L'oroscopo dedicato alla settimana che va dal 9 al 15 novembre 2020 è ricco di previsioni che sorprenderanno l'andamento di molti segni dello zodiaco rispetto alla settimana precedente. L'Acquario vedrà ribaltata la propria situazione, mentre il segno del Capricorno subirà un ribasso, anche se avrà comunque dalla sua parte Giove e Saturno. La Luna e Mercurio nella costellazione dello Scorpione daranno molta positività e produttività ai nati in questo segno. Di seguito, le previsioni della settimana segno per segno.

Ariete annoiato

Ariete: la noia potrebbe prendere gran parte della settimana attuale, intervallata da qualche soddisfazione in campo finanziario e qualche piccolo cavillo burocratico.

Andrebbe più o meno bene se non ci fossero delle incomprensioni in campo amoroso che potrebbero mettere a repentaglio l'equilibrio di coppia già abbastanza traballante.

Toro: rapportarsi con le persone in questa settimana potrebbe essere molto più difficile del previsto, e la scarsa concentrazione sul posto di lavoro potrebbe costituire una vera e propria problematica che potrebbe protrarsi abbastanza a lungo. Sicuramente però avrete degli affari che si concluderanno nel migliore dei modi.

Gemelli: sarete molto annoiati, alle prese con un lavoro che probabilmente non vi soddisfa più come una tempo. Tendere ad altre ambizioni al momento potrebbe portarvi solamente a qualche fallimento. Dovrete evitare degli stress inutili e darvi del tempo per le decisioni da prendere.

Cancro: sarete molto presi dal lavoro e probabilmente questa situazione di stress potrebbe non essere delle migliori, specialmente in questo momento. Gli affari però andranno a gonfie vele nonostante qualche piccolo ostacolo nel corso del cammino. La sfera amorosa non farà che migliorare con l'avanzare dei giorni, sfociando in un'intesa passionale strabiliante.

Le previsioni per la settimana: Leone al top

Leone: se le prime giornate si presenteranno senza sbocchi significativi, sarà il centro della settimana quello baciato dall'intraprendenza e dalla fortuna astrale. Sarete il faro che illuminerà le giornate lavorative dei colleghi, ma anche voi trarrete giovamento da questo programma studiato per rendervi la vita professionale più facile.

Vergine: i successi saranno molto più remunerativi anche se non molto più numerosi rispetto alla settimana precedente. Potrete finalmente pensare ad un investimento molto più concretamente rispetto a prima, oppure fare qualcosa per migliorare la vostra vita e renderla più agevole. La situazione familiare riscontrerà una relativa serenità, ma occhio allo stress.

Bilancia: purtroppo la stanchezza vi darà motivo di credere che più del necessario nel corso di questa settimana non potrete fare. Perlomeno avrete un supporto nella famiglia che vi comprenderà e vi darà anche qualche consiglio valido, che non sia per voi solamente uno spunto su cui riflettere. In amore la stabilità sarà una delle poche cose che vi darà delle certezze.

Scorpione: sarete molto più affabili e sicuri di voi nelle faccende lavorative più insidiose. L'ottimismo, la voglia di fare e una spiccata capacità comunicativa vi daranno motivo di non preoccuparvi troppo se ci saranno interferenze di qualche genere. Il weekend sarà l'ideale per poter conciliare adeguatamente lavoro e famiglia.

Capricorno pessimista

Sagittario: ci saranno dei cambiamenti sul lavoro e in famiglia, a partire da una gestione completamente diversa per far spazio ad una nuova tabella di marcia. In amore potreste risultare alquanto inflessibili, ma sicuramente l'altro saprà come sciogliervi il cuore senza il benché minimo sforzo.

Capricorno: dovrete fare i conti con un calo della fortuna, ma non così drastico da dover prevedere una disfatta.

Il vostro lato pessimistico potrebbe emergere senza che ce ne sia un vero e proprio motivo, pertanto siate meno malinconici e cercate di estrapolare dagli affetti tutto il sostegno di cui avete bisogno.

Acquario: qualche nostalgia per dei ricordi passati o semplicemente lo stress lavorativo vi metteranno in condizione di essere tristi, nervosi, probabilmente con poca voglia di comunicare con chi vi sta attorno. Gli scontri con il partner potrebbero essere all'ordine del giorno, se non prestate particolare attenzione al vostro temperamento.

Pesci: avrete voglia di fare qualcosa che vi dia quel guadagno in più che al momento vi occorre necessariamente, quindi la concentrazione, le energie e quello spirito di iniziativa a voi tanto caro saranno i vostri cavalli di battaglia nel corso di questa settimana.

Fate in modo che le vostre energie siano riservate anche all'amore.