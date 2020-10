L'Oroscopo del giorno 13 ottobre 2020 riparte dal prossimo martedì nel dare consigli utili e fare previsioni. In primo piano è la presenza della Luna in Vergine con il Sole in Bilancia. Urano in Toro intento risulta sotto opposizione da Mercurio in Scorpione, certamente impegnativo soprattutto nella vita lavorativa, come pure nelle questioni di cuore per coloro appartenenti al Sagittario: per questo splendido segno di Fuoco si prospettano delle scelte abbastanza importanti da fare. Intanto, in relazione ai segni in difficoltà nel frangente, le previsioni zodiacali di martedì oltre al già citato Sagittario preannunciano che a portare la zavorra relativa alle giornate indicate con il "sottotono" saranno i nativi in Capricorno.

Iniziamo con il dare conto della scaletta con le stelle quotidiane e, subito dopo, i consigli dell'oroscopo di martedì 13 ottobre su amore e lavoro relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Classifica stelline martedì 13 ottobre

Le effemeridi sulla giornata di martedì evidenziano la congiunzione tra Luna e Venere nel campo della Vergine e l'avvicinamento sempre di più di Marte verso il settore del Toro. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati in questa parte della settimana? In questo caso torna molto utile consultare la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di martedì 13 ottobre 2020. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura, adesso non resta che passare direttamente alla scaletta completa e analizzare la giornata segno per segno.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 13 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

Questo giro di settimana si prevede di ottima gestione. In merito all'amore, il consiglio è quello di non smarrirsi in inutili indecisioni, decisamente fuori luogo. In molti tornerete finalmente ad occuparvi di certe faccende che, specie negli ultimi giorni, siete stati costretti a trascurare. Forse è giunto il momento di iniziare a mettere in moto qualcosa di veramente importante a livello famigliare o personale.

Datevi da fare, senza alcuna titubanza. Single, verranno alla luce tante novità per chi cerca l'amore o per coloro che vogliono sistemare una volta per tutte le questioni amorose. Quindi aprite il vostro cuore e abbracciate questo sentimento senza paura. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete raggianti e frizzanti in ogni contesto: saprete imporvi con il vostro carisma, con la forza della vostra personalità il che vi renderà dei leader naturali. Sviluppi positivi si profilano in campo professionale. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Giornata di martedì valutata dall'oroscopo del momento con le classiche quattro stelle significanti la normalità più assoluta. Contenti di tale prospettiva?

Prima di rispondere, pensate a chi sta peggio di voi... In campo sentimentale, in base a quanto indicato dalle effemeridi sul segno, se attualmente state vivendo il rapporto di coppia in modo tranquillo e sereno allora non avrete difficoltà di sorta. Comunque sarà buona cosa evitare di assillare il partner con insistenti richieste affettive o quant'altro: prodigatevi il più possibile per la sua e la vostra felicità. Single, con disinvoltura e simpatia creerete buone opportunità di catturare l'interesse e la curiosità di chi vi vorreste conquistare. In questa giornata vi invaderà una sconfinata voglia di agire, di manifestare le vostre necessità o di realizzare le vostre più bizzarre cupidigie.

Nel lavoro, tutte le vostre energie, l'entusiasmo e l'interesse saranno rivolti agli impegni quotidiani, alle incombenze da risolvere giorno per giorno nel miglior modo possibile. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo di martedì 13 ottobre al Sagittario indica la probabilità che vi possano essere delle scelte importanti da fare, forse riguardanti l'ambito famigliare o parentale. La speculare negatività di Urano, nel contesto sotto opposizione da Mercurio potrebbe favorire disguidi in ambito relazionale o professionale con anche probabili reazioni a catena in alcuni rapporti affettivi collaudati da tempo. In amore, in base a quanto espresso dall'Astrologia di vostra competenza, converrebbe dare spazio al buon dialogo condito con immancabili teneri sorrisi (anche di circostanza) in modo da dare una sensazione di positività.

Single, le predizioni indicano che determinazione e coraggio saranno con voi, ma i contrattempi vi remeranno contro generando incertezze. Sappiate comunque che non ci sarà in questa giornata nessuna novità sul fronte amoroso, pazientate... Nel lavoro, Urano speculare negativo al segno non andrà sottovalutato, anche perché resterà in tale stato ancora per un po': tranquilli, potete sempre contare su altre formazioni astrali capaci di contrastare in parte il periodo. Voto 6.

Oroscopo di martedì 13 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. Partirà "sottotono" questo vostro martedì di inizio settimana. Di sicuro sarà una giornata abbastanza fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di farvi tornare a (ri)discutere decisioni già prese.

In amore, il rapporto di coppia potrebbe riempirsi di ombre che il più delle volte potrebbero essere solo il frutto della vostra fantasia galoppante. Per questo la vostra giornata non sarà proprio tranquilla, anzi potreste essere proprio voi la causa di delusione per il partner: dateci un taglio, altrimenti rischiate davvero di passare il prossimo weekend da soli. Single, l'oroscopo del giorno nota che siete un po' malinconici in questo periodo, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto? Provate a voltare pagina: non è mai troppo tardi e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi. Nel lavoro, invece, alcune vecchie abitudini ormai passate di moda andrebbero cancellate.

Chiedete e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Martedì giornata non troppo performante, non per questo da demonizzare. Diciamo che la situazione astrale, già abbastanza complessa per quanto vi riguarda, potrebbe rendervi irrequieti o molto impegnati. A fronte di quanto appena detto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che - malgrado il periodo - potreste sentirvi pieni di buoni sentimenti e con forte voglia di stare in armonia con quanti vi circondano. In coppia date ascolto ai vostri pensieri ma soprattutto al vostro animo: ci sono già dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica che aspettano solo di essere esternati al vostro partner.

Single, un po' di intraprendenza in più potrebbe dare lo spunto per un soggiorno "galeotto" da qualche parte della Penisola. Avete bisogno di uscire dalla quotidianità e questo lo sappiamo, quindi visto che il vostro morale è un po' ridotto male, che ne direste di iniziare a fare qualche cambiamento al vostro modo di vivere i sentimenti? Nel lavoro non disdegnate i progetti a lunga scadenza. Anche i sogni più arditi potrebbero certamente tramutarsi molto presto in concreta realtà. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 13 ottobre, preannuncia una giornata positiva grazie ai due splendidi sestili restituiti Giove e Plutone verso il vostro Nettuno, pianeta presenti nel vostro settore.

Questo stato di cose annullerà del tutto la pessima opposizione proveniente da Venere verso Nettuno stesso. L'amore intanto sarà all'insegna della spensieratezza, e se state vivendo una storia a cui tenete, sarete animati dal romanticismo e dalla voglia di mostrare i vostri veri sentimenti. In definitiva, saper essere affettuosi con il partner lo farà sentire amato e di certo vi ripagherà con lo stesso amore. Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie anche a Mercurio in trigono al segno. Avrete energia da vendere e in molti faranno a gara per starvi vicino. Senz'altro questa cosa non farà altro che ingrandire il sorriso sul vostro volto. Siate partecipi del buon momento e prendete al volo ogni occasione che si dovesse presentare in questa splendida giornata.

Nel lavoro, per concludere, gli astri vi regaleranno una marcia in più da utilizzare in campo professionale. Voto 9.