L'Oroscopo di mercoledì 2 dicembre è pronto a illustrare cosa riserva questa giornata a ciascun segno zodiacale. La Luna in Cancro sarà perfetta e renderà questo mercoledì importante a livello generale e soprattutto personale. C'è chi porterà avanti gli addobbi natalizi, come nel caso dei Pesci, e chi, come i nativi della Bilancia, dovrà uscire per svolgere delle commissioni importanti. Amore, lavoro, salute e fortuna, approfondiamo dettagliatamente le previsioni delle stelle di questa giornata osservando anche la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche, gli ultimi sei segni zodiacali

Bilancia – 12 - Le previsioni astrologiche dicono che i single, per il momento, preferiscono di gran lunga i flirt e la solitudine mentre le coppie potrebbero essere incappati nella tipica fase di antipatia reciproca. Tempo al tempo ed ogni cosa tornerà a posto, intanto continuate a lavorare su voi stessi. Possibili uscite, forse vi recherete a ritirare la pensione o lo stipendio, oppure avrete da fare la spesa per la casa o portare l'auto dal meccanico, insomma sarà una giornata affaccendata. Sfruttate queste 24 ore per fare mente locale e mettere nero su bianco tutto ciò che vi preoccupa o intristisce. Il vostro corpo necessita di un adeguato numero di sonno e di un'alimentazione più sana e soprattutto stagionale.

Capricorno – 11 - Aspettatevi un due dicembre un po' strano e un po' sfortunato, tutto questo per via dell'aspetto astrale caratterizzato dalla Luna in Cancro. Forse, nel weekend scorso, non avete avuto modo di riposare e questo vi ha portato ad iniziare la settimana con molta svogliatezza e poca concentrazione.

Dovrete tenere duro ancora per un altro paio di giorni, intanto cercate di fare del vostro meglio senza arrabbiarvi. Possibili disagi o gaffe, se possibile, cercate di rinviare gli incontri di lavoro o sentimentali.

Sagittario – 10 - Non è sempre facile andare avanti quando il mondo sembra remare contro.

Questo sarà un mercoledì un po' sottotono, ma avrete delle mansioni da svolgere e non potrete rimandarle. Il vostro motto del giorno sarà: 'Fallo e basta'! Vi recherete in banca o in posta, ma occhio alle attese interminabili. Sbarcare il lunario sta diventando sempre più difficile e non sapete più che altro tagliare. Anziché stringere la cinghia, prendete in considerazione una seconda entrata: guardatevi attorno, perché sta per giungere una buona occasione di guadagno.

Acquario – 9 - Coloro che ancora lavorano in ufficio, dovranno ben guardarsi dalla falsità di alcuni colleghi che ultimamente sembra essere aumentata. Sono tempi difficili sia a livello interpersonale che lavorativo, ma non lasciatevi sconfiggere.

Dentro di voi c'è una fiammella di speranza che rischia di spegnersi da un momento all'altro: cercate di alimentarla tenendo fuori dalla vostra vita la negatività e il pessimismo. Potreste non sentirvi abbastanza in forma, forse dovreste rivedere l'alimentazione o dormire più ore del solito. Prenotate dal parrucchiere o dal dentista entro il 4 dicembre.

Leone – 8 - L'Oroscopo annuncia un mercoledì faticoso e che vi metterà a dura prova. Tra coloro che sono costretti a fare i pendolari e coloro che hanno maggiori responsabilità, sarà piuttosto facile arrivare distrutti a fine serata. Non vedrete l'ora di concludere quell'affare o quella pratica burocratica che si trascina avanti da fin troppo tempo.

Scalpiterete dalla voglia di rincasare o di lasciarvi alle spalle ogni dovere per potervi rilassare davanti ad una serie tv o un film emozionante. In questo periodo avete bisogno di una grande dose di incoraggiamento e di tantissima speranza. L'oroscopo di dicembre dice che presto avrete modo di fare la vostra parte.

Toro – 7 - Siete un segno un po' ambiguo, ci sono dei giorni in cui siete estroversi e giocosi e altri giorni in cui siete scontrosi e introversi. Avete i vostri tempi e i vostri spazi, proprio per questo motivo avete difficoltà a trovare una persona compatibile con voi. Detto ciò, in questo 2 dicembre vi sentirete abbastanza normali! Non avrete grilli per la testa e questo vi consentirà di riuscire a focalizzarvi sui vostri doveri principali.

