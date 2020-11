Il mese di dicembre inizia alla grande per il Sagittario, che accoglie Mercurio nel proprio cielo, inaugurando l'inizio di un momento vantaggioso e produttivo in tutti i campi. Gli influssi del Pianeta aiutano l'Ariete a recuperare, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri. Splendida Luna per i gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 1° dicembre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo dell'1 dicembre 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata di recupero per il segno che durante le prossime 24 ore può fare affidamento sugli influssi positivi di Mercurio.

È un ottimo momento per i rapporti interpersonali, ma soprattutto per le collaborazioni e gli accordi lavorativi.

Toro: l’oroscopo di martedì 1 dicembre lascia prevedere una giornata interessante per il segno, che grazie agli influssi di Mercurio potrebbe concludere degli affari vantaggiosi. Alti e bassi per il fisico.

Gemelli: una luna splendente protegge il segno durante questa giornata, è un ottimo momento per mettersi alla prova e migliorarsi, sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore dove si riaccende la passione.

Cancro: sono 24 ore interessanti per la sfera lavorativa e pratica. Mercurio aiuta il segno a spogliarsi delle proprie paure e a mettersi in mostra, facendo parlare le proprie capacità.

Leone: le giornate precedenti sono state abbastanza impegnative per il segno e questa di martedì 1 dicembre non è da meno, infatti non si arrestano le sfide per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo deve stare attento alle rivalità. Bene l’amore.

Vergine: è l’amore il grande protagonista di questa giornata per nativi del segno.

È un ottimo momento per ritrovare la serenità, se nei precedenti ci sono state liti e malintesi, ma anche per confessare i propri sentimenti alla persona amata. Attenzione al fisico.

Bilancia: Mercurio in buona posizione porta delle ottime novità al segno che sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore può ottenere molto durante questa giornata.

Scorpione: questa giornata sarà da dedicare alla sfera pratica e agli affari, ci sono infatti delle questioni da portare a compimento e questo è il momento ideale per muoversi in tal senso. L’amore c’è, ma potrebbe mancare il tempo per dedicarsi al partner e alla famiglia.

Sagittario: l'oroscopo lascia presagire 24 ore positive, ricche di momenti interessanti, grazie all’ingresso di Mercurio nel segno. C’è un ottimo recupero per quanto riguarda il fisico e la sfera sentimentale. Bene anche gli affari.

Capricorno: Mercurio riflessivo invita il segno a staccare la spina e concedersi dei momenti di riposo, soprattutto per riordinare i pensieri e rivedere alcune scelte prese precedentemente, in particolar modo per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Acquario: questa prima giornata del mese di dicembre si rivela positiva per il segno per il quale inizia un buon recupero fisico. Lo stress e il nervosismo lavorativo, potrebbero compromettere la serenità familiare.

Pesci: gli influssi di un Mercurio ambizioso, spingono il segno verso nuovi obiettivi. È il momento ideale per coloro i quali intendono realizzarsi in ambito lavorativo, ma anche migliorare la propria sfera sentimentale. La passione si riaccende e anche chi è alla ricerca di un chiarimento con il coniuge viene accontentato dalle stelle.