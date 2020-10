L'ultima settimana del mese di ottobre inizia con un ottimo recupero per il segno del Toro e dell'Ariete, che dopo alcune giornate sottotono ritrovano la grinta e la carica necessaria per risolvere alcune vecchie incomprensioni, ma anche per portare avanti le proprie ambizioni. Al contrario continuano i malintesi per la Bilancia, sempre un po' troppo occupata per dedicarsi all'amore e alla famiglia. Imprevisti nel weekend per il Leone. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre, per tutti i segni, con le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 26 ottobre all'1 novembre segno per segno

Ariete: la settimana potrebbe iniziare con una nota di nervosismo e d'impulsività, che soprattutto nel lavoro potrebbero rivelarsi controproducenti. Da mercoledì 28 ottobre, però, gli influssi di Mercurio e Venere proteggono il segno, favorendo un ottimo recupero in tutti i sensi. Migliora la qualità dei rapporti sentimentali e interpersonali, dove si possono trovare anche dei chiarimenti. Nel weekend potrebbero esserci delle spese impreviste.

Toro: quest'ultima settimana di ottobre è decisamente più positiva di quelle passate. Gli astri aiutano a ritrovare la serenità e la sicurezza perduta, dando una marcia in più soprattutto in ambito lavorativo e per quanto riguarda le questioni di tipo pratico.

Durante il weekend il cielo invita a ritagliarsi dei momenti per sé, per prendersi cura di corpo e mente. Armonia in amore.

Gemelli: la settimana inizia con qualche lieve tensione e piccoli disturbi fisici, ma già da mercoledì il cielo lascia presagire un buon momento di recupero. L'amore ricopre un ruolo molto importante, c'è voglia d'innamorarsi e di abbandonarsi alla passione e anche i nuovi incontri sono favoriti, in particolare durante il weekend.

L'ottimo senso pratico del segno potrebbe regalare interessanti successi in ambito lavorativo.

Cancro: i nativi del segno sono da sempre dei grandi sognatori e spesso riescono a tramutare in realtà ciò che fino a poco prima potevano solo immaginare. Questa qualità potrebbe portare alla conclusione d'interessanti affari, ma anche alla creazione di progetti propri.

Al contrario, sono giornate faticose per quanto riguarda il rapporto tra genitori e figli, all'interno dei quali potrebbero ricomparire vecchi attriti. Fine settimana romantico.

Leone: la settimana inizia con grande vitalità ed energia, anche se le stelle consigliano di tenere i piedi ben fissi per terra, evitando i voli pindarici. Prima di prendere qualunque iniziativa è bene valutare attentamente le disponibilità finanziarie, per evitare di aggravare la propria situazione. Serenità in amore. Nel weekend potrebbero esserci degli imprevisti, come un guasto da riparare.

Vergine: con l'inizio della settimana tornano per il segno alcune tensioni del passato. Un ex socio o coniuge potrebbe infatti ripresentarsi per avanzare insensate pretese.

Gli astri consigliano di agire con diplomazia, evitando di far saltare i nervi. Gli influssi di Mercurio e Venere favoriscono la ripresa a partire dalla giornata di mercoledì, quando si potranno sbrogliare alcune situazioni complicate. Bene l'amore.

Bilancia: l'ultima settimana di ottobre inizia in maniera sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di fastidi fisici o malesseri. Tuttavia, le stelle favoriscono dei miglioramenti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sono giornate positive, durante le quali è possibile trovare un accordo o avanzare delle proposte. Contrasti in amore.

Scorpione: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate di grande passione e sensualità.

Le stelle favoriscono gli incontri romantici e aiutano le coppie a ritrovare l'intimità. In ambito lavorativo si possono mettere a punto interessanti strategie, ma bisognerà saperle presentare nel giusto modo. Sabato 31 ottobre il plenilunio potrebbe rivelarsi un po' faticoso per il fisico, meglio essere cauti.

Sagittario: le prossime giornate riserveranno delle tensioni al segno, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i figli, in particolare quelli in età adolescenziale, con i quali occorre sempre un po' di tatto in più. Al contrario, è un momento di serenità per le relazioni e anche i nuovi incontri sono favoriti. Il weekend potrebbe essere foriero di grandi novità.

Capricorno: è una settimana molto interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

Gli influssi di Mercurio e Venere favoriscono la nascita di nuovi contatti, sia lavorativi che sentimentali. Meglio però evitare d'intestardirsi, dando il via a inutili sfide e lotte di potere. Plenilunio sensuale.

Acquario: la settimana inizia con delle situazioni bancarie o burocratiche da sistemare e questo potrebbe portare a piccoli momenti di stress e nervosismo. Da mercoledì Mercurio e Venere aiutano a recuperare, arriva dunque un momento di maggior leggerezza e spensieratezza, che gioverà soprattutto all'amore e ai rapporti familiari. Bene il fisico.

Pesci: la settimana potrebbe iniziare con un'importante sfida da affrontare in ambito lavorativo. Le stelle consigliano di non lasciarsi prendere dall'ansia, per ottenere i risultati ambiti è necessario mostrarsi sicuri e soprattutto essere convincenti.

C'è serenità in amore e per i single non sono da escludere gli incontri, anche se occasionali. Weekend spensierato.