L'Oroscopo di dicembre apre le porte a un mese pieno di gioia, armonia e speranza. Arriveranno delle novità e i festeggiamenti natalizi saranno piuttosto insoliti e al contempo memorabili. Ci sarà tanta voglia di sperare in un 2021 pieno di felicità e positività. Dicembre sarà il mese dei buoni propositi e dei riconciliamenti. La creatività sarà stellare, così come la passione e la voglia di stare in famiglia. Non mancheranno sorprese ed emozioni, per tutti i segni saranno delle settimane di profonda introspezione. Saturno uscirà dal Capricorno e transiterà nell'Acquario. Amore, lavoro, famiglia, fortuna, scopriamo le previsioni dell'oroscopo di dicembre di tutti i segni zodiacali.

Previsioni dell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Dicembre ristabilirà ogni cosa restituendovi quella serenità mentale che vi è mancata durante l'intero anno. Le vostre giornate saranno calde, anche se fuori farà molto freddo. Vi sentirete confortati, la magia del Natale aleggerà nell'aria accompagnandovi per tutto il mese. Riuscirete a voltare pagina e a prendere le più opportune decisioni. Eventuali storie malsane verranno chiuse mentre le relazioni più forti saranno consolidate. Questo sarà un mese magico e pieno di amore. Tra acquisti dell'ultimo minuto, festeggiamenti insoliti e ed emozioni impagabili, quello che accadrà in questo dicembre non lo dimenticherete mai.

Toro - Dicembre riempirà la vostra casa di luci, colori e armonia.

La felicità che avete a lungo inseguito, finalmente si manifesterà donandovi una nuova speranza. Non vedrete l'ora di festeggiare la fine di questo bruttissimo anno, perciò nelle settimane seguenti avrete modo di riflettere su tutto quello che avete passato. Nella prima quindicina di giorni sarete impegnati tra faccende casalinghe, addobbi, cucina ed anche doveri improrogabili.

Qualcuno si recherà dal dentista o dal dottore, ma dal 20 in poi vi prenderete una meritata pausa e comincerete ad allentare la pressione. Avrete modo di rilassarvi davanti ai film natalizi e di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia. Gustatevi a 360° questo mese e smettetela di tormentarvi.

Gemelli - Prenderete qualche chilo in più e avrete tanti buoni propositi, perché sarete pronti a ricominciare daccapo in vista del 2021. Anno nuovo vita nuova, ma prima di voltare pagina definitivamente vi ritroverete a riflettere su quello che avete passato nei mesi scorsi: avete imparato a non sottovalutare più niente e nessuno. Godetevi al meglio questo mese che si preannuncia intenso e pieno di novità. Le coppie innamorate, ma che vivono a distanza, si rivedranno e consolideranno il loro legame. Andrà tutto a gonfie vele anche per le famiglie con figli e genitori, i quali riscopriranno i piaceri di un tempo. Aprirete dei bei regali e vi emozionerete tantissimo.

Cancro - Saturno cesserà di esservi nemico.

Dopo un travagliato 2020, dicembre porrà fine ad ogni sofferenza e dolore patito. L'amore tornerà a regnare nella vostra casa e la famiglia sarà più unita che mai. Dicembre è uno dei mesi che preferite maggiormente, soprattutto se siete dei romantici sognatori e una buona forchetta. Il vostro Natale sarà diverso ma comunque bello e memorabile. Investirete tempo e amore in tutte le cose che farete. Le vostre giornate trascorreranno tra lavoro/studio da casa, hobby, tv con film natalizi e libri pieni di fantasia. Mai come negli altri anni avete atteso il Capodanno poiché non vedete l'ora di mettervi alle spalle tutto quello che avete patito. I vostri cari vi sorprenderanno e non mancheranno le risate, godetevi queste 31 giornate speciali.

Leone - La prima settimana di dicembre potrebbe riservare qualche intoppo o complicazione, ma a partire dal giorno dell'Immacolata Concezione, tutto inizierà a quadrare. Dunque, dall'8 dicembre in poi ritroverete sicurezza e certezza. Partirete con l'acquisto dei regali e con la preparazione delle feste imminenti anche se non saranno rumorose e numerose come gli anni precedenti. Il lato positivo sarà che non vedrete i cosiddetti "parenti serpenti", quindi quest'anno eviterete quelle scomode domande che di solito vi tormentavano. Anziché rattristarvi o abbandonarvi ai ricordi nostalgici, prendete questo mese come una sfida e superatevi in creatività e fantasia.

Vergine - Dicembre è un mese che potrebbe non piacere ad alcuni di voi nativi di questo segno e il motivo sarà da ricercarsi nel freddo e nelle tasse da pagare.

In realtà dovrete cercare di rilassarvi e di assaporare queste giornate dicembrine. Con l'anno agli sgoccioli, coloro che hanno un'attività in proprio avranno modo di reinventarsi e di darsi un'altra chance in vista del 2021. Chi non lavora o è single, non dovrà angustiarsi pensando alle cose che non vanno e alle proprie sfortune d'amore. Una serie di film natalizi aiuteranno la vostra mente a lasciarsi andare e a sperare che tutto possa tornare a girare come una volta. Chi studia, non vedrà l'ora di fare le vacanze, ma i genitori avranno un sacco di cose da fare.

