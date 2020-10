Le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il Capricorno, in ambito lavorativo potrebbero infatti nascere dei contrasti o delle rivalità. Al contrario è una giornata di recupero per i Pesci, le stelle proteggono l'amore e i rapporti di coppia e favoriscono i nuovi incontri. L'Acquario potrebbe invece vedere delle certezze cadere, qualcosa per cui si è a lungo lavorato potrebbe non dare i risultati sperati o non venire accettato, nonostante questo le stelle consigliano di non gettare la spugna e continuare a provare. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, mercoledì 21 ottobre 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 21 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: inizia con questa giornata un buon momento di recupero per il segno, per il quale la settimana è cominciata decisamente sottotono. Durante le prossime 24 ore sarà possibile notare dei passi in avanti, ma meglio non abusare del vantaggio appena ritrovato.

Toro: potrebbe essere una giornata impegnativa per il segno, qualcuno potrebbe avere in progetto di spostarsi o di andare all'estero, per risolvere alcune faccende professionali. Serenità in amore. Cautela per il fisico.

Gemelli: durante la giornata di mercoledì 21 ottobre potrebbe esserci un ritorno dal passato per il segno, come un ex che bussa alla porta. Le stelle consigliano di non cadere nella trappola sapientemente architettata, ricordate i motivi che vi avevano spinto ad allontanarvi.

Ottimo momento per gli affari e la sfera pratica.

Cancro: questa settimana è iniziata in modo piuttosto faticoso per il fisico, qualcuno potrebbe aver risentito di dolori e fastidi, soprattutto a reni e fegato, che sembrano non volersi arrestare neanche durante questa giornata. Meglio rimandare gli impegni, concedersi del riposo e garantirsi le cure adeguate.

Leone: il segno arriva da un momento non troppo positivo per quanto riguarda la salute, dunque, nonostante le energie ritrovate, le stelle consigliano di non esagerare. Il cielo protegge l'amore, c'è passione all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Recupero in ambito finanziario, è possibile togliersi qualche sfizio.

Vergine: l'oroscopo di mercoledì 21 ottobre lascia presagire una giornata positiva per quanto riguarda la sfera pratica e professionale, potrebbero esserci degli scambi o delle trattative proficue. Serenità in amore, incontri favoriti per i single.

Bilancia: le stelle raccomandano prudenza in ambito lavorativo, se ci sono delle trattative in corso il consiglio è quello di mediare, evitando le decisioni di impulso e soprattutto gli scatti di nervosismo. Bene l'amore.

Scorpione: sono 24 ore molto produttive, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica. Qualcuno infatti potrebbe firmare un nuovo contratto lavorativo o chiudere un accordo. Le stelle continuano a proteggere la sfera sentimentale, anche se il tempo da dedicare al partner scarseggia in queste ore.

Sagittario: continua per questo segno un momento molto vantaggioso, che riguarda in particolar modo gli affari e la sfera professionale. Questo è il momento di mettersi al centro dell'attenzione, senza aver paura di osare o di cimentarsi con qualcosa di nuovo. Serenità in amore, anche i contrasti dei giorni precedenti possono essere risolti.

Capricorno: il consiglio dell'oroscopo per la giornata del 21 ottobre è quello di agire con cautela per quanto riguarda i rapporti con gli altri, soprattutto in ambito lavorativo, dove una divergenza di idee, potrebbe favorire la nascita di accesi contrasti e rivalità. Lasciate il nervosismo fuori dalla porta di casa, così da evitare anche scontri con il partner o la famiglia.

Acquario: durante questa giornata potrebbero venire meno alcune certezze. Il consiglio delle stelle è quello di non demoralizzarvi, non perdete le speranze e continuate ad investire su voi stessi e i vostri progetti. Delle volte bisogna ricevere alcune porte in faccia prima che si proponga l'opportunità giusta.

Pesci: è una giornata di recupero per il segno, tuttavia in ambito lavorativo potrebbero nascere degli imprevisti, come un mancato pagamento o dei ritardi. Meglio non farsi prendere dall'ansia e cercare di mantenere i nervi ben saldi. Amore sensuale, anche gli incontri sono favoriti.