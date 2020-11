L'Oroscopo del giorno 19 novembre è pronto a dire la propria in merito ai segni fortunati e non del periodo. L'Astrologia di giovedì annuncia fortuna nei soliti settori dedicati all'amore e al lavoro ma solo per alcuni prescelti.

Mettiamo subito sotto analisi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci facendo una prima cernita sui migliori del momento. Il migliore in assoluto sarà indubbiamente l'Acquario, opportunamente sostenuto da un'ottima Luna in entrata nel segno alle ore 21:25 della sera. Altrettanto buono il periodo, secondo quanto valutato nelle previsioni zodiacali, anche per lo Scorpione e il Capricorno, entrambi considerati in giornata fortunata.

Poco da sperare intanto per gli amici nativi del Sagittario, nel frangente pronosticati con le due stelline relative ai periodi da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline 19 novembre

Punti di interesse in comune tra i sei segni in analisi, la Luna in Acquario: chi la spunterà su tutti? Al 'top', per la giornata di questo sabato, risulta l'Ariete, considerato al primo posto in scaletta. A occupare invece la seconda posizione in seno alla nuova classifica stelline del giorno, Scorpione e Sagittario: pronti a dare un giudizio ai rimanenti simboli astrali?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: nessuno

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali di domani 19 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

Si preannuncia un discreto giovedì, abbastanza buono per impegnare un po' del vostro tempo eventualmente per pianificare il futuro. In amore, in base a quanto messo in luce dall'Astrologia di competenza del segno, tutto o quasi potrebbe andare per il verso giusto. Per voi che siete in coppia da un po' di anni, gli astri vi saranno fedeli e molto d'aiuto: voi ed il partner vi sentirete più uniti che mai.

Single, provate a dare una seconda chance a quella persona che sapete, ovviamente a patto che un po' interessi ancora... Nel lavoro, se avete avuto un passato recente poco fortunato, non aspettatevi granché per questo giovedì, ma nemmeno per venerdì e sabato. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Giovedì giornata all'insegna del benessere, dunque, cercate di vivere l'attimo senza esigere troppo dagli altri. Secondo quanto emerso dalle previsioni del momento, per quanto riguarda l'amore, trascorrerete momenti felici con chi amate: vi sembra poco? In coppia, il periodo promette cose abbastanza interessanti, specialmente da gustare religiosamente in due. Per i single invece, possibilità ridotte: poche occasioni, ma buone e assolutamente garantite positive.

Nel lavoro infine, avrete a che fare con qualche disservizio, forse dovuto a lievi malintesi generati soprattutto da una scarsa comunicazione. L'esperienza farà la differenza. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del 19 novembre al Sagittario indica arrivo un giorno sotto i pessimi auspici del periodo da "ko". La giornata di metà settimana sarà ancora interessata dalla cattiva influenza di Urano, in opposizione al Sole. Cosa vi attende in amore? Certo, anche se non sarà un periodo tutto rose e fiori, non per questo dovete disperare: qualcuno potrebbe essere assalito da dubbi o fraintendimenti in merito al partner. Pensieri negativi ridondanti altresì potrebbero non dare tregua: sentirete forte il desiderio di verificare, controllare, spiare...

Single, questo giovedì non dovete prendere alcuna iniziativa: aspettate con calma il momento opportuno, sperando che qualcun altro lo faccia per voi. Nel lavoro, non sceverate con i vostri colleghi, anzi conoscendoli, assecondateli pure e non ve ne pentirete. Voto 6.

Oroscopo di giovedì 19 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. Una giornata oseremo dire quasi "sopraffina", specialmente in campo sentimentale. Grazie alla Luna, in Capricorno fino al tardo pomeriggio, non avrete nulla di difficile a cui non poter porre rimedio, anzi. In amore, dunque, strada liscia e senza buche. Se poi, come crediamo, siete felicemente (o infelicemente) già in coppia, allora tutto il frangente potrebbe filare via abbastanza liscio.

Single, i riscontri in campo sentimentale sono molto appaganti: liberatevi dalla solita stressante routine sorprendendo positivamente la persona a cui vorreste regalare il cuore. Nel lavoro, eventuali preoccupazioni che vi frullano ancora per la testa saranno per lo più il frutto di un vostro pallino. In realtà non avrete enormi difficoltà a cui far fronte. Tirate un sospiro di sollievo! Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Giornata garantita ottima dall'arrivo della Luna nel segno. A seguito di tale passaggio, le predizioni astrologiche di giovedì annunciano buone nuove in arrivo. In amore, molti di voi single ritroverete la forza e lo spirito giusto per inanellare una serie di conquiste a sfondo sentimentale.

Non accade mai di avere l'opportunità di scegliere, per questo sarà un gran giorno per molti nativi ancora cuori solitari. Bene oltre la media intanto, l'andamento affettivo della coppia: fate tutto ciò che non dispiace, logicamente in comune accordo con l'altra metà del cielo. Nel lavoro, visto che sarà una giornata a massima positività (almeno in teoria, poi...), non anticipatevi le attività portandole a casa, tanto andrà tutto bene come al solito. Voto 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di giovedì 19 novembre, preannuncia una giornata sicuramente piacevole, con le stelle pronte a farvi in parte compagnia cercando di migliorare il momento. Bene il Sole in sestile al trio Giove-Saturno-Plutone, un po' meno la quadratura in atto tra Luna e Venere.

In amore giornata un po' in bilico? Diciamo che non tutto sarà perfetto, dunque cercate di accontentarvi. In coppia consigliamo - ove fosse ancora possibile visto il periodo - di portare fuori a cena la persona amata: il dopo-cena sarà senz'altro di gradimento per entrambi. Single, potreste accusare una lieve insicurezza: colpa di Venere poco propizia agli approcci amorosi. Potrebbero comunque anche nascere storie belle, però attenti, più di qualcuna sarà destinata a sfaldarsi entro breve termine. Parlando di lavoro, infine, usate il genio che alberga nell'indole di qualche collega per programmare o mettere a puntino quello che sapete. Voto 8.