Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di lunedì 23 novembre? L'ultima settimana di novembre inizierà con la Luna in Pesci che tenderà la mano ai segni d'acqua. Viceversa, dovranno guardarsi alle spalle i nati della Vergine e anche quelli del Capricorno, i quali non si sentono compresi ultimamente. Ci saranno delle faccende da sbrigare, come nel caso dei Gemelli. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni

Vergine – 12 - La Luna in opposizione genererà molta difficoltà. In questo periodo l'amore potrebbe non essere tra le vostre priorità.

Aspettatevi un lunedì spiacevole e assonnato, non avrete voglia di vedere né sentire nessuno. Vorrete solamente rinchiudervi nel vostro guscio interiore, ultimamente le cose vi girano molto male. Dovrete attendere mercoledì per intravedere un miglioramento, intanto cercate di non perdere il controllo della situazione.

Capricorno – 11 - Novembre ha portato molte grane da risolvere, perciò non vedrete l'ora di lasciarvi alle spalle le ultime vicissitudini. Gli astri invitano a portare pazienza e a stringere i denti anche per questa settimana. Ci saranno delle commissioni da sbrigare, dei ritardi da tollerare e dei lavori da ultimare. La distrazione fa molti danni, perciò dovrete essere abili a rimanere focalizzati sulle vostre singole attività.

Litigi con un membro della famiglia o il partner. In questo periodo non vi sentite compresi.

Toro – 10 - In questa giornata ripenserete alle piccole cose che un tempo facevate senza pensarci troppo. Rivangherete degli episodi e ricorderete alcune amicizie che credevate sincere e indissolubili. Purtroppo il tempo e la vita hanno stravolto tutto, ma cercate di vedere il lato positivo.

Voltare pagina vi aiuterà a guardare avanti e a proiettarvi verso il futuro. In famiglia siate più presenti e meno musoni.

Sagittario – 9 - Nella vita è necessario mettere in conto anche il fallimento e imparare a reagire nel modo più opportuno. Forse questo lunedì potrebbe non girare per il verso giusto, ma ci sarà comunque una lezione da apprendere per migliorare.

Dunque, se in queste 24 ore dovessero verificarsi delle situazioni spinose o se qualcosa dovesse andare storto, non infuriatevi ma cercate di aggiustare il tiro e perfezionarvi.

Acquario – 8 - Ci sono delle spese da fronteggiare, perciò non vi potete permettere di lasciarvi andare trascurando il lavoro o consumando troppa corrente elettrica. Sono tempi di grande incertezza economica, ma nonostante ciò dovete continuare a pensare in grande. É questo il tempo di rinnovare e di aprirsi alle nuove funzionalità, dunque, tenete la mente aperta e guardatevi attorno. Cercate di cominciare questa settimana con lo spirito giusto e tagliate corto con le lungaggini.

Ariete – 7 - Lunedì niente male, anche se sarà meglio non prendere le cose sottogamba.

Sarà una giornata promettente per chi sogna in grande o ha dei progetti in cantiere. Riuscirete a voltare pagina dopo una delusione raccolta nel precedente weekend o nella scorsa settimana. Qualcuno aveva in serbo un viaggio, ma per via della situazione generale ha dovuto rinviare la partenza. In serata sarete decisamente esausti.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni

Bilancia – 6 - Le previsioni astrologiche risultano abbastanza interessanti. Nel weekend, alcune coppie hanno vissuto un momento intenso. Questo lunedì permetterà di avviare nuovi progetti o ripristinarne di vecchi. I cuori solitari nutrono una cotta per qualcuno/a ma non vogliono ammetterlo. Con i social è più facile lasciarsi andare, tuttavia, cercate di non bruciare le tappe.

Questa settimana porterà qualche sorpresina o emozione.

Leone – 5 - Siete un segno dinamico e abituato a comandare. Spesso, però, avete sempre l'impressione di essere presi in giro. Questo lunedì sarà positivo e liberatorio, infatti, vi scrollerete di dosso alcuni problemi. Sarà necessario fare una valutazione introspettiva, cercate di avere più fiducia in voi stessi e nel prossimo, anche se non è semplice di questi tempi. Avrete voglia di Natale, quindi potreste incominciare ad addobbare. Qualcuno è in attesa, forse di denaro o di un ordine.

Gemelli – 4 - Siete un segno loquace e pieno di vitalità. Siete soliti attirare simpatie ma anche invidie, perché siete fin troppo richiesti. In queste 24 ore avrete a che fare con delle faccende casalinghe di un certo spessore.

Chi lavora o studia da casa, dovrà ridefinire le regole e soprattutto gli orari. Cercate di colmare eventuali vuoti o lontananze. Una persona molto cara a voi, vi dirà qualcosa di affettuoso.

Scorpione – 3 - Non sempre amate stare in mezzo alla gente, ma quest'anno vi è mancata la frenetica vita sociale che conducevate solitamente. A partire da questa settimana le vostre priorità cambieranno, infatti penserete più alla carriera, ai figli, alla casa e al vostro benessere. Rimetterete tutte le cose al loro posto e riuscirete a recuperare terreno. Fate pace con i vostri sentimenti, non litigate con i dubbi.

Cancro – 2 - Siete un segno profondo e molto invidiato. Avete pochi amici, ma tutti fidati e sinceri.

Dopo aver collezionato cantonate e delusioni, nella vita avete imparato a selezionare accuratamente chi merita di starvi accanto. Ed ecco che questo splendido lunedì partirà con il piglio giusto, permettendovi di non distogliere lo sguardo dalla meta prefissata. Finalmente le attese finiranno, potreste ricevere quegli ordini effettuati nelle scorse settimane. Cominciare la settimana con entusiasmo e felicità, porta fortuna!

Pesci – 1 - L’oroscopo di lunedì 23 novembre vi vedrà iniziare la settimana con assoluta calma, anche se qualcuno del Pesci potrebbe essere impegnato in faccende pesanti. Tutti i nodi stanno per venire al pettine. Le stelle intravedono l'avvicinarsi di un'ondata di novità, la vostra vita sta per cambiare ancora una volta!

Novembre, generalmente, è sempre un mese difficile, ma da questo lunedì riuscirete a raccogliere tutte le vostre forze. Circondatevi di positività e dite basta a tutte quelle faccende degradanti.