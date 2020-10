Durante la settimana dal 12 al 18 ottobre troviamo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Leone allo Scorpione (dove sosta anche Mercurio), nel frattempo il Sole stazionerà nell'orbita della Bilancia. Giove, Plutone e Saturno continueranno la sosta in Capricorno, così come Urano permarrà in Toro. In ultimo, Marte rimarrà stabile nel segno dell'Ariete come Nettuno proseguirà il transito in Pesci.

Oroscopo della settimana favorevole per Leone e Scorpione, meno entusiasmante per Acquario e Bilancia.

Amore a gonfie vele per il Cancro

Ariete: spossati. Il bottino energetico di casa Ariete in questa settimana, eccezion fatta per la giornata iniziale, potrebbe essere ridotto al lumicino, a causa di Marte che camminerà all'indietro sui loro gradi assieme al Sole in opposizione dalla Bilancia.

Toro: focosi. La Luna ingaggerà, nelle giornate centrali, degli ottimi aspetti coi pianeti generazionali e col transito venusiano, e ciò potrebbe far ritrovare al primo segno di Terra una ritrovata verve sotto le lenzuola, che l'amato bene non potrà che gradire.

Gemelli: abitudini malsane. Alcuni vizi che li hanno accompagnati durante il periodo appena trascorso saranno, con ogni probabilità, messe sotto i riflettori questa settimana dalla Luna Nuova in Bilancia di giovedì. Questo ciclo lunare nel loro Elemento, opponendosi a Marte e quadrando il binomio Giove-Plutone, li spingerà ad abbandonare quanto prima queste malsane abitudini.

Cancro: amore a gonfie vele. Da giorno 14 ottobre le faccende di cuore potrebbero balzare in primo piano per i nati del segno, che potranno godere di una rinnovata simbiosi nel menàge amoroso.

Semaforo acceso sul rosso, invece, per le vicende professionali nelle giornate di lunedì e martedì dove aleggerà un certo nervosismo.

Leone entusiasta

Leone: entusiasti. Sebbene il weekend tenderà, c'è da scommetterci, a smorzare i toni, i nati Leone affronteranno questa settimana di metà ottobre con grande entusiasmo, il quale farà da propulsore per farli giungere ai risultati anelati prima di quanto credano.

Vergine: step by step. Lunedì e nel fine settimana i nati sotto il segno della Vergine potrebbero accorgersi che sarà il caso di avanzare col freno a mano tirato nelle vicende professionali, in modo da dedicarsi con dedizione alla cura dei dettagli. Da martedì a giovedì, invece, saranno presumibilmente giornate favorevoli per le faccende di cuore.

Bilancia: stressati. Settimana dove il secondo segno d'Aria si troverà, con tutta probabilità, alle prese con una moltitudine di incombenze da portare a compimento che, come spiacevole conseguenza, metteranno a dura la loro resistenza mentale e fisica. Sarà bene, invece, procrastinare o delegare qualche faccenda pratica in modo da scongiurare lo stress.

Scorpione: intuitivi. I nati Scorpione, specialmente nelle giornate di sabato e domenica con la congiunzione Mercurio-Luna, potrebbero essere dotati di ottime abilità intuitive che, di conseguenza, gli faranno studiare un'abile strategia da attuare nei progetti professionali in essere.

Nuove conoscenze per i Pesci

Sagittario: partenza smart. Lunedì la Luna in Leone donerà presumibilmente ai nativi un atteggiamento spensierato e brioso, specialmente nella cerchia amicale.

Da martedì, però, i transiti lunari diverranno meno concilianti ed il loro umore potrebbe traballare.

Capricorno: attriti professionali. Con Giove e Saturno in moto diretto nel loro domicilio, i nati Capricorno metteranno probabilmente in campo una schiettezza senza eguali, che farà nascere dei controproducenti battibecchi col alcuni parigrado.

Acquario: confusione. Pensieri ed idee potrebbero risultare appannati nelle menti native questa settimana, sopratutto lunedì quando il Luminare notturno in opposizione li confonderà non poco circa le prossime mosse, amorose e professionali, da attuare.

Pesci: nuove conoscenze. Da giovedì i nati del segno avranno ottime chance di fare delle nuove conoscenze che si riveleranno utili per il percorso lavorativo del prossimo futuro.

Con Mercurio e Nettuno sfacciatamente dalla loro parte, il dialogo che metteranno in campo riuscirà facilmente a colpire, in maniera positiva, l'attenzione degli interlocutori.