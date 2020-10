Lunedì 26 ottobre 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna con Nettuno transitare sui gradi dei Pesci, nel frattempo Mercurio insieme al Sole sosteranno in Scorpione. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. In ultimo, Marte continuerà la sosta in Ariete come Venere rimarrà stabile in Vergine.

Oroscopo favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: speranzosi. Il dodicesimo segno zodiacale, nel giorno che apre la settimana, potrebbe avvertire la piacevole sensazione di nutrire maggiore speranza per il percorso esistenziale del prossimo futuro, e ciò non potrà che allontanare ansie e problematiche del momento.

2° posto Scorpione: lavoro top. Col Sole in trigono alla Luna e congiunto a Mercurio, i nati Scorpione godranno presumibilmente di un lunedì col vento in poppa per quanto riguarderà le faccende professionali, specialmente per coloro che hanno da poco intrapreso una nuova avventura lavorativa.

3° posto Vergine: amore top. Malgrado il Luminare notturno in opposizione, i nati del segno potranno, con ogni probabilità, contare sul sostegno della Bianca Signora che, ingaggiando uno sfavillante trigono coi pianeti generazionali, li renderà affettuosi ed amorevolmente ricambiati nel menàge amoroso.

I mezzani

4° posto Leone: incontri. Giornata ideale per fare nuove e stuzzicanti conoscenze affettive in casa Leone, sebbene la quadratura mercuriale e Venere di Terra renderanno la dialettica nativa poco fluida e accattivante, e ciò difficilmente favorirà una buona prima impressione in questi incontri.

5° posto Sagittario: mondani. Lunedì in cui il terzo segno di Fuoco avrà, c'è da scommetterci, voglia di allentare la tensione legata alle faccende professionali del momento, concedendosi 24 ore dedite al divertimento assieme alla compagnia di amici e partner.

6° posto Toro: a testa bassa. Per giungere a qualche risultato degno di nota, i nati Toro in questa giornata dovranno darci dentro a mani basse sul fronte lavorativo, a causa del binomio Sole-Mercurio in opposizione dallo Scorpione.

Amore in stand-by.

7° posto Ariete: sereni. La settimana in casa Ariete aprirà presumibilmente i battenti con una giornata all'insegna della serenità, soprattutto nel nido domestico dove parrà respirare un clima totalmente diverso e più conciliante rispetto alle giornate precedenti.

8° posto Cancro: umore flop.

Il tono umorale dei nati del segno potrebbe risentire di alti e bassi in questa giornata, a causa dell'opposizione che il Sole nel loro Elemento formerà con Urano in Toro nella nona dimora, riportando in auge qualche vecchio rimpianto nativo.

9° posto Gemelli: lavoro flop. Riuscire a mantenere un atteggiamento professionale, senza cedere alle provocazioni e mantenendo alta la concentrazione, parrà essere una chimera in casa Gemelli questo lunedì, i nativi farebbero meglio a prendersi un giorno di ferie.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: perplessi. Tra qualche giorno Venere e Mercurio torneranno sui loro gradi, ma intanto in queste 24 ore qualche perplessità potrebbe insorgere sul versante lavorativo, i colleghi sembreranno fare a gara per mettere i bastoni tra le ruote ai nati Bilancia.

11° posto Capricorno: destabilizzati. Nella prima giornata della settimana ai nati Capricorno sembrerà, con ogni probabilità, di non avere punti di riferimento, sia in amore che nella professione, e la retrogradazione mercuriale tenderà a far ingigantire tale percezione destabilizzante.

12° posto Acquario: fuori giri. Dopo un weekend in pole position, ecco che il terzo segno d'Aria potrebbe subire, astrologicamente parlando, una netta flessione nella giornata in questione, soprattutto al lavoro dopo anche le mansioni più semplici parranno difficoltose, a causa della posizione poco conciliante di Marte.