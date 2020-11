L'Oroscopo di venerdì 20 novembre è pronto a rivelare come andrà la giornata per ciascun segno dello zodiaco. La Luna in Acquario, in fase crescente, favorisce i sogni, le idee e le speranze che ora più che mai sono necessarie. In un periodo del genere è del tutto normale sentirsi persi e prigionieri, ma questo sarà un venerdì differente. Se i nativi del Toro hanno tanti pensieri, il Cancro si ritroverà a incamminarsi sul giusto binario. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Leone – 12 - Giornata decisamente negativa a causa della Luna contraria che vi causerà suscettibilità, malumore e scatti d'ira. Dovrete fare molta attenzione a dove metterete il piede poiché rischierete di farvi male o di andare a sbattere. Evitate di prendere delle decisioni affrettate o di rispondere a tono ai vostri cari. Astenetevi dal commentare sui social perché è solamente tempo perso. Qualcosa non vi fa chiudere gli occhi la notte, in tal caso dovete parlarne con qualcuno di fidato: sfogarsi alleggerisce il peso del problema.

Sagittario – 11 - Non dovrete prendere sottogamba questa giornata che porterà sicuramente qualche scompiglio in più.

Ultimamente state riflettendo sull'annata che avete vissuto e ancora stentate a credere a quanti cambiamenti sono avvenuti. Il tempo vola e ve ne state rendendo conto, ma non scivolate nel pessimismo! Qualche nativo si ritroverà a uscire per commissioni importanti, occhio alla guida e assicuratevi di aver preso tutto l'occorrente prima di uscire di casa.

Scorpione – 10 - Trascorrete troppo tempo sui social e questo vi sta rendendo più distratti che mai. Dedicatevi ad altro, siete un segno pieno di risorse e di passioni. Vivere tutti insieme nella medesima casa può essere pesante, ma è meglio avere qualcuno con cui scambiare quattro parole piuttosto che fissare la parete di un muro.

Delle scelte fatte in estate o di recente potrebbero non aver ancora dato i loro frutti, tuttavia non demordete e concedetevi altro tempo. Soldi in entrato o in uscita.

Toro – 9 - Periodo di massimo sforzo, non potete assolutamente lasciarvi andare. In queste 24 ore avrete mille pensieri per la testa. State correndo una specie di maratona e siete esasperati, vi state domandando quando potrete riposare e tirare un sospiro di sollievo. Le stelle dicono che tutta questa situazione spiacevole durerà fino alla tarda giornata di venerdì, dopodiché la musica cambierà. I single stanno soffrendo maggiormente perché vorrebbero uscire, divertirsi e parlare con tanta gente nuova e interessante. "La pazienza è la virtù dei forti", quindi non mollate.

Ariete – 8 - Venerdì mattina che parte con qualche rallentamento. Sarete tentati dal rinviare la sveglia per poter schiacciare altri cinque o dieci minuti di sonno. Non siete un segno pigro, ma ci impiegate un bel po' a carburare, tuttavia, quando ci date dentro non vi ferma più nessuno. Andrà molto meglio nel pomeriggio quando avrete maggiori questioni da vagliare con cura. Programmate un paio di ore per rivedere il guardaroba e ripulire la casa, ciò vi conferirà una nuova linfa vitale.

Capricorno – 7 - A partire da questa giornata la vostra mente incomincerà a risplendere in maniera abbagliante. Avete fatto troppe cose durante la settimana e questo potrebbe avervi condotto all'esasperazione, ma per fortuna in queste 24 ore potrete lasciarvi andare.

Cullatevi nell'ozio! Chi regge delle grosse responsabilità potrebbe avere delle difficoltà particolari, ma una soluzione efficace sta per arrivare a mettere a posto le cose. Fidatevi del vostro istinto, perché vi porterà a prendere delle giuste decisioni.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli – 6 - Giornata molto serena e piacevole, ci saranno delle risate e arriveranno delle novità. Risulterete affascinanti e brillanti, quindi se siete single farete colpo anche via social! Al contrario, se siete sposati o convivete, potreste sentirvi trascurati o poco ammirati dal partner. In quest'ultimo caso cercate di non farvene una colpa, ma aggiungete un pizzico di pepe in più all'interno della relazione.

Vi mancano gli stimoli giusti, ma grazie a internet e ai libri, potrete apprendere tante nuove abilità e potenziarvi, cercate solamente di avere più fiducia in voi stessi.

Cancro – 5 - L’oroscopo del giorno 20 novembre dice che piano piano comincerete a uscire fuori da questo periodo di ristrettezze economiche e sociali. In giornata sarete forti e invidiati, finalmente vi immetterete nella giusta strada! Nella vita si sale e si scende, l'importante è rimanere in equilibrio. Riscoprirete un nuovo interesse che vi spingerà a darci dentro, impiegando tutte le vostre energie sia mentali che fisiche. Solo chi getta la spugna ha fallito, perciò continuate a riprovarci fino a che non raggiungerete il risultato sperato.

Un investimento è nell'aria, dunque, prendetevi il prossimo weekend per riflettere sul da farsi e chiedete consiglio agli esperti.

Bilancia – 4 - Le previsioni astrologiche vi vedranno alle prese con delle faccende domestiche o personali. State tenendo d'occhio qualcosa, forse un prodotto che vi interessa ma che volete acquistare a un prezzo vantaggioso. Ebbene, questa sarà la giornata giusta per effettuare l'acquisto. Le attese volgeranno al termine. Vi ritroverete a pensare al vostro amore a distanza o a una persona che non fa più parte del vostro mondo. Saranno favorite le uscite, nel senso che se per una ragione seria dovete mettere il piede fuori da casa allora tutto filerà liscio e senza problemi.

Sorridete e splendete.

Pesci – 3 - C'è un tempo per osservare e uno per partire all'attacco: questo è proprio il tempo per rimanere a guardare prima di compiere la prossima mossa. Essere precipitosi o saltare a conclusioni affrettate vi sarà deleterio, perciò siate estremamente pazienti. Rispolverate le tradizioni e perfezionatele a modo vostro. Chi vive in famiglia non dovrà scoraggiarsi ma riaccendere l'armonia attraverso il dialogo, il gioco e le attività da fare tutti insieme. Grazie al web potete seguire dei corsi e colmare eventuali lacune.

Vergine – 2 - Momento valido per tuffarsi in nuove iniziative e per studiare la prossima mossa da compiere per agguantare il traguardo. Anche se i tempi sono poco proficui, forse avete subito una perdita economica oppure c'è stato un ridimensionamento lavorativo, dovete sfruttarlo per ampliare i vostri interessi e per ottenere dei riconoscimenti in più.

Guardatevi attorno, ma occhio alle possibili truffe. Coloro che si ritroveranno ad uscire avranno modo di scambiarsi delle occhiate roventi con persone interessanti.

Acquario – 1 - Alle porte del weekend riuscirete ad incrementare la produttività generale e a farvi ascoltare dai vostri familiari o dai colleghi. Aspettatevi una giornata piena di energia, ma cercate di dosare bene i vostri sforzi onde evitare stress. Potreste ritrovarvi ad ascoltare un certo pettegolezzo o a prestare conforto a una persona cara. Dei consigli validi saranno pronti a entrare a far parte del vostro bagaglio culturale. Fate un po' di attività fisica.