprattutto se soffrite di allergie.

Scorpione – Le storie d’amore che prendono vita in questo periodo un po’ particolare sanno di romanticismo e hanno tutte le carte in regola per diventare qualcosa di duraturo.

Se avete conosciuto una persona che ha rapito il vostro cuore, portate avanti questa conoscenza e non abbiate timore di essere voi stessi e di esternare i vostri sentimenti. Fate attenzione ai rapporti di lavoro, basta poco per scatenare una polemica. Riflettete bene sugli investimenti che avente in mente di fare. Scaricate la tensione facendo attività fisica.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dopo le ultime giornate complicate, finalmente riuscite a risolvere i vostri problemi di coppia. Cercate di migliorare il comfort domestico, di prendere una decisine importante che riguarda la stabilità della vostra vita amorosa. Nel lavoro non avete di che lamentarvi, anzi potreste migliorare i conti e trovare buoni fonti di investimento.

Iniziate ad avvertire qualche fastidio fisico. Siate cauti e non stressatevi.

Capricorno – Potrebbe essere una giornata nervosa per gli affari di cuore. Non siate impulsivi, presto arriverà qualcosa di buono per voi. L’Oroscopo consiglia di gettare alle spalle tutto ciò che è incompatibile con i vostri programmi che riguardano il futuro amoroso e lavorativo. Le vostre idee hanno una marcia in più, quindi non fatevi mangiare dalle insicurezze e tirate fuori il guerriero che è in voi. Attenzione alle tensioni muscolari, rilassatevi di più.

Acquario – Potrebbe essere una giornata fiacca, forse perfino noiosa. Se dovesse nascere una storia d’amore adesso, sarà stabile e tranquilla e non deluderà le vostre aspettative amorose.

Non esagerate con le spese, armatevi di pazienza anche davanti ai guasti improvvisi e state alla larga da pettegolezzi e chiacchiere di paese. Se i pensieri sono troppi, prima di andare a letto rilassatevi con un buon libro o con una camomilla.

Pesci – Questa giornata di domenica potrebbe far cadere tutte le vostre certezze. Potreste pensare che l’amore non busserà mai alla vostra porta, ovviamente vi sbagliate perché presto accadrà qualcosa d’inaspettato per voi single. Aspettate con pazienza, presto capirete cosa fare e come muovervi. L’ambito professionale vi riserva alcune piccole soddisfazioni, non manca qualche novità positiva. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sonnolenza, nervosismo o un semplice raffreddore frenano i vostri slanci.