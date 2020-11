Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata del 21 novembre? La Luna in Acquario favorirà i nati di questo segno. Per i nati del Cancro sono previste delle novità, mentre per i Pesci è prevista la fine di ogni problema. Anche gli altri segni avranno una giornata molto particolare e interessante, approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 21 novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Vergine – 12 - Sabato con dei problemi da risolvere, ultimamente avete l'impressione che il mondo vi sia precipitato addosso. Prendetevi del tempo per accettare l'intera situazione e non addossatevi delle colpe che non avete.

Siete in perenne attesa di qualcosa, magari dell'amore o di un lavoro. Datevi più tempo e abbiate fiducia nel domani.

Scorpione – 11 - La vita non è facile per nessuno, ognuno combatte la propria battaglia. Siccome il tempo è prezioso e tutto può finire da un giorno all'altro, ecco che bisogna impegnarsi di più e godersi tutto con il sorriso stampato sulle labbra. Fatevi forza, questa giornata potrebbe non andare come sperato ma riuscirete a tamponare eventuali difficoltà grazie al vostro carattere battagliero.

Bilancia – 10 - Le previsioni astrologiche vi vedono tornare a carburare come un tempo. Non si è giovani in eterno, ma ogni età ha le sue gioie nascoste. Non permettete a nessuno di dirvi come vivere la vostra vita, tuttavia siate rispettosi e gentili perché queste due qualità stanno scarseggiando ultimamente.

Davanti ai problemi, anziché tirarvi indietro, affrontateli di buon grado: ne uscirete vincitori, comunque vada.

Sagittario – 9 - "Occhio non vede, cuore non duole", ma in certe circostanze è meglio vedere in faccia la pura realtà e strappare subito via il dente dolorante. Quello che vi è accaduto vi renderà migliori e maturi.

Aspettatevi un sabato così così. Risollevate il vostro umore addobbando la casa per Natale (che importa se manca ancora tanto tempo) o preparando la pizza o dei dolci. Fare qualcosa, magari insieme a qualcun altro, vi distrarrà dai dolori e cementificherà il legame.

Leone – 8 - Siete in piena fase di accettazione, qualcosa vi ha colpito nel profondo e ancora state cercando di 'digerire' la situazione.

Comunque sia, questo sabato sarà duale, infatti, la mattina procederà velocemente tra un impegno di lavoro e uno di casa/famiglia, nel pomeriggio la situazione si normalizzerà e trascorrerete una serata piacevole, in compagnia di un bel programma televisivo.

Ariete – 7 - Quest'anno vi ha privato di molte cose e forse avete smarrito la bussola. Nonostante vi sentiate smarriti, è molto importante che cerchiate di mettercela tutta per andare avanti. Questa giornata vi aprirà dei nuovi orizzonti da esplorare, aspettatevi un sabato sereno e anche confortevole in cui potrete riposare e smaltire lo stress accumulato in settimana.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli – 6 - Sabato con qualche emozione in più, non dovrete più nascondervi.

Vi state dando molto da fare, ma il troppo stroppia. Aspettatevi di trascorrere una giornata tranquilla, vi dedicherete alle vostre passioni e vi conforterete con l'amore dei familiari. Riprogrammate la quotidianità e ristabilite l'ordine all'interno dell'abitazione: il caos fa tanti danni.

Capricorno – 5 - Giornata armoniosa, non sono previsti problemi particolari o imprevisti spinosi. Vi scrollerete questa lunghissima settimana di dosso e vi preparerete a trascorrere un sereno weekend. Trionferanno le coppie innamorate, soprattutto quelle che vorrebbero allargare la famiglia. Potrebbero giungeranno delle novità, quindi cercate di prestare attenzione a ciò che vi circonda. Possibile serata con pizza o dolci e serie tv.

Toro – 4 - Finalmente la ripresa! Ultimamente avete come l'impressione che, man mano si avvicini la fine dell'anno, gli attacchi della sfortuna aumentino. Per fortuna in questo sabato avrete una bella tregua. Il benessere è importante, perciò sfruttate questo weekend per prendervi cura di voi stessi e per fare una dieta detox. Eliminate tutte quelle cose che non funzionano più, non vale la pena trascinarsele dietro all'infinito.

Cancro – 3 - L’oroscopo dice che avrete modo di trascorrere un bel fine settimana, soprattutto se di recente vi siete dati una bella regolata. Ci saranno delle novità. Le corse affannate sono improduttive, quindi concentrate al meglio i vostri preziosi sforzi. Anziché puntare alla quantità, investite sulla qualità.

Dedicatevi alla cucina e al bricolage perché farete faville. Sono in atto dei buoni cambiamenti che si intravedranno tra dicembre e gennaio.

Pesci – 2 - L’oroscopo del giorno 21 novembre pone fine ai vostri patemi. Ultimamente avete avuto delle difficoltà incresciose che vi hanno fatto esasperare e rattristare. Questo sabato comincerete ad avvertire i primi benefici del Primo Quarto lunare, che avverrà domenica. Ed ecco che vi sentirete in grado di fare ogni minuscola cosa. Uscite, svagatevi con la mente e dedicatevi a delle attività manuali. Non restate indietro, la procrastinazione accresce le difficoltà! Passione con il partner di sempre.

Acquario – 1 - Ultimo giorno con la Luna nel vostro segno.

Tutto procederà come sperato e vi sentirete positivi e propositivi. Sarete impegnati in alcune attività piacevoli, inoltre, vi sentirete molto bene a livello fisico e mentale. Sarà possibile recuperare ogni ritardo e rimettersi in pari con il lavoro/studio. Chi uscirà, si scambierà delle belle occhiate cariche di flirt con una persona nuova e intrigante. Chi è in coppia trascorrerà una seratina niente male.