L'Oroscopo di domenica 11 ottobre vedrà la presenza di tante novità. La situazione amorosa di alcuni segni sarà caratterizzata dall'ingresso di nuove persone speciali, mentre, per altri, le preoccupazioni principali saranno legate alle amicizie. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari di maggior rilievo, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Marte, la Luna in opposizione a Saturno, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in trigono a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 11 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 11 ottobre: crescita personale per Toro e Cancro in difficoltà

Ariete: vi fiderete del vostro istinto, soprattutto per il rapporto con le altre persone. Anche se la vostra mente darà segnali contrastanti, saprete perfettamente cosa fare. Qualcuno potrebbe accusarvi di basare le vostre decisioni solo su delle teorie, ma preferirete dare ascolto a voi stessi. Avrete grande fiducia nelle vostre capacità e sarete convinti di poter sfruttare ogni singola risorsa a vostro piacimento. Attenzione,però, a non ferire i sentimenti degli altri: non tutti saranno inclini al perdono!

Toro: non sarà il momento per mettervi alla ricerca dell'anima gemella. Prima di allargare la vostra cerchia di amici, dovrete pensare al vostro benessere personale.

Ci saranno molte cose che potrete modificare per rendere la vostra vita più semplice. Per prima cosa, sarà importante allontanare i cattivi pensieri e praticare nuovi hobby. Potreste scoprire un lato inedito del vostro carattere. Inoltre, lavorare sulla vostra crescita personale vi consentirà di approcciarvi con più sicurezza alle relazioni sociali.

Gemelli: avrete la sensazione di essere finiti in una pellicola cinematografica. Osserverete lo scorrere degli eventi senza riuscire a interagire con essi. Avrete difficoltà a rapportarvi con il partner perché sarete convinti che vi nasconda qualcosa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlare a cuore aperto.

Camuffare i vostri sentimenti non farà che peggiorare la situazione. Forse, avrete timore di esporvi, però, alla fine, vi renderete conto che sarà la scelta migliore. Attenzione agli sbalzi d'umore.

Cancro: il vostro animo sarà guidato da buone intenzioni, ma le difficoltà della giornata potrebbero chiudervi le porte in faccia. Non sarà facile relazionarvi con i vostri amici perché vi renderete conto che determinate incomprensioni potrebbero incidere, negativamente, sul vostro rapporto. Sarà fondamentale mettervi nei panni degli altri. Risentimento e rabbia non vi aiuteranno a migliorare le cose, anzi, potrebbero trasformare la vostra vita sociale in un incubo. In ogni caso, si tratterà solo di un breve periodo che, al più presto, verrà dimenticato.

Oroscopo dell'11 ottobre: egocentrismo per Vergine e relax per Bilancia

Leone: non vi sentirete contenti della vostra situazione lavorativa. Vi renderete conto di voler cambiare le carte in tavola per avere maggiori possibilità di guadagno. Purtroppo, non sarà un periodo facile e dovrete accontentarvi di quello che riuscirete ad ottenere. Questo non significa che sarà inutile lottare per i vostri sogni. All'orizzonte, sembra esserci aria di cambiamento. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di seguire la corrente e di non mettere le vostre paure davanti alla possibilità di successo.

Vergine: finalmente, troverete il coraggio per parlare a qualcuno del vostro desiderio più recondito. Metterete da parte la paura di essere giudicati perché vi renderete conto di non poter tenere tutto dentro.

La reazione della persona prescelta sarà più positiva del previsto, ma attenzione a non diventare troppo egocentrici. Non limitatevi a ricevere supporto emotivo, ma cercare di offrirne anche agli altri. Questo vi farà sentire meglio con voi stessi e vi aiuterà a consolidare i vostri rapporti sociali.

Bilancia: sarà una domenica all'insegna del relax e della serenità. Dedicherete la maggior parte del tempo agli affetti più cari, ma non disdegnerete qualche ora davanti alla tv o in compagnia di un buon libro. Sarete determinati a non farvi rovinare da nessuno questa giornata di relax. Preferirete evitare di pensare alla settimana che verrà perché saprete di dover far fronte a molti impegni. La cosa migliore sarà concentrarvi su una cosa alla volta e concedervi del riposo per recuperare le energie.

Scorpione: sarete restii ad accettare qualsiasi fallimento. Sarete troppo critici nei vostri confronti e questo potrebbe causare ansia eccessiva. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a godervi la domenica e di rilassarvi con amici e parenti. Non sarà la giornata giusta per riflettere sui progetti futuri perché niente vi sembrerà abbastanza incisivo. In amore, non avrete paura di lasciarvi andare, ma pretenderete che il partner capisca le vostre esigenze. Eventuali dimenticanze potrebbero generare discussioni e fraintendimenti.

Previsioni astrologiche di domani 11 ottobre: Capricorno stanco e superstizione per Pesci

Sagittario: non vi accontenterete di vivere la giornata con allegria, vorrete condividere questa gioia con qualcuno.

Le amicizie, per voi, avranno un peso molto importante e farete di tutto per passare più tempo possibile con loro. In amore, la situazione sarà un po' più complessa. Verrete travolti dai dubbi e né le parole del partner né quelle degli amici riusciranno ad aiutarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di aspettare e di non compiere mosse affrettate. Agite solo quando avrete le idee chiare.

Capricorno: verrete colti dal desiderio di abbandonare tutto e scappare lontano. Le scadenze da rispettare vi sembreranno troppo ristretti e la relazione amorosa non andrà nella direzione desiderata. La fuga, però, non sarà una buona soluzione perché, dovunque andrete, porterete con voi i vostri problemi.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trovare una persona fidata con cui condividere gioie e paure. Potreste ricevere dei consigli che apriranno la porta a strade alternative.

Acquario: sarete molto confusi riguardo ai vostri sentimenti. Non riuscirete a fare chiarezza perché farete fatica a individuare i vostri desideri. Il partner, anche se non lo darà a vedere, non potrà fare a meno di notare questo cambiamento. Sarà importante non fargli pesare la situazioni e dargli la possibilità di comprendere, il più possibile, le vostre emozioni. In famiglia, la situazione potrebbe diventare turbolenta e difficile da gestire: per riportare la pace tra le mura domestiche, dovrete rispettare i pensieri di tutti.

Pesci: lascerete emergere il lavoro più spirituale del vostro carattere. Vi sentirete molto vicini a pratiche di meditazione e di rilassamento, ma tenderete a essere anche molto superstiziosi. Porterete, ovunque, il vostro portafortuna e farete molta attenzione ai segnali del fato. In realtà, sarà fondamentale prendere il controllo delle vostre azioni. Avrete il potere di incidere profondamente nella vostra vita e in quella degli altri, dovrete solo comprendere le conseguenze di ciò che farete. Non ci saranno buone notizie in ambito sentimentale: occorrerà del tempo per trovare la persona giusta.