L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre è pronto a svelare le proprie previsioni. Come da consolidato copione, a dare peso alle valutazioni settimanali saranno le effemeridi, vero anello della bilancia pronto a far pendere da una parte o dall'altra l'indice di positività o negatività. Il lasso temporale sul quale verteranno le odierne analisi astrologiche è quello interessante la terza settimana piena dell'attuale mese. Dunque, le previsioni, la classifica e le pagelle giornaliere sono pronte a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come anticipato nel titolo d'apertura, il periodo analizzato andrà decisamente a favore dei Gemelli (voto 8), altamente favorito in ambito sentimentale e nel campo delle attività lavorative. Altresì il periodo annuncia buone notizie per gli appartenenti a Cancro (voto 7) e Leone (voto 7), entrambi nella zona alta della classifica (2° posto) tra i segni sotto esame in questo momento. Invece, situazione al limite della sufficienza per i soli Ariete (voto 6) e Toro (voto 6). Le previsioni zodiacali da lunedì 16 a domenica 22 novembre indicano un periodo poco efficiente per coloro nativi del segno della Vergine (voto 5), in leggera difficoltà ad inizio settimana.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di approfondire il discorso relativo all'oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 novembre, come al solito daremo conto a voi lettori sui prossimi transiti legati all'Astro della Terra. Il lasso temporale oggetto delle odierne valutazioni vede in programma per questa settimana tre cambi di segno messi in conto all'Astro d'Argento.

Il primo transito sarà quello relativo alla Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo martedì 17 novembre alle ore 17:35. Il secondo stop osservato dall'Astro d'argento arriverà giovedì 19 novembre alle ore 21:25, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Acquario. La settimana potrà ritenersi conclusa in merito agli spostamenti lunari con l'ingresso della Luna in Pesci previsto per domenica 22 novembre.

Per dovere di cronaca, anche se non riguarda la Luna, da segnalare l'ingresso del Sole in Sagittario e Venere in Scorpione, entrambi in programma per la giornata di sabato 21 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Rispetto al periodo precedente, questi prossimi sette giorni non saranno di certo all'altezza di quelli appena trascorsi. Ad avere massimo supporto dagli astri del periodo saranno venerdì e sabato, due giornate considerate stabili e altamente positive. Potrete contare ancora su altre tre giornate abbastanza buone in quelle di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19, anche se nel complesso saranno da vivere con un po' di attenzione in più rispetto alle precedenti.

Da evitare assolutamente distrazioni, facilonerie o leggerezze nelle due giornate relative a lunedì e domenica.

A voi il responso degli astri da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 20 e sabato 21;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★ domenica 22 novembre;

★★ lunedì 16 novembre.

♉ Toro: voto 6. Settimana messa in preventivo con il voto della discreta sufficienza. Diciamo che poteva essere un sette se non fosse per alcuni transiti negativi per il segno (li andremo a valutare negli oroscopi giornalieri). In definitiva questo periodo vedrà solo due giornate molto positive: lunedì 16 e martedì 17, entrambe indicate a cinque stelle. Intanto, positive se prese con una certa accortezza, le giornate valutate a quattro stelle di mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22 novembre non mancheranno di regalare qualche piccola soddisfazione.

Un occhio di riguardo invece è caldamente consigliato nel corso delle due giornate di centro settimana: giovedì e venerdì infatti sono state valutate rispettivamente "sottotono" e con il "ko".

Le giornate buone per agire e quando stare fermi:

★★★★★ lunedì 16 e martedì 17;

★★★★ mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 novembre;

★★ venerdì 20 novembre.

♊ Gemelli: voto 8. Davvero ottima questa settimana, in tutti i sensi. Non si può dire invece altrettanto per ciò che concerne la parte finale del periodo. Non arrabbiatevi comunque, non ci siamo assolutamente sbagliati dare l'ottimo voto 8 in pagella: senz'altro nei prossimi giorni ve lo dimostreranno i fatti. Iniziamo: sabato 21 novembre, come avrete già intuito sbirciando al volo la saletta, sarà una giornata da "ko", dunque, sottoscritta da due stelline.

