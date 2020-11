Domenica 8 novembre troveremo sul piano astrale Venere con Mercurio sostare in Bilancia, nel frattempo la Luna stazionerà nel segno del Leone. Plutone, Saturno e Giove continueranno il domicilio in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. In ultimo, il Sole permarrà in Scorpione come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Ariete, meno entusiasmante per Capricorno e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: acquisti. La settimana si concluderà con una giornata che avrà ottime chance di essere florida economicamente per i nati Ariete che, come piacevole conseguenza, si concederanno qualche acquisto online badando a non spendere più del necessario.

2° posto Leone: amore top. Nella giornata a loro dedicata i nati sotto il segno del Leone saranno, con ogni probabilità, immersi in un mare d'amore grazie al felice duetto Venere-Mercurio, che li farà divenire affettuosi ma anche passionali.

3° posto Gemelli: briosi. Il primo segno d'Aria potrebbe essere un fiume in piena questo domenica sul fronte umorale, per merito della felice posizione lunare e di Mercurio nel loro Elemento, soprattutto nella cerchia amicale dove le risate non mancheranno.

I mezzani

4° posto Sagittario: speranzosi. Col Luminare notturno di Fuoco e Marte, malgrado la retrogradazione, nel medesimo Elemento i nati Sagittario potrebbero mettere in campo un mood speranzoso, che allontanerà le angosce legate al prossimo futuro che hanno attanagliato le scorse giornate.

5° posto Vergine: stacanovisti. Il secondo segno di Terra, per merito del prorompente influsso del terzetto Giove-Plutone-Saturno, parranno avere una marcia in più sul versante lavorativo, dove daranno prova di un'invidiabile stacanovismo.

6° posto Toro: stanchi ma soddisfatti. Domenica in cui i nati del segno dovranno, c'è da scommetterci, rimboccarsi le maniche per giungere agli obiettivi anelati, sia sul versante pratico che professionale.

Sebbene la fatica non dovrebbe mancare, arriveranno a sera esausti ma particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti.

7° posto Scorpione: sereni. Nel menàge amoroso di casa Scorpione, durante queste 24 ore, sembrerà respirarsi un rinnovato clima di serenità grazie al Sole sui loro gradi, a patto che i nativi tengano a freno le loro provocazioni (quadratura lunare) verso l'amato bene.

8° posto Bilancia: taciturni. Mercurio e Venere guarderanno amorevolmente la Luna in Leone ma, malgrado ciò, questa domenica l'opposizione marziale giocherà presumibilmente un ruolo fondamentale nelle coppie native, rendendo i nati Bilancia parecchio silenziosi.

9° posto Cancro: perplessi. Sul versante professionale dei nati Cancro qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto, lasciando i nativi interdetti e, di conseguenza, confusi su come reagire a riguardo. Sarà bene, però, evitare di prendere decisioni drastiche in questa giornata perché, con lo scontro tra i Luminari, le possibilità di fare una scelta avventata saranno alte.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: maldicenze. Con la scomoda opposizione Sole-Urano di questa giornata, i nati Pesci potrebbero essere vittime di alcune maldicenze sul fronte amicale che li lasceranno profondamente delusi.

Tentare un confronto sarà la mossa meno suggerita dai pianeti, perché i toni si alzerebbero troppo andando a rovinare definitivamente il rapporto.

11° posto Capricorno: confusi. Plutone e Nettuno si guarderanno in cagnesco e ciò, con tutta probabilità, influirà sulla lucidità mentale dei nati Capricorno, i quali risulteranno piuttosto confusi sulle prossime mosse da attuare nel loro percorso esistenziale.

12° posto Acquario: lavoro flop. In giornate come queste, col parterre planetario sfacciatamente sfavorevole, sarebbe meglio prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, e rigenerarsi praticando attività sportiva o lasciandosi coccolare dalla mezza mela.