L'inizio del mese di dicembre segnerà un periodo importantissimo per tutti i segni zodiacali. Si sovrapporranno momenti difficili a momenti positivi e gioiosi. Sarà necessario tirare le somme. L'oroscopo di martedì 1° dicembre sarà ricco di emozioni e di amore. Alcuni segni, come Leone e Pesci, affronteranno con gioia questa giornata perché avranno la possibilità di esprimere al meglio i loro sentimenti, mentre altri, come il Sagittario, faranno più fatica a essere spontanei e amorevoli. Per tracciare profili zodiacali approfonditi sarà necessario osservare la mappa del cielo e i diversi transiti planetari.

In particolare, la Luna sarà in quadratura a Giove, Venere in opposizione a Urano e Saturno in congiunzione a Plutone. Inoltre, da non sottovalutare sarà la posizione di Giove che si troverà in congiunzione a Plutone e in congiunzione a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 1° dicembre per i dodici segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 1° dicembre: fortuna per Ariete, dialogo per Cancro

L'Ariete sarà accompagnato dalla fortuna e cercherà di assecondare la benevolenza del fato, mentre il Toro punterà a migliorare la fiducia in quello che fa. Gemelli e Cancro saranno maggiormente concentrati sul rapporto con il partner.

Ariete: sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno perché riuscirete a raggiungere brillanti risultati. Non avrete paura di aumentare l'asticella dell'ambizione, anzi, vi sentirete ancora più spronati a fare del vostro meglio. La competizione potrebbe diventare sempre più pressante e questa non sarà una cosa molto positiva.

L'oroscopo di domani consiglia di trovare un punto di equilibrio e di non farvi governare dal desiderio di primeggiare.

Toro: vi renderete conto che, per raggiungere determinati risultati, potrete contare solo su voi stessi. Fare appello a tutte le vostre forze non sarà semplice a causa della considerazione che avrete di voi stessi.

Il primo tassello sarà quello di aumentare l'autostima e di confrontarvi con i vostri limiti. In realtà, avrete moltissime risorse da poter usare a vostro vantaggio! Attenzione a non reprimere i vostri sentimenti perché sicuramente non vi gioverà!

Gemelli: vi concentrerete al massimo sulla vostra relazione amorosa. Avrete voglia di portare il rapporto sentimentale a un livello superiore, ma potrete farlo solo se punterete sul dialogo. Conversazioni gentili ed equilibrate, infatti, potranno migliorare il feeling di coppia e permettere una maggiore conoscenza l'uno dell'altro. Le previsioni zodiacali suggeriscono di essere pazienti davanti a possibili divergenze: non si può condividere sempre tutto!

Cancro: avrete qualche dubbio riguardo al rapporto di coppia perché temerete di compiere le scelte sbagliate. Desidererete avere una maggiore scioltezza nella relazione e proverete a parlarne con il partner. La sua reazione potrebbe sorprendervi, ma vi lascerà la possibilità di cambiare atteggiamento. Forse, ci vorrà del tempo affinchè possiate raggiungere i risultati sperati, ma con collaborazione e costanza, tutto andrà al suo posto!

Oroscopo di domani 1° dicembre: Leone positivo, shopping per Scorpione

Sarà un martedì molto importante per il segno della Vergine perché potrà confrontarsi con il suo ''io'' più profondo, mentre la Bilancia sarà orientata a trovare una stabilità lavorativa. Lo Scorpione non potrà rinunciare allo shopping e il Leone brillerà di luce propria.

Leone: questo 1° dicembre vi darà una grinta sorprendente! Vi sentirete pronti a conquistare il mondo e porterete allegria ovunque andrete. Il vostro atteggiamento vivace e propositivo vi aiuterà a migliorare la produttività. Avrete molte cose da portare a termine, ma il duro lavoro non vi spaventerà. Forse, ci sarà qualche piccola discussione con il partner, però, non impiegherete molto a trovare un accordo comune.

Vergine: avrete bisogno di risposte e le cercherete dentro di voi. Entrerete in connessione profonda con il vostro ''io'' e, finalmente, avrete le idee chiare. Davanti ai vostri occhi si materializzerà la soluzione che da tanto tempo stavate cercando. Per renderla possibile, dovrete modificare alcune delle vostre abitudini, ma potrete godere al massimo di questa svolta.

Il partner non potrà fare a meno di gioire assieme a voi!

Bilancia: sentirete il bisogno di aumentare la vostra sicurezza economica. Nonostante amiate il vostro lavoro, non potrete fare a meno di desiderare un miglioramento. Avrete paura che il vostro impegno non basti, però, ci sarà una persona vicino a voi che vi spingerà ad andare avanti. Il suo contributo sarà molto importante perché vi infonderà la carica giusta per affrontare eventuali difficoltà. Se manterrete la mente serena, potrete agire con più lucidità!|

Scorpione: i negozi vi chiameranno a gran voce! Avrete voglia di togliervi qualche sfizio per soddisfare il vostro ego. Vi dispiacerà un po' separarvi dal vostro denaro, ma la gioia dei nuovi acquisti vi ripagherà di tutto!

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere il controllo sulla situazione. Farvi travolgere dalle compere compulsive, infatti, vi causerà solo numerosi sensi di colpa. La compagnia di un amico renderà la giornata più divertente!

Astrologia del 1° dicembre: Capricorno timoroso, Pesci generosi

Acquario e Capricorno dovranno combattere contro le avversità quotidiane, mentre i Pesci cercheranno di dare aiuto a chiunque lo chiederà. Il Sagittario si troverà in una situazione di precario equilibrio sentimentale.

Sagittario: l'amore vi metterà a dura prova! Il vostro cuore vi spingerà tra le braccia del partner, ma saprete di dover sistemare delle cose prima di andare avanti con questa relazione.

La persona amata potrebbe risentirsi per alcune parole che pronuncerete. Non sarà una situazione facile da risolvere, ma l'oroscopo consiglia di non essere troppo certi delle vostre convinzioni. Spesso, per venirsi incontro è necessario rivedere le proprie convinzioni.

Capricorno: sentirete il bisogno di mostrare tutto il vostro amore al partner, ma ci sarà qualcosa che vi bloccherà. Il giudizio altrui e la paura di sentirvi fragili, cambierà il vostro modo di agire. Chi vi conosce bene non potrà fare a meno di accorgersi del cambiamento. L'oroscopo consiglia di guardare nel vostro cuore e di seguire i suoi veri desideri. Potreste rimanere molto sorpresi dall'affetto che riceverete. Il partner sarà molto dolce nei vostri confronti.

Acquario: la situazione lavorativa vi metterà a dura prova. Non sarete molto contenti degli ultimi sviluppi, ma non avrete alcuna intenzione di arrendervi. Saprete che, per tornare in carreggiata, dovrete userete tutte le vostre capacità. La paura di non essere apprezzati potrebbe causarvi nervosismo, ma l'amore della vostra famiglia riuscirà a tranquillizzarvi. L'affetto sarà il vero motore portante di questa giornata perché vi farà sentire bene con voi stessi.

Pesci: la vostra lealtà non avrà eguali. Sarete molto gentili verso il prossimo, anche nei riguardi di persone che non conoscete affatto. Fare del bene vi apparirà come la cosa più giusta da fare. Darete molto valore alla condivisione e alla collaborazione.

Cercherete di evitare persone egoiste e poco disponibili all'ascolto. L'oroscopo, però, consiglia di stare attenti a chi incontrerete sulla vostra strada. Alcuni, infatti, pur di ricevere vantaggi, potrebbero mentire.