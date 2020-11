L'oroscopo della giornata di lunedì 23 novembre annuncia una Luna dissonante per i nativi dei Gemelli, che dovranno risolvere le loro faccende lavorative con maggior serenità, mentre lo Scorpione avrà modo di sentirsi in sintonia con la propria anima gemella grazie a Venere favorevole. Cielo piuttosto stellato per i nativi del Capricorno, che potranno contare su una gran varietà di pianeti favorevoli, mentre il feeling con il partner per i nativi dell' Ariete sarà decisamente superiore.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 23 novembre 2020 per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo e previsioni di lunedì 23 novembre segno per segno

Ariete: previsioni astrali più che discrete. Questo cielo sta piano piano migliorando e vi sentirete sempre più a vostro agio dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione di coppia presto prenderà il decollo e per il momento sarebbe una buona idea intensificare l'intesa di coppia, con un feeling decisamente migliore. Se siete single sarà una giornata importante in quanto avrete modo di lavorare su un rapporto molto importante. Nel lavoro qualche progetto ambizioso potrebbe farvi sognare, ma dovrete essere in grado di concretizzare. Luna favorevole a partire dalle prossime ore. Voto - 8

Toro: giornata sottotono. Venere e Mercurio saranno opposti, e dal punto di vista sentimentale avrete solo la Luna in sestile a darvi una mano, anche se non vi aiuterà molto.

Dovrete cercare di essere più bravi con le parole senza essere troppo impulsivi nei confronti del partner. Se siete single con quest'umore sarà difficile stabilire un dialogo con la persona che vi piace. In quanto a lavoro Giove è ancora positivo, e vi darà una mano a svolgere bene gli incarichi più semplici.

Voto - 6

Gemelli: l'oroscopo di lunedì 23 novembre vede una Luna dissonante nel vostro cielo. In amore potrebbe insorgere qualche incomprensione. Vi basterà tuttavia cercare di essere più affettuosi e compiere gesti meno avventati. Se siete single i rapporti con gli amici potrebbero incontrare qualche difficoltà.

In ambito lavorativo sarete felici per il fatto che vi date da fare con le vostre mansioni, ma il gruppo di lavoro nel suo complesso potrebbe non essere molto affiatato. Meglio prendere in mano la situazione il prima possibile. Salute ottimale in questo periodo. Voto - 7-

Cancro: ottima configurazione astrale per questo inizio di settimana. L'oroscopo di lunedì infatti prevede una bella Luna favorevole, accompagnata da Venere e Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione. Con questo cielo sarete in uno stato d'animo più che piacevole che vi permetterà di parlare con sincerità alla vostra anima gemella. Se siete single la comunicazione diventa più semplice, soprattutto con quelle persone per voi importanti.

Nel lavoro state riprendendo sicurezza in voi stessi e otterrete risultati incoraggianti. Salute ancora solamente sufficiente. Voto - 8+

Leone: giornata di lunedì non molto soddisfacente a causa di alcuni errori di percorso. In ambito lavorativo infatti la situazione non è delle migliori. Sarete particolarmente occupati con le vostre mansioni e riuscire a raggiungere i vostri obiettivi sarà quasi un'impresa, colpa anche di un po’ di confusione da parte vostra. In amore essere superficiali nei confronti del partner potrebbe solo innervosire il vostro rapporto di coppia. Cercate quindi di dare il giusto peso alla vostra anima gemella, anche se siete molto indaffarati. Se siete single la sincerità nei confronti di chi si è dichiarato nei vostri confronti sarà ben apprezzata.

Voto - 6

Vergine: Giove in trigono dal segno del Capricorno vi permetterà di mettere a segno più di un successo lavorativo secondo l'oroscopo di lunedì 23 novembre. Dovrete essere in grado di mettere in pratica le vostre abilità e conoscenze e tutto andrà per il meglio, grazie anche a un po’ di fortuna. In amore voi single potreste mettere in discussione i vostri sentimenti, e potreste anche ottenere delle risposte. Se avete una relazione stabile una certa agitazione nell'aria potrebbe far uscire fuori determinati sentimenti tra voi e il partner, in senso positivo. Ricordatevi però che la Luna è in opposizione, dunque sfavorevole. Voto - 7,5

Bilancia: sarete particolarmente attenti nei confronti del partner.

L'unica cosa che desiderate è un rapporto sano, stabile e romantico e anche se questo cielo non è particolarmente positivo, farete in modo che siate felici insieme alla persona che amate di più Se siete single il vostro istinto sarà quello di non salire più sulla barca dell'amore, ma l'oroscopo consiglia di analizzare la situazione con razionalità. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero vedere una svolta o delle risposte in arrivo che dovrete analizzare per bene per capire come andare avanti. Voto - 7,5

Scorpione: stelle piuttosto accese per voi nativi del segno. Venere, Mercurio e la Luna illuminano la vostra giornata sotto ogni punto di vista, a partire dalla sfera sentimentale, dove sarete in grado di stabilire una sintonia di coppia grandiosa insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single potreste vivere grandi emozioni, quando ci sarà feeling tra voi e una potenziale anima gemella. Nel lavoro ormai il peggio e passato. I rapporti con i colleghi tenderanno a migliorare e con Mercurio in congiunzione potreste anche provare ad osare di più. Voto - 9

Sagittario: cielo che prevede il Sole in una posizione piuttosto interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale dunque non avrete particolari problemi a manifestare i sentimenti nei confronti del partner, anche se sarà meglio non essere troppo diretti. Se siete single avrete tanta voglia di innamorarvi. Sul posto di lavoro non perdete troppo tempo su questioni troppo complesse.

Dedicate a quei lavori che possano darvi davvero delle soddisfazioni. Voto - 7,5

Capricorno: un cielo finalmente stellato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì, che vede tanti pianeti in buona posizione. In amore vi sentirete più coinvolti nella vostra relazione di coppia, e tornerete a provare piacere e amore insieme al partner. Se siete single la comprensione reciproca con chi vi piace vi aiuterà a sentirvi più in intimità. Nel lavoro non vi farete alcun problema al momento a svolgere più incarichi del solito. Voto - 8-

Acquario: Venere e Mercurio in quadratura non vogliono lasciarvi in pace, e come risultato un'altra giornata poco fortunata. Oroscopo che in amore vede dunque alcuni problemi di coppia al momento.

Cercate di essere meno egoisti e preoccupatevi di più del partner. Se siete single non saprete bene come comportarvi se qualcuno si avvicina a voi. Per quanto riguarda il lavoro evitate le distrazioni e rimanete concentrati sui vostri progetti. Voto - 6,5

Pesci: ritorna Venere in posizione favorevole, e la Luna in congiunzione vi permetterà di raggiungere punti molto alti nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single le emozioni che proverete in questa giornata giocheranno un ruolo fondamentale. Nel lavoro Mercurio apre a delle opportunità interessanti e le vostre mansioni saranno una gran fonte di soddisfazione. Voto - 8,5