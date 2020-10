La prima settimana di questo nuovo mese si rivela molto interessante per la Vergine, che grazie a Venere nel segno, ha davanti a se la strada completamente spianata, tanto in amore, quanto nel lavoro. Al contrario la Bilancia potrebbe avere delle preoccupazioni, soprattutto in ambito finanziario, dove gli astri consigliano prudenza. Toro impegnato, Leone pensieroso nel weekend. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 5 a domenica 11 ottobre 2020, per i dodici segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale 5-11 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: questa prima settimana del mese si rivela molto vantaggiosa per quanto riguarda la sfera lavorativa, potrebbero esserci degli sbocchi interessanti, per chi saprà mettere appunto la strategia vincente. In amore al contrario potrebbero esserci delle agitazioni, nonostante Venere inviti il segno alla calma, questo sembra non voler cedere alla gelosia.

Toro: quella appena iniziata si rivela una settimana impegnativa per il segno, c'è molta burocrazia da sbrigare, telefonate ed email a cui rispondere. E' un momento vincente per l'amore, ideale per i progetti futuri, come il matrimonio o l'arrivo di un figlio, ma anche per chi è alla ricerca di nuovi incontri.

In tal senso il weekend potrebbe portare dalle emozioni inaspettate.

Gemelli: le prime giornate di questa settimana saranno incentrate sulle questioni pratiche, qualcuno potrebbe dover prendere delle decisioni riguardanti il patrimonio o dei beni immobiliari. In amore c'è un po' di confusione, soprattutto per chi non ha un rapporto stabile o è alla ricerca dell'amore.

Si fa fatica a scindere l'amore dal sesso, finendo per confondere uno con l'altro.

Cancro: il consiglio delle stelle per le prossime giornate è quello di non isolarvi, soprattutto in ambito lavorativo, dove un buon lavoro di squadra potrebbe portarvi verso gli obiettivi sognati. Gli influssi della Luna benevola a partire dall'8 ottobre vi rendono energici e creativi e anche in amore si recupera.

Weekend di riposo per il fisico.

Leone: secondo l'oroscopo della settimana le prime giornate saranno caratterizzate da un senso di insoddisfazione che, soprattutto in ambito professionale, spingono il segno a fare di più, ma anche a desiderare di più. Meglio essere cauti, ed evitare di compiere mosse azzardate. Le stelle sorridono all'amore e anche i nuovi incontri sono favoriti per i single. Weekend pensieroso.

Vergine: questa settimana potrebbe aprirsi con delle novità, qualcuno potrebbe ricevere delle proposte lavorative molto vantaggiose o una chiamata dall'estero. C'è serenità e armonia in amore, Venere nel segno rende la Vergine romantica e passionale e anche gli incontri sono favoriti.

Durante il weekend qualcuno potrebbe decidere di farsi un regalo, un piccolo viaggio o una giornata di relax in spa.

Bilancia: la settimana inizia con delle tensioni, soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria. L'oroscopo consiglia cautela, meglio evitare le spese superflue, gli accordi bancari e i prestiti, almeno fino alla seconda metà di ottobre. Anche l'amore risentirà di questa atmosfera instabile, meglio tenere le preoccupazioni fuori dalla porta di casa e concentrarsi nella cura del partner e della famiglia, per evitare inutili malintesi.

Scorpione: questa prima settimana del mese si rivela interessante per il segno, sia per l'amore che per quanto riguarda la sfera professionale.

All'interno dei rapporti c'è una grande sintonia, che potrebbe spingere qualcuno a prendere importanti decisioni, come la convivenza o il matrimonio. Anche per quanto riguarda gli affari si recupera, ma sarà bene esporre le proprie idee con diplomazia, senza necessariamente imporre agli altri.

Sagittario: la settimana potrebbe iniziare con delle tensioni per il segno, in ambito lavorativo e in amore potrebbero esserci delle questioni da risolvere, magari con un socio o un ex partner. A partire da venerdì 9 ottobre inizia un buon momento di recupero, c'è maggior lucidità e torna la voglia di esporsi in prima linea per risolvere le difficoltà. Bene il weekend.

Capricorno: è una settimana di ripartenza per il segno, che recupera le energie e la voglia di fare.

Tuttavia qualcuno potrebbe continuare a risentire di lievi malesseri e fastidi fisici, meglio sottoporsi ad un controllo medico. Nella coppia potrebbero nascere delle tensioni, ma nulla che non sia possibile risolvere. In ambito lavorativo le stelle consigliano di consultare i superiori prima di prendere qualsiasi iniziativa.

Acquario: è una settimana interessante, il segno è vivace, allegro e creativo e soprattutto in ambito lavorativo potrebbero mettere appunto interessanti progetti. Tuttavia le stelle consigliano cautela, prima di presentare un progetto meglio curare con attenzione ogni dettaglio, al fine di essere inattaccabili. L'amore ha bisogno di maggiori cure, ma rispetto ai mesi precedenti questo è sicuramente un momento di recupero.

Pesci: la settimana inizia con qualche agitazione, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Nonostante il duro lavoro svolto, qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto per la mancanza di risultati o di riconoscimenti da parte dei superiori. Le stelle consigliano di non demoralizzarsi, l'impegno viene sempre ripagato, solo che a volte occorre pazientare un po'. Le stelle sono favorevoli in amore, chi ama, viene ricambiato incondizionatamente.