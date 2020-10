Una nuova settimana sta per prendere via per tutti e 12 i segni. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del giorno con le novità che arrivano in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore Luna in aspetto negativo che potrebbe far nascere qualche difficoltà. Evitate complicazioni e non arrabbiatevi per questioni di poco conto. Nel lavoro non manca qualche dubbio da dover risolvere.

Toro: per i sentimenti giornata non esaltante a causa della Luna dissonante. Nel lavoro cercate di mettere da parte le idee poco concrete e siate più decisi.

Gemelli: a livello sentimentale, se state cercando qualcosa di nuovo dovrete attendere la fine del mese.

Nel lavoro non mancherà qualche difficoltà da dover superare.

Cancro: in amore attenzione ai rapporti con una persona dell'Ariete o del Capricorno. Se qualcuno non è della vostra parte potreste pretendere qualcosa in più. A livello lavorativo alcuni progetti sono bloccati, per questo motivo dovete rimandare delle decisioni.

Leone: a livello amoroso Luna nel segno assieme a Marte. Se c'è stata una crisi ora si può superare. Nel lavoro momento di grande interesse.

Vergine: per i sentimenti con Venere e Luna nel segno sarà più semplice dire come la pensate. Nel lavoro potrebbero esserci nuovi accordi da prendere.

Previsioni e oroscopo del 12 ottobre 2020: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna è favorevole in amore, per questo motivo avrete la possibilità di dimenticare i disagi della scorsa settimana.

A livello lavorativo le nuove proposte non sono da sottovalutare, iniziate a guardarvi attorno se siete fermi da tempo.

Scorpione: in amore momento nervoso. Questo potrebbe comportare qualche disagio. Nel lavoro le tensioni sono superate e i nuovi accordi sono in arrivo.

Sagittario: per i sentimenti Luna favorevole e con una persona del Leone potreste vivere emozioni particolari.

A livello lavorativo non è il periodo giusto a causa di un eccessivo nervosismo.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata positiva per i sentimenti. Mantenete sotto controllo lo stress. Nel lavoro fate attenzione dal punto di vista finanziario.

Acquario: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.

Vi sentite più agitati. Nel lavoro attenzione ad alcune persone che potrebbero essere contro di voi.

Pesci: in amore le storie che nascono in questi giorni possono essere polemiche. Gestite meglio le parole. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, visto che Saturno e Giove sono favorevoli e potreste ottenere qualcosa in più.