L'oroscopo di domenica 11 ottobre prevede un po’ di pesantezza per i nativi sotto il segno dell'Acquario, che avranno un po’ di difficoltà a parlare di sentimenti, al contrario Leone potrà vivere intense emozioni insieme alla propria anima gemella. Per il Capricorno energia e vitalità saranno su ottimi livelli, utili soprattutto in ambito lavorativo, mentre Gemelli farebbe meglio a mettere in chiaro ciò che veramente desidera. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 11 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 11 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: giornata di domenica in miglioramento rispetto a sabato secondo l'oroscopo.

La Luna infatti si sposterà nel segno del Leone e vi permetterà di risollevare non solo il vostro umore, con ripercussioni positive per quanto riguarda la salute, ma anche l'intesa di coppia, grazie ad un atteggiamento più morbido. Se siete single cercate di stare al gioco e vedete come svilupperà la questione. Nel lavoro il desiderio di grandezza e di successo si fanno sentire sempre di più, ma anche voi dovrete metterci del vostro per arrivare in alto. Voto - 7,5

Toro: la Luna in questa giornata vi mette un po’ di malumore secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste decidere di mettere da parte le emozioni e parlare di argomenti più seri con il partner. I single invece potrebbero essere un po’ giù di corda.

Salute su buoni livelli. Sarete spesso infatti reattivi e determinati, atteggiamento utile soprattutto per quanto riguarda il lavoro per cercare di raggiungere discreti risultati. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo della giornata di domenica 11 ottobre discreto per voi nativi del segno. In amore tenderete a mettere in chiaro ciò che desiderate, anche se è praticamente impossibile volere tutto e subito.

Per quanto riguarda i cuori solitari se questo amore non vi convince, tenderete a passare oltre. In ambito lavorativo vi state impegnando molto, soprattutto se al momento siete in prova, tuttavia la salute potrebbe non accompagnarvi durante la giornata, dunque meglio andarci piano. Voto - 7

Cancro: tanti pianeti attraversano il vostro cielo in questo periodo dell'anno secondo l'oroscopo.

Alcuni favorevoli, come Mercurio o Venere, altri un po’ meno come Giove o Marte. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale se vi sentite persi sappiate che il partner sarà la vostra ancora di salvezza, e vi darà una mano quando ne sentirete il bisogno. Se siete single potrebbero verificarsi buone opportunità di trovare qualcuno da amare. Nel lavoro non c'è niente di male nel sognare, ciò nonostante sarebbe più interessante trasformare in realtà queste vostre ambizioni. Voto - 7+

Leone: oroscopo di domenica che prevede una bella Luna in congiunzione al vostro cielo, che andrà ad amplificare la sfera sentimentale. Le energie inoltre non vi mancheranno grazie a Marte favorevole, e in quanto a salute non avrete nulla di cui lamentarvi.

Cogliete l'occasione per intensificare il vostro amore per il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single tenderanno a conoscere nuove persone, ma potrebbero decidere di aspettare un po’ per il momento. Nel lavoro non sottovalutate i problemi che avete al momento e cercate di affrontarli. Voto - 7,5

Vergine: si delinea una giornata ideale dal punto di vista sentimentale, fatta di leggerezza, di spensieratezza, tutta da vivere in compagnia della vostra anima gemella, grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo. Giornata ottima anche per voi single per provare a conquistare il cuore di qualcuno che negli ultimi tempi vi ha colpito, dovete solo trovare un po' di coraggio in più.

In ambito lavorativo la vostra capacità creativa è collaudata, e non vi resterà che metterla in pratica per svolgere ottimi incarichi. Voto - 9

Bilancia: configurazione astrale che prevede il Sole in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo, assieme alla Luna in sestile dal segno del Leone. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete sempre affascinanti agli occhi del partner, godendo di un buon affiatamento di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non fatevi turbare da coloro che vogliono soltanto infastidirvi. Nel lavoro vi sentirete piuttosto fortunati e vi darete da fare soprattutto in quelle mansioni che vi piacciono di più. Voto - 8-

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica in leggero calo per voi nativi del segno a causa della Luna in Leone.

Nulla di particolarmente grave, ciò nonostante per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete di una buona intesa di coppia, che neanche questo vostro nervosismo potrà scalfire la vostra relazione. Ecco, forse dal punto di vista salutare potrebbero esserci problemi. Se siete single ogni cosa vi sembrerà più alla vostra portata. Nel lavoro non trascurate occasioni che potrebbero aumentare il vostro prestigio. Voto - 7,5

Sagittario: settimana che si conclude in maniera discreta per voi nativi del segno, grazie alla Luna in ottimo aspetto dal segno del Leone. Meglio dunque approfittare del momento e provare a costruire un dialogo con la vostra anima gemella, senza alzare polveroni. I cuori solitari non vivranno una giornata speciale, ma nel complesso ci saranno momenti molto tranquilli.

Nel lavoro andrete piuttosto bene, e la vostra salute sarà ottimale grazie a Marte in sinergia dal segno dell'Ariete. Voto - 7+

Capricorno: energia e vitalità saranno ottimali in questa giornata secondo l'oroscopo di domenica, con Giove e Saturno positivi. Inoltre, quando le cose vanno bene, per voi è più facile svolgere le vostre mansioni, che con questo ritmo andranno presto a buon fine, recuperando in tempo e salute. In amore questo cielo riserva per voi Venere in trigono dal segno della Vergine, ma il Sole in quadratura. Amare il partner dunque va bene, ma meglio non essere troppo appiccicati al partner. Se siete single il vostro indice di gradimento sarà molto particolare in questa giornata, ma non per questo non potreste riuscire a trovare qualcuno che vi piace.

Voto - 8

Acquario: se siete single e credete che nell'amore ci debbano essere delle regole rigide, allora per voi non sarà facile in questa giornata trovare la persona giusta, considerato inoltre che la Luna vi guarda storta dal segno del Leone. Se avete una relazione stabile attenzione a come decidete di comportarvi con il partner. Settore professionale interessante in questa giornata, in cui sarete in grado di fondere teoria e pratica per massimizzare i vostri risultati. Voto - 7

Pesci: Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione continua a proteggere i rapporti con i colleghi sul posto di lavoro secondo l'oroscopo, aiutandovi inoltre a svolgere bene i vostri incarichi. Sfera sentimentale solamente discreta, ora che la Luna se ne va, lasciando campo libero a Venere opposta.

Meglio evitare sfuriate per il nulla con il partner. Se siete single e siete innamorati, agite con estrema prudenza. Imparate prima a conoscere la vostra potenziale anima gemella. Voto - 6,5