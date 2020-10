L'Oroscopo di martedì 6 ottobre prevede cambiamenti, novità e soprattutto rinnovamenti. La Luna lascia il Toro per entrare nel domicilio dei Gemelli accentuando la voglia di rimettersi in gioco e socializzare. Si prospettano 24 ore piacevoli ed anche birichine. Amore, lavoro e salute, approfondiamo il discorso scoprendo le previsioni della giornata e consueta classifica disposta in ordine decrescente.

L'oroscopo di martedì 6 ottobre: gli ultimi 4 segni

Ariete: 12^ posizione - Non sempre la scelta giusta da soddisfazioni istantanee, ma se continuate ad insistere, per voi si apriranno molte porte.

"Battere il ferro finché è caldo" sarà il vostro mantra-guida della giornata. Una persona a voi cara sta passando un periodo pessimo, statele accanto per quanto possibile.

Amore: le giovani coppie sono pronte a fare un passo in avanti, le stelle svelano che i tempi sono maturi;

Lavoro: giornata perfetta per inviare i curriculum o per cercare un nuovo impiego, anche part time;

Salute: occhio allo stress quotidiano, rischiate di procurarvi un mal di testa fastidioso.

Sagittario: 11^ - Al mattino desidererete rimanere sotto le coperte e gettare la sveglia fuori dalla finestra. Per lavoro siete costretti a fare dei lunghi viaggi o a esporvi alle intemperie, spesso temete per la vostra salute. Rilassatevi!

Godetevi il presente e l'affetto di chi vi circonda.

Amore: i single sono innamorati dell'amore, ma presto giungerà qualcosa di definitivo;

Lavoro: all'interno del lavoro c'è tensione, forse non sopportate dei clienti o un collega in particolare;

Salute: pressione capricciosa, cercate di non strafare.

Pesci: 10^ - Anche se in questo martedì potrebbero emergere delle difficoltà, voi saprete come regolarvi.

Se possibile rimandate un impegno perché avrete molte cose da fare e rischierete solamente di stressarvi di più. Evitate di litigare con i familiari e riflettete attentamente prima di aprire bocca perché rischierete di ferire qualcuno.

Amore: coloro che sono single da molto tempo vorrebbero incontrare una persona impeccabile, ma la perfezione non esiste;

Lavoro: su questo piano le cose procederanno speditamente, del resto siete molto focalizzati sulla vostra carriera;

Salute: a parte il solito mal di schiena o di testa, il resto è più che in forma.

Capricorno: 9^ - Solo perché una certa cosa non vi è riuscita bene in passato non significa che non vi riuscirà mai.

L'importante è provare e riprovare, solo così si raggiunge la perfezione. Aggiornamenti in arrivo, tenete gli occhi bene aperti e non prendete niente e nessuno sottogamba. Possibili trasferimenti in vista per alcuni nativi del Capricorno.

Amore: rompete il ghiaccio e lanciate dei segnali ben chiari;

Lavoro: non siete soddisfatti e volete cambiare ma avete paura di commettere degli errori;

Salute: siete molto tesi, in serata rilassatevi con un bel bagno caldo e una camomilla.

Previsioni astrologiche dei quattro segni di metà classifica

Toro: 8^ posizione - Tutto è possibile nella vita, a patto che lo si voglia veramente. Cedere alla pigrizia è deleterio e controproducente, quindi imparate a impostare meglio i vostri tempi.

Guardatevi attorno: siete certi di aver pensato proprio a tutto?

Amore: libidine alle stelle;

Lavoro: potreste ricevere un nuovo incarico o un ordine proficuo;

Salute: tutto ok, non si dovrebbero registrare particolari problemi.

Bilancia: 7^ - Ci sono stati dei cambi di programma che vi hanno demoralizzato, ma la vita va avanti. Cercate di aggiornarvi e di stare al passo con i tempi, presto o tardi tornerete a vincere. Non permettete ai familiari di stabilire cosa sia meglio per voi.

Amore: chi vive un amore a distanza, teme che qualcosa possa precipitare da un momento all'altro;

Lavoro: dovete organizzarvi meglio, dunque, rinnovate la vostra postazione di lavoro;

Salute: avrete un po' di mal di schiena o di tensione muscolare.

Cancro: 6^ - Si prevede un martedì importante per sbrogliare la matassa in via definitiva.

Siete in cerca di soluzioni efficaci, di idee produttive e di nuovi spunti. La Luna presto abbraccerà il vostro segno e quindi otterrete tutto quello che bramate. Non chiudetevi al prossimo e allacciate dei contatti utili.

Amore: giornata fertile, piena di sorrisi e di sguardi fugaci;

Lavoro: periodo di massima concentrazione, cercate di sfruttarlo il più possibile;

Salute: il troppo stroppia, quindi non esagerate con la caffeina.

Scorpione: 5^ - Vi alzerete di buon umore e sarete molto motivati. Avrete da occuparvi della casa o dei conti, ma tutto filerà liscio senza alcun intoppo sgradevole. Potreste ricevere una chiamata o un messaggino interessante.

Amore: la vicinanza del partner è un vero toccasana, ma volete più comprensione;

Lavoro: cambiamenti in vista, delle novità stanno per bussare alla vostra porta;

Salute: occhio al raffreddore.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni zodiacali

Gemelli: 4^ posizione - Fidatevi del tempo e tenetevi alla larga dal futile pettegolezzo. In questo periodo avete bisogno di maggiori attenzioni e di sentirvi apprezzati per quello che fate. Considerate l'idea di prendervi una giornata solo per voi stessi.

Amore: coloro che hanno una relazione poco stabile, a breve conosceranno un'altra persona;

Lavoro: chi non lavora, in giornata si sentirà abbastanza motivato a tuffarsi nella ricerca di un impiego o di un'attività redditizia;

Salute: siete amanti del caffè o dei dolci, in ogni caso è meglio non eccedere perché il troppo stroppia.

Leone: 3^ - Le idee semplici spesso sono le migliori.

Non sentitevi obbligati a seguire i consigli altrui, perché l'ultima parola spetta a voi. Considerate di effettuare dei cambiamenti nella routine quotidiana, in tal modo diventerete più produttivi. In questa giornata sarete pieni di sprint.

Amore: non sempre si può avere le stesse opinioni, accettate la diversità e bandite le complicazioni;

Lavoro: non si vive solo di lavoro, ma si lavora per vivere;

Salute: ritagliatevi dei momenti per meditare e per scaricare la tensione, bastano anche 5 minuti di relax.

Acquario: 2^ - Martedì fortissimo, potrete osare più del solito. La fortuna vi accompagnerà e vi libererà la strada da ogni ostacolo. Un familiare o un collega vi stanno con il fiato sul collo, ma cercate di non dare conto a nessuno.

Seguite il vostro istinto, specie in queste 24 ore.

Amore: colpo di fulmine in arrivo per i cuori solitari;

Lavoro: è tempo di rinnovare e cambiare, questa giornata promette novità;

Salute: "Mens sana in corpore sano", non sottovalutate il potere dell'attività fisica.

Vergine: 1^ - Buon martedì privo di insidie. Avrete voglia di uscire e di stare in mezzo alla gente. Piano piano state cominciando a superare le difficoltà e a guarire dal vostro dolore. Non vedete l'ora che l'anno finisca perché ne avete le tasche piene!