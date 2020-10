Lunedì 12 ottobre troviamo sul piano astrale il Sole transitare nel segno della Bilancia, nel frattempo la Luna sosterà nel domicilio del Leone. Giove, Plutone e Saturno resteranno nell'orbita del Capricorno, così come Urano rimarrà stabile in Toro. Infine, Nettuno permarrà in Pesci come Mercurio che continuerà a transitare sui gradi dello Scorpione.

Oroscopo giornaliero favorevole per Leone ed Ariete, meno entusiasmante per Capricorno ed Acquario.

Ariete energica

Ariete: energie top. Il bottino energetico dei nativi godrà, con ogni probabilità, a piene mani dai transiti di Marte sui loro gradi e della Luna di Fuoco, i quali li favoriranno specialmente sul versante professionale, dove lo stacanovismo che metteranno in campo sarà ben apprezzato dai vertici aziendali.

Toro: lavoro flop. I risultati lavorativi desiderati dal primo segno di Terra, nella giornata che aprirà la settimana, potrebbero scontrarsi con un parterre planetario tutt'altro che conciliante, il quale li farà giungere al loro cospetto col contagocce.

Gemelli: finanze da rivedere. Giove e Plutone nell'austero Capricorno formeranno una doppia quadratura col Sole nel loro Elemento, spingendo i nativi a rivedere, con estrema attenzione, conti e scadenze finanziarie al fine di non incorrere in sgradite more.

Cancro: detective. Lunedì in cui i nati Cancro potrebbero vestire i panni degli investigatori privati, spinti dal binomio Nettuno-Mercurio, ricercando la verità che si cela dietro gli ambigui comportamenti della mezza mela.

Scorpione comunicativo

Leone: lavoro a gonfie vele. I lavoratori autonomi del secondo segno di Fuoco saranno, c'è da scommetterci, alle prese con una giornata pregna di buone occasioni, grazie al duetto Mercurio-Luna che li aiuterà ad allargare la cerchia dei clienti.

Vergine: gaffe professionali. Equivoci e gaffe nell'ambiente professionale potrebbero mettere in imbarazzo i timidi nati sotto il segno della Vergine, a causa del trigono (stavolta poco conciliante) che Venere ingaggerà con Urano retrogrado nella quarta dimora astrologica.

Bilancia: amicizie. Con Marte in opposizione nell'undicesima casa, i nati Bilancia potrebbero riconsiderare alcune amicizie, anche storiche, in base ad alcuni comportamenti degli stessi poco edificanti. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: comunicativi. Alcuni argomenti tabù nel menàge amoroso torneranno, c'è da scommetterci, in auge grazie alla voglia dei nati Scorpione di fare il punto della situazione in merito, malgrado la dolce metà non sarà dello stesso avviso.

Acquario esausto

Sagittario: pensierosi. Mercurio e Plutone, poco favorevoli questo martedì per i nativi, potrebbero spingerli a rimuginare di continuo sulle strategie da adottare per il prosieguo del loro percorso professionale facendoli vagare, però, nella confusione più totale sul da farsi.

Capricorno: indisponenti. La mancanza di lucidità, che avrà luogo sopratutto nelle faccende pratiche e professionali, potrebbe far optare alcuni nati del segno per un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da ritrovare l'acutezza mentale già da martedì.

Acquario: esausti. L'ambiente lavorativo sarà, c'è da scommetterci, come un campo minato per i nati Acquario in queste 24 ore visto che i parigrado si divertiranno a provocarli di continuo, mettendo a dura prova la loro resistenza mentale.

Pesci: svogliati. La mancanza di volontà che potrebbero mettere in campo i nati Pesci questo lunedì, li spingeranno a delegare le incombenze più gravose ai nuovi colleghi, i quali appena mangeranno la foglia si tireranno subito indietro alle loro controproducenti richieste.