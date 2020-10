Questa seconda giornata della settimana potrebbe rivelarsi sorprendente per il Sagittario. Potrebbe esserci infatti un ritorno dal passato, come un ex coniuge, che porta con se il riaffiorare di sentimenti sapientemente nascosti. Continua per il Toro un momento di grande energia e positività, al contrario la Bilancia potrebbe essere costretta a rallentare i ritmi e prendersi 24 ore di riposo. Inconvenienti per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 6 ottobre 2020 per i dodici segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 6 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: questa giornata potrebbe rivelarsi faticosa per i rapporti interpersonali, potrebbero infatti nascere dei contrasti con i colleghi o con il vicinato. Le stelle consigliano di non perdere la calma, si tratta solo di piccole incomprensioni, con la calma potrete risolverle in breve tempo.

Toro: sono 24 ore splendenti, gli influssi del cielo rendono il segno energico, creativo e anche un po' artista. E' un ottimo momento per chi lavora nel campo dell'arte, ma anche della pubblicità e delle comunicazioni. In amore c'è complicità e passione e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: questa seconda giornata della settimana è decisamente più serena della prima, anche se non tutte le preoccupazioni sono state risolte.

Da parte del segno c'è comunque l'atteggiamento giusto, prevale la voglia di sistemare ciò che potrebbe funzionare bene ed eliminare ciò che invece non porta a nulla di concreto.

Cancro: il consiglio delle stelle durante la giornata di martedì 6 ottobre è quello di non restare in disparte, soprattutto in ambito professionale dove lavorare in team può portare risultati immediati.

Bene l'amore.

Leone: è una giornata interessante per i rapporti con gli altri, potrebbe esserci un riavvicinamento con una persona cara, allontanata per piccole incomprensioni, o il ritorno di un ex. Questo non significa dimenticare ciò che è successo in passato, ma ricominciare con nuove consapevolezze.

Vergine: è un momento astrale molto vantaggioso per il segno, che nonostante ciò non sembra voler fermare la propria corsa, anzi è sempre alla ricerca di qualcosa in più. Questo atteggiamento non è dannoso, anzi potrebbe portare delle belle soddisfazioni entro la fine del mese. Amore passionale, Venere nel segno favorisce anche gli incontri.

Bilancia: sono 24 ore di pausa per il segno, che avverte un forte bisogno di cambiare aria, riposare la mente e mettere in stand by i pensieri. Meglio dunque evitare le polemiche e i contrasti sia in amore che nel lavoro e ritagliarsi dei momenti per se, riposare o dedicarsi alle proprie passioni.

Scorpione: quella di martedì 6 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata impegnativa dal punto di vista pratico, qualcuno potrebbe avere delle questioni bancarie o legali da risolvere.

Le stelle sono positive in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: questa giornata potrebbe essere caratterizzata da una serie di eventi del tutto inaspettati che potrebbero cambiare l'immediato futuro del segno. Potrebbe esserci un ritorno dal passato, soprattutto in amore, dove per qualcuno potrebbero riaffiorare sentimenti nascosti. Ok il lavoro.

Capricorno: sono 24 ore di grande recupero per il segno. E' il momento di rimboccarsi le maniche e tornare in pista, sia in amore che per quanto riguarda la sfera professionale le stelle sono favorevoli e potrebbero mettervi lungo il giusto cammino. Siate fiduciosi.

Acquario: è una giornata serena e spensierata per il segno.

Certo ci sono degli impegni da portare a termine, ma non manca il tempo da dedicare all'amore e alla famiglia. Attenzione ai rapporti con i figli, soprattutto se adolescenti.

Pesci: la giornata potrebbe iniziare con degli imprevisti, come un guasto in casa. Questo rallenterà un po' il segno, che però non deve abbattersi e movimentarsi per cercare di risolvere nel minor tempo possibile l'inconveniente.