Visto che siamo in tema di negatività, diciamo che anche il 20 novembre non sarà da meno, arriverà la giornata con tre stelle "sottotono", e poi? Basta, da adesso solo giorni belli e positivi. Infatti il 16 del mese porterà i colori della "top del giorno" mentre martedì, mercoledì e giovedì saranno giornate super-fortunate da considerare a cinque stelle. Discreta domenica 22, valutata con quattro stelline routinarie.

Il prospetto riepilogativo e come sono state distribuite le stelline giornaliere:

Top del giorno lunedì 16 novembre;

lunedì 16 novembre; ★★★★★ martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★★ domenica 22 novembre;

★★★ venerdì 20 novembre;

★★ sabato 21 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

Settimana buona con frangenti abbastanza positivi su cui puntare. Escludendo la parte interessante le giornate di inizio periodo, sabato e domenica, le restanti dovrebbero essere gestibili con tutte con una certa tranquillità. Parlando in generale, un guadagno inaspettato, mercoledì 18 novembre, permetterà a qualche nativo di fare un acquisto desiderato da tempo. Invece nel corso dei giorni di giovedì 19 e venerdì 20 riuscirete a concretizzare un progetto interessante: non dimenticate di mettere quanta più passione, costanza e determinazione possibili in quello che andrete a fare. In amore, la Luna vi strizzerà l'occhio anche lunedì e martedì, quindi non esitate davanti a un invito, anche se la persona non dovesse convincere del tutto a primo acchito.

Il responso settimanale:

Top del giorno mercoledì 18 novembre;

mercoledì 18 novembre; ★★★★★ giovedì 19 e venerdì 20;

★★★★ lunedì 16 e martedì 17;

★★★ sabato 21 novembre;

★★ domenica 22 novembre.

♌ Leone: voto 7. Settimana prevista abbastanza positiva, anche se non sarà da mettere in conto come una vera "top". L’intraprendenza non vi manca e neanche il carattere per ottenere tutti i risultati sperati. Parlando di periodo poco positivo invece, purtroppo per voi sono stati preventivate due giornate proprio a inizio periodo. Avrete infatti una bella gatta da pelare in coincidenza con i due giorni di partenza della nuova settimana: tranquilli, ve la caverete bene ugualmente. Intanto consolatevi con uno splendido venerdì 20 novembre segnato con la "top del giorno".

Altrettanto ottimi saranno i giorni a cinque stelle relativi a sabato 21 e domenica 22 del mese. Non male invece, anche se da tenere un po' più sotto controllo, mercoledì e giovedì, entrambi sottoscritti con quattro stelle.

La classifica a stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 20 novembre;

venerdì 20 novembre; ★★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★★ mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★ lunedì 16 novembre;

★★ martedì 17 novembre.

♍ Vergine: voto 5. Non proprio come nelle aspettative il periodo sotto analisi. Diciamo che una settimana così era nell'aria da tempo! Purtroppo per voi del segno ciò che non desiderate sta per arrivare, portato da una pagella decisamente poco invitante: preoccupati? Non ne avete motivo. L'oroscopo della settimana 16-22 novembre pertanto indica molto impegnativi i prossimi sette giorni, e questo è assodato.

Richiesto quindi massimo controllo soprattutto nelle giornate segnalate come poco positive di martedì, mercoledì e sabato. Iniziate pure a prendere nota di quando agire spensierati e cioè domenica 22 novembre e quando, invece, usare un po' di concentrazione in più come nelle giornate di lunedì 16, giovedì 19 e venerdì 20 del mese.

Le stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ domenica 22 novembre;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ martedì 17 e sabato 21;

★★ mercoledì 18 novembre.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.