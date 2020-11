L'oroscopo di giovedì 12 novembre sarà ricco di intense emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Nettuno e Venere in opposizione a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 12 novembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 12 novembre: Toro dolce e preoccupazioni per Gemelli

Ariete: questa giornata necessiterà di molta determinazione per essere vissuta a pieno.

Forse, avrete la sensazione di lottare contro i mulini a vento, ma la perseveranza vi ricompenserà. In amore, avrete bisogno di una persona che riesca a sostenervi e a mostrarvi tutto il suo affetto. Sarete desiderosi di attenzioni, però, non vi abbandonerete al romanticismo più sfrenato. Per quanto riguarda il lavoro, l'oroscopo consiglia di fare la prima mossa. Mettere da parte preoccupazioni e paure, vi aiuterà a essere più spontanei.

Toro: finalmente, la ruota della fortuna ruoterà dalla vostra parte. Inizierete la giornata con il sorriso e cercherete di portare allegria a tutti quelli che vi circonderanno. In caso di discussioni recenti, potrebbe essere il momento giusto per sistemare le cose.

La vostra dolcezza verrà apprezzata e vi aiuterà a entrare in empatia con gli altri. Non sarà il momento giusto per tentare un approccio romantico. L'oroscopo consiglia di rimandare e di cercare un'occasione che sia più in linea con le vostre corde.

Gemelli: il lavoro vi darà qualche preoccupazione.

Cercherete di sfruttare tutte le vostre capacità per dare il meglio di voi, ma dovrete fare i conti con le preferenze dei superiori. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di andare dritti per la vostra strada. Non chiudetevi alcuna porta alle spalle e cercate di guardarvi attorno alla ricerca di nuove possibilità.

Il partner, per fortuna, sarà essere un grande ascoltatore e cercherà di farvi tornare il buon umore. Vi basterà il suo sorriso per ritrovare la speranza.

Cancro: il futuro vi apparirà come un grande salto nel vuoto. Avrete paura di guardare avanti perché temerete di scorgere un pozzo senza fondo. L'oroscopo suggerisce di non andare troppo oltre con la vostra mente. Vivete giorno per giorno e cercate di stare ancorati alla realtà. I vostri hobby saranno un grande punto di forza perché vi aiuteranno ad affrontare i cattivi pensieri. Forse, non sarete pronti a iniziare una nuova storia d'amore, ma la presenza degli amici vi sarà di grande conforto.

Previsioni zodiacali di domani 12 novembre: Leone luminoso e Vergine rilassata

Leone: brillerete di una luce tutta vostra. Vi impegnerete al massimo per riuscire a spiccare, soprattutto sul posto di lavoro. La competizione non vi spaventerà, ma sarete poco propensi ad accettare eventuali sconfitte. Il vostro orgoglio potrebbe spingervi in direzioni sbagliate. L'oroscopo di domani consiglia di rimanere sempre fedeli a voi stessi. La poca tolleranza verso gli altri rischierà solo di crearvi maggiori ostacoli. Inoltre, sarà importante non escludere l'amore dalla vostra vita: potrebbe rivelarvi delle grandi sorprese.

Vergine: finalmente, vi sentirete sereni e rilassati. Vi sembrerà di avere tutto sotto controllo e vi metterete alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Non importa se nessuno sarà disposto a darvi un impiego perchè sarete pronti a creare da soli le vostre possibilità. La grinta e la determinazione saranno i due elementi chiave di questa giornata. Forse, il partner non riuscirà a comprendervi completamente. Potrebbe rimanere sorpreso davanti alla vostra testardaggine, ma l'oroscopo non esclude la presenza di una passione travolgente tra voi.

Bilancia: verrete travolti dalla tristezza a causa degli ultimi eventi. Tenderete a prendervi troppe responsabilità e a cercare di risolvere i problemi degli altri. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a pensare un po' di più al vostro benessere personale. Non dovrete diventare egoisti, ma avere maggiormente a cuore i vostri interessi.

Il partner sarà disposto ad aprirvi il suo cuore e mostrerà piena fiducia in voi. Questo vi farà sentire pronti ad affrontare un nuovo percorso insieme.

Scorpione: aspirerete a un grande cambiamento per la vostra quotidianità. Deciderete di cancellare per sempre le brutte abitudini e di essere più regolari nei ritmi quotidiani. Non preoccupatevi se all'inizio l'impresa vi sembrerà troppo complessa, con il tempo, tutto andrà per il verso giusto. Il partner chiederà il vostro aiuto per risolvere un problema che gli sta particolarmente a cuore. Cercherete di fornirgli tutto il supporto possibile, ma sarete anche molto esigenti nei confronti del suo impegno. Non tollererete lamentele o discussioni.

Astrologia del 12 novembre: Capricorno sicuro di sé e Acquario nostalgico

Sagittario: le incomprensioni con il partner diventeranno sempre più marcate. Avrete bisogno di un po' di tempo per capire cosa fare. L'oroscopo di domani consiglia di non prendere decisioni affrettate. Non fatevi trascinare dalla rabbia e dalla gelosia. Per cercare di rilassarvi, potreste provare a praticare un po' di sano sport o a dedicarvi a qualche attività creativa. Forse, queste attività non vi allevieranno tutta la tensione accumulata, ma sicuramente contribuiranno a farvi sentire meglio con voi stessi.

Capricorno: il futuro professionale vi apparirà ricco di incertezze. Vorreste tanto poter contare su qualcosa di più stabile, però, per il momento, non avrete alternative.

La fiducia in voi stessi sarà la vostra risorsa migliore. Vi aiuterà ad affrontare gli ostacoli del giorno e a confrontarvi con i colleghi. Cercherete di allontanarvi davanti ad inutili discussioni perché non avrete alcuna voglia di sprecare preziose energie. L'affetto di una persona inaspettata potrebbe sorprendervi e allargare le vostre vedute.

Acquario: verrete travolti da una forte nostalgia nei confronti del passato. Un pizzico di malinconia vi accompagnerà per tutto il giorno, ma i bei ricordi vi infonderanno anche una grinta non indifferente. Cercherete di trarre il meglio dalle vostre mansioni lavorative. Necessiteranno di impegno e responsabilità, ma sarete all'altezza delle aspettative.

Per quanto riguarda la vostra salute, sarete un po' preoccupati per alcuni aspetti. L'oroscopo consiglia di non tenervi tutto dentro e di parlarne a cuore aperto con amici e partner.

Pesci: un po' di furbizia non guasterà sul posto di lavoro. Non sarà un atteggiamento compatibile con le vostre corde, ma dovrete cercare di lasciarvi alle spalle la vostra dolce ingenuità. L'oroscopo di domani suggerisce di tenere gli occhi ben aperti. Qualcuno, non degno della vostra fiducia, potrebbe parlarvi alle spalle e mettere in giro voci disoneste. Per fortuna, i vostri affetti più cari sapranno starvi accanto e vi daranno tutto il loro supporto. I consigli degli amici si riveleranno di vitale importanza