Giovedì 22 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove, Plutone e Saturno stazionare nel segno del Capricorno, mentre Urano sosterà in Toro. Il Sole permarrà in Bilancia, così come Marte rimarrà stabile nel domicilio dell'Ariete. In ultimo, Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci come Venere continuerà il moto in Vergine. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: passionali. Venere di Terra in trigono ai pianeti generazionali donerà, con ogni probabilità, una ritrovata carica passionale nel menàge amoroso dei nati Toro, e ciò li aiuterà considerevolmente a relegare in secondo piano le problematiche quotidiane.

2° posto Vergine: finanze top. Il bottino economico di casa Vergine sarà presumibilmente florido questo giovedì, facendo optare molti nativi per prodigarsi nell'acquisto di oggetti d'arredamento più in linea con lo stile della propria dimora. Lavoro in stand-by.

3° posto Leone: stacanovisti. La stanchezza parrà essere bandita dal loro vocabolario, in quanto i nati del segno potrebbero mettere in campo un mood volitivo senza eguali, che gli farà sbaragliare la concorrenza professionale.

I mezzani

4° posto Gemelli: soddisfazioni. Ad avere una marcia in più in queste 24 ore saranno, c'è da scommetterci, i nati Gemelli a capo di un team lavorativo, i quali potranno togliersi diversi soddisfazioni dai copiosi complimenti provenienti dai suddetti.

5° posto Scorpione: riflessivi. La settima casa sarà illuminata dall'opposizione che nascerà tra Urano e Mercurio, entrambi in posizione retrograda, e ciò avrà buone chance di indurre i nati Scorpione di terza decade a riflettere sulle proprie priorità esistenziali.

6° posto Acquario: mondani. Ci sarà presumibilmente voglia di divertimento in casa Acquario, durante questa giornata di metà settimana, che li spingerà a trascorrere una serata scanzonata assieme alle amicizie storiche, ad esempio al bowling o in un'area di softair.

7° posto Pesci: focus sugli amici. Giovedì in cui i nati del segno potrebbero soffermarsi sulla valenza di alcune nuove amicizie, malgrado la fase retrograda nettuniana non gli renderà facile scindere le relazioni amicali valevoli da quelle che andrebbero accantonate. Sarà bene, quindi, evitare di prendere decisioni in merito in queste 24 ore.

8° posto Ariete: straniti. L'ambiguo comportamento dell'amato bene farà, con ogni probabilità, storcere il naso al primo segno zodiacale che, superata la perplessità iniziale, si renderà conto di aver preso lucciole per lanterne. Meglio, infatti, non proferire parola finché non si avrà una visione a 360° degli eventi.

9° posto Sagittario: stand-by. La voglia di rinnovamento, specialmente professionale, si farà probabilmente pressante in questa giornata dove i nati Sagittario dovranno, però, scontrarsi con l'osticità dei pianeti generazionali, Saturno in primis, che gli intimeranno di pazientare ancora.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: umore flop. Il tono umorale dei nati Cancro potrebbe non essere dei migliori questo giovedì, e la causa sarà da ricercarsi in un parterre planetario particolarmente arduo nei loro confronti.

Scoraggiarsi, però, sarà da evitare anche considerando che tra poche settimane i valori planetari inizieranno a mutare a loro vantaggio.

11° posto Capricorno: venali. Con la Luna e Giove a braccetto sui loro gradi stimolati da Venere in Vergine, i nati Capricorno daranno presumibilmente dimostrazione di un attaccamento, quasi maniacale, verso il denaro e la materialità in generale. Questo spiccato atteggiamento venale, però, sarà poco gradito al partner che ricercherà in loro maggiore apertura verso le piccole piacevolezze quotidiane.

12° posto Bilancia: spendaccioni. 24 ore in cui i nati del segno, col Sole al giro di boa nel loro domicilio, saranno probabilmente spinti a spendere più del dovuto, concedendosi anche acquisti voluttuari soltanto per sentirsi gratificati.