Occorrerà ridefinire un po' la quotidianità, a fine giornata premiatevi per il duro lavoro eseguito. Una buona cioccolata calda o una camomilla, con un bel film natalizio, vi concilieranno il sonno.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Vergine – 6 - Giornata che potrebbe riservare qualche piccolo intoppo, ma niente di che. Avrete da fare sia in casa che fuori. Il lato positivo sarà che l'apatia scomparirà completamente e non vedrete l'ora che arrivino le feste per mangiare, guardare tanti film di Natale e osservare le lucine colorate. Comunque sia, in giornata tenetevi lontano da ogni provocazione e non perdete tempo prezioso nelle discussioni sui social network. Concentratevi sull'essenziale e sulla realtà.

Un bel bagno e un buon libro, vi aiuteranno a rilassare i nervi tesi. Le coppie potranno abbandonarsi alla passione e alle coccole romantiche.

Gemelli – 5 - Risulta molto buono il vostro oroscopo che annuncia risate, unione sentimentale/familiare e uscite! Non amate stare troppo tempo chiusi in casa, perciò ultimamente vi è sembrato di impazzire. Queste 24 ore prometteranno incontri, sguardi bollenti e novità insperate. Anche se le condizioni meteorologiche non risultano favorevoli, è importante che cerchiate di mantenervi attivi attraverso del regolare movimento fisico. Ultimamente avete tanta fame e voglia di poltrire, ma prevenire è meglio che curare, soprattutto se ogni gennaio/febbraio iniziate a seguire quella dieta post-festività.

Scorpione – 4 - La Luna in un segno d'acqua vi spianerà la strada sgomberandovi il cammino da ogni minuscolo ostacolo. Dicembre sarà un mese favorevole e pieno di emozioni, ne noterete gli effetti già in queste 24 ore. Siete in attesa di un evento o di qualcosa di importante, perciò non si esclude che in giornata potrebbero arrivare quegli ordini che avete fatto oppure una email importantissima. State in guardia, specie se siete in cerca di un'opportunità di guadagno o di risparmio. Natale si avvicina per cui sarà meglio non farsi trovare impreparati. Rafforzate l'amore di coppia coinvolgendo il partner in attività pratiche e memorabili.

Pesci – 3 - L’oroscopo di mercoledì 2 dicembre , vi vedrà ben posizionati all'interno della classifica giornaliera.

La Luna in Cancro vi renderà maggiormente sognatori e forse anche po' lunatici, ma il vostro caratterino piace in qualunque versione. Le storie d'amore hanno sempre degli alti e bassi, ma ne uscirete rafforzati e uniti più che mai. Coloro che hanno capito di essere arrivati al limite della sopportazione, riusciranno a tagliare i ponti. In giornata, i single avranno maggiori chance di incrociare lo sguardo di una persona affascinante e questo grazie ad una probabile uscita. Portate avanti gli addobbi.

Cancro – 2 - L’oroscopo del giorno 2 dicembre dice che la Luna nel vostro segno vi renderà completi. I vostri sogni e le ambizioni si riaccenderanno e vi scrollerete di dosso quell'apatia e quella scontentezza che vi hanno investito nel corso del mese di novembre.

Le stelle dicono di non lasciare nulla di intentato, ma del resto siete un segno inarrestabile e solido. In un momento di grande egoismo e paura generale, fate mostra del vostro carattere altruista e coraggioso: sarete d'esempio! Prendetevi cura della vostra chioma e della pelle, non trascuratevi.

Ariete – 1 - Questo sarà un mese molto importante e decisivo per voi che dovrete sistemare delle questioni economiche o familiari. Prima di prendere una decisione o di esprimere un parere, sarà meglio vederci chiaro, quindi prendetevi tutto il tempo necessario. In giornata tutto vi sembrerà roseo e vitale, infatti tornerete ad essere positivi e sorridenti. Qualsiasi cosa deciderete di fare, vi andrà piuttosto bene.

Più frutta e verdura vi saranno di grande aiuto, specialmente a livello estetico.