L'Oroscopo mensile di dicembre, previsioni dalla Bilancia a Pesci

Bilancia - Il vostro sarà un dicembre ricco di novità, amore e tanti lieti risvolti.

Attorno a voi brillerà tutto e sognerete in grande. Se novembre vi ha dato molto filo da torcere, finalmente nell'ultimo mese dell'anno troverete pace e sicurezza. Attenderete con entusiasmo le date di Natale e Capodanno perché adorate festeggiare. Anche se quest'anno non potrete vedere i soliti parenti, sarete contenti di poter cambiare e mettervi alla prova. Le sorprese non mancheranno e le emozioni saranno innumerevoli. Le stelle si presentano più che positive anche sul piano economico.

Scorpione - Il dodicesimo mese dell'anno sarà foriero di buone novità. La vostra vita subirà un'altra evoluzione e tante cose cambieranno. Tutto vi sembrerà diverso e questo vi condurrà verso nuovi lidi inesplorati.

Fino al 20 ci saranno delle faccende da sbrigare tra casa, famiglia ed anche lavoro/studio. Armati di penna e carta, stilerete la famosa lista dei buoni propositi in vista del 2021, ma per questa volta sarà meglio focalizzarsi su pochi e fondamentali aspetti. Sarete in attesa di un evento e la gioia riempirà la vostra abitazione. Attenzione però: le stelle parlano anche di uno spiacevole imprevisto su cui fare i conti! Rivedete le vostre finanze, ci saranno delle tasse/mutui da pagare. Dovrete anche recuperare degli arretrati e sistemare alcune cose in casa. Natale o capodanno porterà una lieta sorpresa.

Sagittario - Sarà meglio non dare niente e nessuno per scontato in questo dicembre che sarà diverso dagli altri anni.

Non vedrete alcuni amici e parenti, questo aspetto potrebbe allietarvi o intristirvi, ma dipende dal rapporto che avete. Comunque sia, sarà un'occasione valida per sperimentare nuovi modi di celebrare il Natale, il vostro compleanno o l'anno nuovo. Ripenserete ad un vecchio amore finito male, ma se possibile cercate di bandire i pensieri tristi dalla vostra vita. Chi è sposato o convive oppure ha una famiglia su cui contare, vivrà un dicembre intensamente piacevole e ricco di sorprese. Ogni cosa si sistemerà e tornerete ad essere felici. Avrete modo di trascorrere delle serate calde e passionali, il divertimento non mancherà.

Capricorno - L'ultimo mese di questo lunghissimo 2020 riserverà un sacco di situazioni ed emozioni, dal 17 vi libererete di Saturno.

Avrete a che fare con le festività natalizie molto particolari dato che, rispetto ad un anno fa, le cose sono cambiate completamente. Cercate di vedere il lato positivo: ci saranno meno parenti serpenti e meno polemiche rovina-feste. Sarà tutto più autentico, anche se non ci credete. Chi ha vissuto una perdita, in questo mese avrà dalle giornate tristi ma anche di netta ripresa dato che porrete estrema fiducia nel nuovo anno. Farete la lista dei buoni propositi e questa volta sarete più determinati che mai a raggiungere i vostri sogni. Per quanto riguarda l'amore di coppia, gli innamorati faranno scintille e qualcuno allargherà la famiglia con un nuovo arrivato/a.

Acquario - Esprimete tutti i vostri desideri perché avranno maggiori chance di avverarsi.

Saturno farà ingresso nel vostro segno favorendo la comunicazione e la voglia di essere liberi. Anche se forse non potrete socializzare abbastanza, le vostre giornate dicembrine saranno comunque movimentate e colorate. Chi ha dei figli, si divertirà a decorare la casa con loro e a stabilire delle nuove tradizioni. Anche coloro che hanno dei genitori anziani avranno modo di farli partecipare alle varie attività manuali e non. In alcuni giorni, purtroppo, qualcuno o qualcosa vi farà arrabbiare tantissimo, ma per fortuna la pace regnerà nei giorni festivi. Farete dei buoni propositi per l'anno nuovo e rinvierete la dieta e l'attività fisica a gennaio. Attenzione a non abbuffarvi in maniera esagerata.

Pesci - L'unico buono proposito che avrete sarà quello di prendere la vita così come viene, a partire dal 2021. La negatività e il pessimismo si combattono sfoggiando l'allegria e pensando sempre positivo. Dicembre vi offrirà delle giornate spensierate e in compagnia di coloro che amate. Una persona cercherà di conquistarvi, ma se siete in coppia da anni, evitate i tradimenti. Sfruttate quest'ultimo mese dell'anno per fare un resoconto generale della situazione e passate al vaglio tutto quello che vi è accaduto. Il conto alla rovescia vi emozionerà moltissimo, non vedrete l'ora di stappare lo spumante e accogliere l'anno nuovo a braccia aperte. Passano gli anni e non perdete mai la speranza, avanti così! Natale sarà indimenticabile.