Anche questa seconda settimana di novembre sta per giungere al suo termine e le varie posizioni astrali non possono che regalare un oroscopo positivo ed inaspettato ai vari segni zodiacali. Sarà uno dei weekend diversi dal solito, soprattutto a causa delle varie restrizioni imposte a causa della pandemia, ma comunque in grado di far sorridere anche chi è più sfortunato. Parlando di fortuna, uno tra i segni che potranno godere di questo piccolo regalo sarà l'Ariete, seguito a ruota da uno Scorpione sempre più energico e carico di voglia di fare. Spostandosi in ambito relazionale e sentimentale, invece, si potranno trovare coloro nati sotto al segno della Bilancia e dei Gemelli, pronti a dimostrare il proprio affetto e ciò che spesso si teme a tirare fuori.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - stando alle previsioni dell'Oroscopo, rientra tra quei segni zodiacali maggiormente fortunati in questo periodo forse un po' troppo spento per alcuni. La voglia di fare, nonostante le limitazioni attuali, non si spegne facilmente e si cerca continuamente di mettersi in gioco in ogni campo. Meglio cercare di fare qualcosa e fallire, che non provarci neanche.

Toro - i rallentamenti sul lavoro non sono ormai una novità e la voglia di andare avanti inizia a venir meno, complice anche il timore di un nuovo lockdown. La famiglia è sempre vicina e non smetterà mai di far sentire la propria presenza, sempre pronta a tendere una mano d'aiuto nel momento del bisogno.

L'unico consiglio plausibile è quello di non abbattersi e continuare a stringere i denti e combattere nonostante tutto.

Gemelli - l'oroscopo del weekend che sta per sopraggiungere promette giornate intense e da dedicare quasi esclusivamente all'amore. Il partner sarà in grado di dimostrare i propri sentimenti senza alcun freno, rallegrando quei momenti resi titubanti da qualche pensiero negativo.

Lasciarsi trasportare dall'emozione e dal vero amore non è di certo una mossa sbagliata.

Cancro - accettare l'aiuto delle persone care non è di certo qualcosa di cui vergognarsi. Ammettere di non essere in grado di farcela con le proprie forze è un segno di maturità, oltre che di umiltà e di grande coraggio.

Meglio farsi aiutare e ricambiare il favore in futuro che non dire niente a nessuno e crollare rapidamente. La famiglia è sempre al primo posto.

Leone - anche per il Leone risulta essere un weekend decisamente fortunato. Nonostante qualche piccolo rallentamento sul lavoro, in amore non ci si potrà lamentare assolutamente. Il partner è sempre disponibile e pronto a fornire il giusto sostegno nel momento del bisogno. Attenzione a non lasciarlo sfuggire.

Vergine - il fine settimana potrà finalmente regalare giornate di completo relax ai nativi della Vergine. Nessuna tipologia di stress intaccherà questo periodo e nessun pensiero malinconico si farà strada lungo tutto gli altri. Il sorriso sulle labbra e l'espressione spensierata sono un segno positivo per questo segno.

L'oroscopo del fine settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questo nuovo fine settimana, il segno della Bilancia risulta essere tra quei segni zodiacali particolarmente attratti dall'amore. Una Venere favorevole saprà tirare fuori il meglio di coloro che godono dell'influenza positiva di questo segno, inebriando tutti con l'amore che è in grado di far sbocciare con molta facilità.

Scorpione - come già anticipato, il segno dello Scorpione potrà godersi un intero weekend all'insegna della gioia e della felicità, con giornate decisamente fortunate in ogni ambito. Lavorativamente, non ci si potrà lamentare di nulla nonostante qualche piccola discordanza con il proprio datore di lavoro, mentre in ambito sentimentale ci saranno molte soddisfazioni in arrivo specialmente per la giornata di domenica 15 novembre.

Sagittario - anche il Sagittario potrà godere dei buoni frutti del vero amore. Il partner, sempre amorevole e presente, sarà in grado di regalare sollievo e consolazione a chi è nato sotto a questo segno zodiacale. Attenzione, però, a non esagerare troppo con le richieste: queste verranno soddisfatte finché il partner lo vorrà e non le riterrà eccessive. Meglio fare in modo di non fare apparire la relazione "a senso unico".

Capricorno - l'oroscopo annuncia l'arrivo di qualche cambiamento, sia per quanto riguarda la vita di coppia, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Riuscire a metabolizzare determinate situazioni e, soprattutto, prendere la decisione giusta non sarà così semplice. Attenzione a non essere troppo avventati.

Acquario - nonostante la nascita di qualche battibecco in ambito familiare, spesso considerato inutile e seccante, la vita di coppia risulterà così sorprendente e divertente da far rimpiangere il fatto di non avere instaurato prima un così bel rapporto. Meglio godersi questi periodi finché ci sono.

Pesci - anche per coloro nati sotto al segno dei Pesci, secondo quanto comunicato dall'oroscopo di questo fine settimana, le giornate che stanno per sopraggiungere si prospettano piene di fortuna e felicità. Attenzione a non rovinare tutto con discorsi tragici e malinconici.