L'Oroscopo di giovedì 26 novembre presenta un bel cielo astrale, caratterizzato dalla presenza della Luna nella casa dell'Ariete: ciò favorirà i nati di quest'ultimo segno, mentre sfavorirà coloro che appartengono alla Bilancia. Si prevedono interessanti risvolti per i Gemelli, che ultimamente si sentono trascurati.

Questa giornata riserverà tante altre novità che riguarderanno tutti i segni dello zodiaco: approfondiamo le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Oroscopo e classifica degli ultimi sei segni zodiacali

Bilancia - 12° - Purtroppo la Luna in opposizione non vi agevolerà affatto in questa giornata.

Questo che state vivendo è un periodo così così, ci sono dei momenti validi e altri meno promettenti. Anziché remare controcorrente, abbracciate queste emozioni negative perché celano un significato profondo. Presto o tardi capirete tante cose e tutti i nodi verranno al pettine. La distrazione vi sarà nemica in questo giovedì, ma cercate di concentrarvi il più possibile sui vostri compiti e riservate i piaceri alla fine della giornata. State per subire una trasformazione significativa.

Toro - 11° - In questo periodo della vostra vita c'è un'enorme confusione che sta alimentando i vostri timori. Avete paura di agire o di uscire e questo vi stupisce. Non lasciatevi travolgere dal panico e prendete in mano la situazione prima che vi sfugga di mano.

Concentratevi sul vostro dovere, distraete la mente dai pensieri cattivi e nocivi. In amore è necessario darsi maggiore importanza anche se il tempo è passato: non scivolate nell'errore di dare il partner per scontato.

Cancro - 10° - Qualche nativo di questo segno sta combattendo una dura battaglia.

Un conflitto interiore vi sta tenendo con il morale a terra, ormai vedete tutto nero e se non fosse per la famiglia, i figli, il partner, non vi alzereste dal letto al mattino. Avete bisogno di sentirvi vivi e soprattutto liberi da ogni imposizione sociale. Avete a lungo fatto finta di avere sotto controllo ogni cosa, perciò adesso ne state pagando le amare conseguenze.

Abbracciate queste emozioni senza andare controcorrente, tempo al tempo e la ferita interiore si rimarginerà.

Acquario - 9° - "Volere è potere" ma a volte vorreste soltanto lasciar perdere e rinchiudervi nel vostro guscio. Il vostro è un segno introverso, infatti non siete inclini a manifestare i vostri sentimenti e spesso cambiate idea. Non potete permettervi di fare delle grosse spese, purtroppo questo è stato un anno 'rovinoso' e poco stabile. Magari avete aperto una vostra attività, ma vi siete visti costretti a chiudere più volte. Non perdete la speranza e continuate ad attendere il momento in cui i vostri sogni prenderanno vita: c'è una fine per tutto, c'è un inizio per tutto.

Sagittario - 8° - Siete soliti esprimere i vostri sentimenti senza farvi troppi pensieri, ma l'essere aperti spesso vi ha portato a inimicarvi della gente.

Rimanete così come siete, perché sarete circondati solamente di persone oneste che vi vogliono veramente bene. Non siete soliti accettare imposizioni, ma siete piuttosto bravi a mettere dei paletti verso gli altri. In famiglia, il malcontento dilaga e questo non va bene. Dunque, correte ai ripari e riprogrammate la quotidianità stabilendo delle regole infrangibili. Il rispetto, per averlo, bisogna dapprima darlo.

Gemelli - 7° - Vi sentite un po' trascurati in famiglia o con la persona del cuore. Essere se stessi comporta pro e contro, ma è sempre meglio cercare di rimanere fedeli alla propria persona e tagliare i ponti con chiunque non vi accetti per quello che siete. Non limitatevi a fantasticare, agite.

Queste 24 ore prometteranno qualcosa in più, potrete osare senza timore. Tutto quello che avete sofferto in passato o di recente vi ha insegnato qualcosa di importante che non dovete assolutamente dimenticare: sbagliando e cadendo, s'impara.

Previsioni astrali del giorno 26 novembre, i primi sei segni

Vergine - 6° - Ultimamente non avete fatto altro che lamentarvi, perché nulla vi è girato nel verso giusto. Questo giovedì vi restituirà l'entusiasmo perduto e tornerete a vedere il mondo con occhi diversi. Siete perfettamente consapevoli di quello che desiderate, ma avete le idee confuse e dovete riordinarle prima di dicembre. Prendetevi del tempo, in queste 24 ore. Forse dovete cambiare un certo approccio, specialmente se i risultati non vi hanno mai soddisfatto pienamente.

L'amore sarà nell'aria per tutti quei single che si sentiranno finalmente pronti a voltare pagina e a dimenticare una vecchia storia.

Scorpione - 5° - Il tempo è prezioso, perciò non dovete sprecarlo per colpa della distrazione che di questi tempi è praticamente ovunque. Le stelle parlano di una grande fortuna in dirittura d'arrivo, qualcosa sta per arricchirvi la vita rendendovi diversi. Siete smaniosi, non vedete l'ora che arrivi dicembre o l'anno prossimo. Siete un segno creativo e brillante, quindi usate queste qualità per impegnare le vostre mani realizzando qualcosa di meraviglioso. Coloro che stanno poco bene o che stanno combattendo una dura lotta, avranno una tregua in queste 24 ore.

Pesci - 4° - Questo giovedì invita a mettersi in gioco e ad abbattere la timidezza che vi inchioda al punto di partenza. In questo periodo vi sentite come un uccellino in gabbia, ma siete pronti a spiccare il volo appena possibile. L'affanno che vi ha colto ad inizio settimana lascerà spazio ad una ritrovata serenità che vi spingerà a lasciarvi un po' andare. Sarà una giornata molto tranquilla in cui spulciare le varie offerte in vista del Black Friday di venerdì. La fiamma dell'amore risulta un po' raffreddata, specie se siete in una relazione da tantissimi anni e vi sentite poco desiderati.

Capricorno - 3° - Le previsioni astrali parlano di un giovedì fantastico in cui tirerete fuori tutta la vostra caparbietà.

State lavorando ad un progetto destinato a fruttare o forse vi state occupando di un membro della famiglia in gravi difficoltà. Queste saranno 24 ore ottimali per investire, riflettere e aprirsi alle nuove avventure. Anche stando a casa è possibile coltivare un bel giro di amicizie e divertirsi, quindi tirate fuori tutto il vostro estro creativo e divertitevi a più non posso. Favorite le attività manuali e gli hobby.

Leone - 2° - Giornata molto buona e piena di significato. Qualcosa o qualcuno catturerà la vostra attenzione, invogliandovi a dare il massimo nel vostro lavoro. Di solito, nella mente, vi turbinano migliaia di pensieri e questo allunga il tempo che impiegate a ultimare i vostri doveri.

In giornata, le stelle segnalano un'avventura che vi terrà con il fiato sospeso. Da tempo state tenendo d'occhio un prodotto particolare che vi interessa moltissimo, cercate solamente di non sfidare la sorte troppo a lungo.

Ariete - 1° - In questo giovedì avrete il massimo supporto possibile dalla Luna amica. Quando la ruota gira nel verso giusto è sempre un bene darsi da fare in quelle attività più complesse e produttive. Un problema sentimentale o familiare si potrà risolvere solamente attraverso un dialogo pacato e un ascolto privo di interruzioni. Approfittate di questo giovedì per rivedere i conti e preparatevi a cogliere al volo una serie di offerte vantaggiose che vi consentiranno di risparmiare denaro.