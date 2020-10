L'Oroscopo di sabato 31 ottobre si preannuncia ricco di novità per alcuni segni dello zodiaco. In particolar modo sarà molto fortunato il segno dei Pesci, mentre il Sagittario e i Gemelli avranno difficoltà nel relazionarsi con gli altri e potrebbero esserci incomprensioni. L'Acquario preferirà vivere una giornata in solitudine.

Previsioni astrali per il 31 ottobre per i primi quattro segni

Ariete: fine del mese un po' sottotono per i nati sotto il segno dell'Ariete. Avrete accumulato stress e stanchezza durante la settimana e sentirete la necessità di staccare la spina. Vi ritaglierete del tempo per riordinare le idee e per qualche attività che vi farà distrarre dalla routine quotidiana.

Toro: passionali e diretti, queste sono le caratteristiche che vi contraddistinguono. Andrete diretti all'obiettivo ed esprimerete senza rimorsi le vostre rimostranze al partner.

Gemelli: giornata difficile per i nati sotto il segno dei Gemelli. Sarete nervosi e lunatici, quindi il rapporto con chi vi sta accanto non sarà idilliaco. In famiglia potrebbero esserci delle tensioni e dovrete mantenere la calma per non peggiorare i rapporti.

Cancro: romantici e dolci, saprete prendervi cura del vostro partner. Attenzione alle finanze, perché potreste avere delle spese impreviste.

Oroscopo del 31 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: prestate attenzione all'alimentazione e alla bilancia.

Nell'ultimo periodo vi siete lasciati un po' andare a grandi abbuffate e siete un po' fuori forma. Provate a rimettervi in riga a tavola e praticate un po' di attività fisica.

Vergine: vi sentirete in gabbia e vi sembrerà di non essere realizzati completamente. Qualche difficoltà a livello lavorativo causerà anche del nervosismo nel rapporto di coppia.

Cercate di spiegare le vostre ragioni al partner e provate a ritrovare insieme l'equilibrio di un tempo.

Bilancia: le responsabilità familiari e lavorative inizieranno a pesare sulle vostre spalle. Fermatevi un attimo a riprendere fiato, dedicandovi al vostro hobby preferito o a delle passeggiate all'aperto.

Scorpione: novità in arrivo in amore e passione alle stelle con il partner. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante in prospettiva.

Previsioni zodiacali 31 ottobre per gli ultimi quattro segni

Sagittario: sabato difficile per i nati sotto il segno del Sagittario. Il nervosismo farà da padrone e renderete difficile il rapporto con i vostri familiari. Cercate di trovare dei compromessi con il partner.

Capricorno: ci saranno dei piccoli litigi con il partner, ma dovrebbero essere facilmente risolvibili con la comprensione reciproca.

Acquario: preferirete chiudervi in voi stessi ed essere un po' solitari nell'ultimo giorno del mese di ottobre. Non sarete dell'umore adatto per passare momenti divertenti con gli amici.

Pesci: giornata fortunata per i nati sotto il segno dei Pesci. Sia nel gioco che in amore, le stelle saranno dalla vostra parte. A livello fisico vi sentirete energici e pronti ad affrontare un weekend con gli affetti più cari.