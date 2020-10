L'oroscopo del 21 ottobre è pronto a valutare il probabile andamento del terzo giorno della penultima settimana ''ottobrina''. Quali sorprese e novità vi aspettano nel settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? Di seguito l'astrologia per la giornata di mercoledì 21 ottobre e le previsioni delle stelle rivolte ai 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata date più spazio al dialogo, alle discussioni e ai chiarimenti, tutto andrà meglio. Siate semplici e comprensivi, se dovete dire qualcosa d’importante fatelo con un abbraccio o uno sguardo.

In campo lavorativo svolgete le vostre cose senza nessuna fretta, riflettete con estrema attenzione e controllate bene la parte finanziaria. In salute, siete pieni di energia e le stelle apprezzano il vostro stile di vita.

Toro – I punti forti per tenere in piedi una relazione e portarla avanti sono il dialogo e la capacità di esprimere le vostre esigenze. Potrebbero venire a galla delle tensioni legate ai problemi di famiglia o alle questioni che vi toccano da molto vicino. Per fortuna, riuscite a fare luce nei vostri sentimenti e sapete anche cosa fare. Chi cerca un nuovo lavoro potrebbe accontentarsi di un impiego part-time, che potrebbe rivelarsi utile per arricchire il curriculum. Cercate di non stressarvi troppo, potreste avere poche energie a disposizione.

Gemelli – Se con il partner d’amore ci sono malumori, questa giornata vi offre l’occasione per rimettere a posto ogni tassello, voi però dovete metterci impegno. Se il partner non collabora con voi, pensateci bene magari potreste decidere di chiudere la storia e di voltare pagina. La vostra disponibilità d’animo vi fa cogliere al volo le buone opportunità che si presentano sul lavoro.

Fate attenzione alle difese immunitarie, evitate gli sbalzi di temperatura e i cibi crudi.

Cancro – Se nel rapporto di coppia ci sono ancora tensioni, in questa giornata evitate le discussioni perché potreste non trovare un punto d’incontro. Basta con le chiacchiere al vento e iniziate a dare il buon esempio.

Date libero sfogo alla passione e se il partner insiste ad assumere un atteggiamento spiacevole, vuol dire che è un caso umano, senza speranza. Sul versante lavorativo dovete munirvi di pazienza, presto lo stress finirà. Raddoppiate l’attenzione ed evitate errori che potrebbero causarvi qualche perdita. Nonostante il periodo carico di impegni, riuscite ad arrivare a sera senza sentirvi stracotti e questo è già tantissimo.

Previsioni astrologiche di giovedì 21 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Un buon modo per superare questa giornata di metà settimana è quello di affrontare voi stessi, pensare ai vostri desideri mai realizzati e rivedere i vostri sogni rimasti nel cassetto. Solo voi sapete la risposta sul perché non siete riusciti a dare forma ai vostri sogni.

Sul fronte lavorativo dovete tenere a bada la vostra impulsività, soprattutto se siete stressati o nervosi. Le vostre energie sono altalenanti, siate cauti a non prendere i malanni stagionali e seguite i consigli del vostro medico di fiducia.

Vergine – Giornata adatta per esternare i vostri sentimenti, dichiarare il vostro affetto alla persona interessata. È arrivato il momento di aprire le porte alla dolcezza e all’amore. Sono strategie semplici ma anche di grande efficacia, soprattutto per smussare le tensioni. Nel lavoro non lasciatevi spaventare dalle difficoltà o dai risultati, abbiate più fiducia nelle vostre capacità. Le cose migliori non sono mai quelle facili. Dosate bene le forze, trattate bene il vostro corpo e lui tratterà bene voi.

Bilancia – Lasciate perdere i chiarimenti, i fatti parlano da soli. I vostri sogni sono a portata di mano, ma dovete aprire di più il vostro cuore, pensare con il cuore e vedere con il cuore. Sono sensazioni indimenticabili e magnifiche. Il lavoro è una ruota impazzita dove tutti corrono. Armatevi di pazienza e avete modo di concludere ottimi affari e di guadagnare qualcosa in più. Prima di andare a dormire svuotate la mente e gettate alle vostre spalle il nervosismo. Troppi pensieri potrebbero impedirvi di riposare.

Scorpione – Nel vostro cuore si alternano emozioni profonde, ma non sempre lineari. Forse si tratta di gelosia, rancore o aggressività. Durante questa giornata di mercoledì dovete fare luce nei vostri sentimenti, perché i prossimi giorni potrebbero essere agitati e nervosi.

Ottima giornata per ampliare la rete dei contatti e fare nuove conoscenze utili per il lavoro e gli affari. Fatevi conoscere di più da persone che potrebbero darvi dritte preziose. Parlando di salute, le vostre difese immunitarie non son al top, evitate di caricarvi di ansie da prestazione lavorativa e non strapazzatevi troppo.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo avete una grande voglia di fare, di agire e di mettere in cantiere progetti di famiglia. I cuori solitari, grazie all’intraprendenza, riescono a farsi notare dalla persona interessata e a fare breccia nel suo cuore. Le storie d’amore che nascono in questo periodo sono felici e appagate. Questo è un periodo favorevole in ambito economico, potreste concludere buoni affari.

Le vostre difese immunitarie potrebbero abbassarsi, quindi fermatevi per riflettere con estrema attenzione.

Capricorno – Giornata positiva, molti nativi del Capricorno che non hanno una relazione potrebbero perdere lo status di single. Avete l’opportunità di incontrare gente interessante e di conoscere un potenziale partner. Non chiudetevi in casa e cercate di trascorrere meno tempo nel mondo virtuale. Potreste fare anche amicizie sui social ma incontrare una persona dal vivo vi permette di conoscere dettagli che non si raccontano sui social. Nel lavoro affrontate tutto a testa alta, ma dovete mettere in conto qualche spesa extra. Godete di buona energia. Grazie a una dieta che state seguendo potreste sfoggiare una forma splendida.

Acquario – Non aspettatevi che cada qualcosa dal cielo, fate il primo passo per concretizzare i vostri sogni e per cogliere al volo ottime opportunità amorose. Siate audaci e dimostrate a tutti che avete carattere e tanta voglia di fare. La torta della felicità vi aspetta e vi meritate una bella fetta. Sul versante lavorativo arrivano tante opportunità e soddisfazioni. Se siete un libero professionista fate attenzione alla concorrenza agguerrita. Parlando di salute, l'oroscopo consiglia di fare qualche attività sportiva, così potete smaltire le calorie accumulate nei mesi scorsi.

Pesci – Dopo un periodo turbolento, finalmente riuscite a trovare una soluzione con il partner. Le emozioni potrebbero essere più spente del solito, ma sapete trovare una giustificazione.

Forse nutrite un amore segreto oppure siete stanchi di raccogliere solo delusioni, magari vorreste godervi un po' di libertà. Se avete intenzione di fare nuove conquiste, avete il pieno sostegno delle stelle. Questo è anche un periodo buono per firmare un contratto di lavoro, a patto che lasciate alle spalle dubbi, timore e insicurezze. Abbiate il coraggio di affrontare gli imprevisti e i contrattempi. Evitate lo stress e non disperdete energie, potreste ritrovarvi in serata con le batterie scariche.