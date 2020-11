L'oroscopo di venerdì 20 novembre annuncia un atteggiamento autoritario sul posto di lavoro per i nativi sotto il segno del Sagittario, utile per gestire bene le mansioni di gruppo, ma poco efficace sull'affiatamento tra colleghi, mentre per l'Ariete ci sarà una bella Luna in sestile dal segno dell'Acquario. Cancro riuscirà a risolvere alcune questioni lavorative molto velocemente, mentre Pesci riuscirà a raggiungere un buon equilibrio nella propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 20 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 20 novembre 2020 segno per segno

Ariete: questo periodo un po’ cupo, con vari pianeti in posizione sfavorevole sta per concludersi secondo l'oroscopo.

Già da questa giornata la Luna vi sorride, mentre da domenica Venere sarà in una posizione migliore. In amore dunque è arrivato il momento di far valere le vostre promesse e le vostre emozioni, dunque siate più romantici, risolvete eventuali conflitti e preparatevi per una sana relazione sentimentale. Se siete single il vostro interesse verso nuove conoscenze potrebbe nuovamente salire. Nel lavoro Mercurio potrebbe darti interessanti intuizioni, non sprecatele. Voto - 7,5

Toro: Luna in quadratura in questa giornata secondo le previsioni astrali di venerdì 20 novembre. Dal punto di vista sentimentale attenzione dunque a come vi esprimete perché potreste causare qualche incomprensione. Se siete single sarete leggermente titubanti, dunque valutate bene la situazione prima di prendere una decisione.

Nel lavoro potreste riuscire ad ottenere buoni risultati se vi prendete un po’ di tempo in più. Salute piuttosto buona durante la giornata. Voto - 6,5

Gemelli: arriveranno buone opportunità sul posto di lavoro in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in trigono dal segno amico dell'Acquario e vi darà un pizzico di fortuna per raggiungere più facilmente i vostri obiettivi.

In amore godrete ancora per un po’ di un certo fascino nella vostra relazione di coppia, ma sappiate che da domenica, quando Venere non sarà più così favorevole, dovrete impegnarvi un po’ di più per tenere alta l'intesa di coppia. Se siete single potreste decidere di fare un passo avanti molto importante.

Voto - 8

Cancro: oroscopo di venerdì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. La sfera sentimentale inizierà nuovamente a salire e voi single potreste addirittura lasciarvi andare a qualche dichiarazione romantica. Con un po’ di fortuna potreste anche farcela. Se invece avete una relazione stabile vedrete finalmente qualche evoluzione positiva. Nel lavoro Giove si trova in opposizione, mettendovi qualche ostacolo, ma Mercurio è favorevole e vi aiuterà a risolvere velocemente alcune mansioni. Salute ancora sottotono per voi nativi del segno. Voto - 7,5

Leone: inizio di fine settimana che parte male per voi nativi del segno, con la Luna in opposizione fino a domani. Stanno arrivando delle nubi in amore e sarebbe necessario cercare di non scaldarsi per questioni di poco, specialmente nei confronti del partner.

Se siete single le vostre buone azioni potrebbero non essere ben interpretate. Nel lavoro sarà necessario agire tempestivamente per cercare di mantenere risultati quantomeno accettabili. In quanto a salute al momento non ci saranno grandi problemi. Voto - 6

Vergine: se avete paura di fare un grande passo avanti, provate prima a fare un bel respiro e poi convincetevi che state facendo la cosa giusta, soprattutto voi single, che in questa giornata tendere a parlare di più con il cuore. Anche coloro che sono già impegnati saranno più romantici del solito e regaleranno momenti unici nei confronti del partner. In ambito lavorativo le energie saranno piuttosto buone e mostrate ai vostri colleghi di cosa siete capaci quando vi sentite carichi.

Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo di venerdì ottimo per voi nativi del segno. Concluderete la settimana in maniera a dir poco eccezionale grazie a Venere e alla Luna entrambi in ottima posizione, che vi permetteranno non solo di vivere momenti romantici con il partner, ma anche di avanzare delle importanti proposte. Se siete single sarete abbastanza magnetici e attraenti da far sognare chi vi guarda. Nel lavoro riuscirete a trovare il modo giusto per svolgere le vostre mansioni, anche grazie al consiglio di un vostro collega. In quanto a salute prendetevi dei momenti di pausa quando necessario. Voto - 8,5

Scorpione: giornata leggermente in calo secondo l'oroscopo di venerdì 20 novembre. La Luna si troverà in quadratura fino a domani, e per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe esserci un'atmosfera un po’ più cupa che dovrete saper gestire.

Se siete single cercate di dissipare ogni dubbio nella vostra mente, ma soprattutto aspettate il momento migliore per farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro questo periodo è piuttosto fertile grazie a Mercurio in congiunzione, e svolgerete le vostre mansioni senza particolari problemi. Voto - 7+

Sagittario: potrete contare su una salute molto soddisfacente secondo l'oroscopo, con Marte in trigono dal segno dell'Ariete. In ambito lavorativo sarete piuttosto agguerriti, con un atteggiamento autoritario, molto utile per portare avanti le vostre mansioni, soprattutto quelle di gruppo. Ciò nonostante dovrete essere anche morbidi quando serve, in quanto i colleghi potrebbero non apprezzare questo vostro modo di fare.

In amore potrete contare su un buon affiatamento di coppia, grazie alla Luna favorevole, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sappiate che determinati problemi si affrontano subito. Voto - 7

Capricorno: avete recuperato qualche punto dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Ciò nonostante fino a domenica non avrete più nessun astro che vi assista in amore, dunque resistete e preservate quanto di buono avete fatto, nell'attesa che Venere torni a splendere. Se siete single prestate attenzione ai gusti della persona che vi piace, in modo da sorprenderla con un bel regalino. In ambito lavorativo Giove è ancora favorevole e vi aiuterà ad essere fiduciosi fino alla fine con le vostre mansioni.

Voto - 7-

Acquario: oroscopo di venerdì che vede la Luna entrare in congiunzione nel vostro cielo. Insieme a Venere in trigono dal segno della Bilancia, la sfera sentimentale sarà un crescendo di emozioni che porteranno in auge la vostra relazione di coppia. Se siete single valuterete molto bene degli inviti da parte di nuove conoscenze. Per quanto riguarda il settore professionale cercherete di prendere un po’ di tempo con le vostre mansioni, cercando di colmare alcune lacune che v'impediscono di svolgere buoni lavori. Voto - 7+

Pesci: giornata di venerdì piuttosto discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo avrete Mercurio in posizione favorevole che vi renderà piuttosto risoluti con le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In amore soprattutto voi single sarete piuttosto attraenti e sarete più propensi a farvi avanti con il vostro atteggiamento più estroverso. Se invece avete una relazione stabile riuscirete a prendere tutto il bello che c'è nella vostra relazione di coppia. Voto - 8