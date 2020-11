L'Oroscopo di martedì 24 novembre si concentra sulle questioni personali e mentali. In mattinata avremo ancora la Luna in Pesci, ma verso le ore 15:05 l'astro argentato entrerà nel domicilio dell'Ariete, donando sollievo nei cuori dei Toro e portando soluzioni ai nativi della Bilancia. Non mancheranno novità e importanti risvolti sentimentali. Scopriamo cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale, attraverso le previsioni del giorno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 24 novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Sagittario – 12 - Allargare gli orizzonti e cercare nuovi stimoli saranno i vostri scopi settimanali.

Prendersi cura della propria anima è importante, ma ultimamente la state nutrendo di discorsi tossici, paure irrazionali e dubbi di vario tipo. Dovreste poter contare sulla vostra volontà, ma purtroppo ne siete carenti. Dunque, in queste 24 ore, mettete in atto un buon piano strategico e partite all'attacco senza farvi troppi scrupoli.

Acquario – 11 - Dovrete essere più equilibrati e gentili in questa giornata che si presenta poco limpida. Ultimamente attorno a voi vedete solo nuvole e tempeste. Avete bisogno di sentirvi vivi e soprattutto utili. Preparatevi a sbocciare entro la prossima primavera, infatti le stelle rivelano che questa stagione porterà con sé un nuovo e promettente inizio.

Vergine – 10 - Evitate di prendervi troppo sul serio e siate più spontanei.

In questo periodo avete bisogno di circondarvi di buone influenze e di esempi positivi. Puntate su voi stessi e rafforzate le vostre qualità intrinseche. Presto riceverete le giuste gratificazioni, ma dovete smetterla di sottostimarvi: valete più di quanto pensate! L'amore sarà nell'aria in queste promettenti 24 ore, un'uscita fondamentale vi porterà a scambiare degli sguardi eloquenti con una persona affascinante.

Leone – 9 - Nella vita il bene e il male sono imprescindibili. Chiunque è convinto di sapere tutto e di essere sulla giusta strada, per questo motivo giudicare gli altri è sconsigliato, specie in queste 24 ore di grande confusione mentale. Avete bisogno di una vacanza lontano da tutto e tutti, portate pazienza e presto rivedrete la luce.

Cancro – 8 - L’oroscopo del giorno martedì 24 novembre invita a sbarazzarsi delle situazioni spiacevoli che state trascinando dietro da molto tempo. Chiaramente qualcosa non funziona più come una volta, quindi provate delle alternative. In questo periodo della vostra vita non riuscite a capire nulla e vi sentite estremamente scoraggiati. Un proverbio cinese dice: "Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento". Abbracciate l'evoluzione.

Gemelli – 7 - Le stelle parlano di una situazione particolare che tende a indebolirvi psicologicamente, quindi dovete essere forti e sbarazzarvene una volta per tutte. Le settimane che verranno saranno principalmente autoriflessive e questo vi condurrà sulla buona strada.

Apportate eventuali migliorie, sia all'interno del rapporto sentimentale che interpersonale.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Bilancia – 6 - Le previsioni astrologiche del 24 novembre favoriscono le soluzioni pratiche. Avete una bella matassa da sbrogliare, qualcosa di grosso vi sta tenendo con il fiato sospeso, privandovi anche del sonno notturno. Avete bisogno di ritrovare l'equilibrio interiore e di concentrarvi principalmente sul vostro benessere mentale. Dunque approfittate di questo favorevole martedì per eliminare definitivamente i vostri problemi.

Capricorno – 5 - Forse ultimamente vi siete sentiti costipati e avete temuto il peggio. A partire da questo martedì tutti i nodi verranno al pettine e tirerete un gran sospiro di sollievo.

Eventuali ritardi finiranno, quindi non mancheranno risposte e risultati, specie se di recente avete tenuto un colloquio o un test. Le coppie parleranno di un argomento fondamentale. Smettetela di mangiarvi le labbra o le unghie dal troppo nervosismo.

Toro – 4 - C'è una cosa che dovete fare, ma per colpa della pigrizia e dell'insicurezza che state coltivando silenziosamente non riuscite a darvi una mossa. Questo martedì farà proprio al caso vostro, dato che vi sentirete risollevati. Dormire poco, mangiare male e condurre una vita sedentaria intacca anche la salute mentale, spingendovi a sentirvi deboli.

Scorpione – 3 - In questo martedì le vostre sensazioni si amplificheranno portandovi a essere più profondi ed empatici.

Dentro di voi è in atto una piccola e impercettibile rivoluzione, delle cose sono destinate a cambiare e a definirsi. Con il partner potrebbero esserci delle difficoltà di comprensione o magari il romanticismo è praticamente scomparso, ma un progetto di coppia potrebbe rilanciare la vostra relazione. Chi è single in giornata si sentirà meno solo.

Ariete – 2 - L'ispirazione vi circonda, solo che avete il prosciutto sugli occhi. In questo martedì qualcosa o qualcuno potrebbe spingervi a osare di più, ma se non mettete da parte lo scetticismo sarà dura per voi approdare in lidi inesplorati e migliori. Sforzatevi di non attaccare chi la pensa diversamente da voi, il mondo è bello proprio perché è vario.

Nel pomeriggio la Luna sarà al vostro fianco, fornendovi tutto il supporto possibile.

Pesci – 1 - L’oroscopo annuncia una novità. Qualcosa di bello vi accadrà alleggerendovi il peso del lavoro/studio o di eventuali problemi personali. Dicembre sarà il mese giusto per sperimentare nuovi approcci e per lasciarsi andare alla spensieratezza. Intanto, in queste 24 ore, concentratevi sui vostri doveri, ma non trascurate i vostri diritti. Salute in ripresa.