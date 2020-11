L'Oroscopo di giovedì 26 novembre e arrivato, pronto a rendere disponibile il frutto di studi astrologici mirati. In analisi quest'oggi la giornata che segna in calendario la quarta della corrente settimana. Vediamo allora di mettere in evidenza i segni migliori del giorno, ovviamente estrapolati dalla sestina relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i fortunati che probabilmente vedranno arrivare buone notizie, sottolineate come al solito dalle cinque stelline di rito, Ariete e Cancro. Ad avere buone possibilità di centrare qualcuno tra gli obbiettivi in programma, certamente gli amici del Toro e della Vergine, valutati nel frangente in giornata normale.

Curiosi di approfondire l'argomento? Bene, vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali del giorno, segno per segno.

La classifica stelline interessante la giornata del 26 novembre svela al primo posto nella scaletta parziale un segno di Fuoco e uno di Acqua: Ariete e Cancro siederanno meritatamente fianco a fianco sul trono riservato dalle stelle a coloro considerati al "top", dunque in prima posizione. Secondo posto in classifica tutto per Toro e Vergine, seguiti a breve distanza dal segno dei Gemelli a questo giro indicati al penultimo posto. A fare da anello di coda invece toccherà al simbolo astrale del Leone, purtroppo indicato in giornata da "ko".

Il resoconto dettagliato, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 26 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. Le stelle prometteranno una giornata certamente gradevole, giustamente da trascorrere in ottima compagnia, magari all'insegna della serenità e spensieratezza.

Questo giovedì saprete sfoderare il lato ironico e solare del vostro carattere! Venere e Luna faranno esultare il cuore, l’amore verso il partner sarà intriso di tenerezza: preparatevi a vivere un giorno tra sogni e felicità. Single, sarà una giornata da vivere in piena armonia con i propri sentimenti, il tutto avvolto da una sottile allegria.

Le feste natalizie stanno piano piano arrivando, nel vostro cuore e nell'anima respirate già tanta voglia di divertimento, sia in famiglia che con gli amici. Forse qualcuno tra voi incontrerà finalmente l'anima gemella. Nel lavoro, non sarà solo il fato o la fortuna a procurare occasioni fortunate. Anche un insieme di scelte fatte tempo addietro favoriranno il benessere del presente e consentiranno di guardare con fiducia al futuro. Potreste risolvere facilmente un problema cogliendo al volo un'opportunità. Forse farete acquisti azzeccati e vantaggiosi. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì mettono in evidenza il fatto che durante la settimana avete accumulato tanto stress e adesso, in questo giovedì, sarete piuttosto stanchi e bisognosi di coccole.

Sarà questa, quindi, una giornata quasi tutta all'insegna dell'affetto e della tenerezza. Fatene il pieno e divertitevi con il vostro partner, ne avete proprio bisogno. Single, basterà una parola per trasmettere un sentimento sincero: che si tratti di una telefonata o di un messaggino, nell'arte della comunicazione oggi eccezionalmente, sarete dei maestri! Vi attende, se non subito sicuramente a breve, una vita sociale intensa nella quale vi divertirete misurando le vostre capacità seduttive. Inizierà una fase di rinascita e potrete finalmente incontrare o magari scoprire di avere già al vostro fianco l'anima gemella. Nel lavoro, giornata positiva purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite.

Agite con diffidenza verso promesse di guadagno facile. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia del giorno, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica che non avrete tanta voglia di fare ma solo riposare. Dipende solo da voi se fare o non fare: mai agire controvoglia. In amore, questo periodo non evolverà di certo in modo semplice: per il vostro segno, sfortunatamente sta per iniziare una parentesi non favorevole a partire dalla metà/fine mattinata e potrebbe arrivare fino a pomeriggio inoltrato: evitate di sfogarvi con le persone sbagliate! Single, se dei pensieri e preoccupazioni turbassero questo giorno, confidatevi con qualcuno, potrà essere utile per togliersi un peso, magari anche solo per condividere i propri problemi e sfogarsi.

Tutto starà a trovare le persone giuste per farlo: gli astri vi aiuteranno sicuramente. Nel lavoro, la Luna vi renderà un po' nervosi per via di alcune situazioni lavorative che attualmente vi stanno impedendo di fare ciò che avete in mente. Ci sono delle regole da rispettare: avendo gli astri a sfavore, qualcuno potrebbe farvelo notare in modo poco simpatico... Voto 7.

Oroscopo giovedì 26 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. La giornata di giovedì, per ciò che interessa l'amore, vi porterà un'idea originale per trascorrere soprattutto la serata in modo diverso dal solito. Ascoltate i suggerimenti del cuore e, per una volta, spezzate pure quella solita routine che tanto vi stressa!

Sarà probabilmente un giorno favorevole per le coppie e comunque una cosa è certa: se ce l’avete messa tutta nei giorni scorsi, otterrete i risultati sperati. Si aprirà un periodo positivo, avrete una grande carica e tanta voglia di raggiungere nuovi traguardi. Vincere nuove sfide, mettendosi alla prova potrebbe essere un'ottima cosa. Badate solo di non trascurare le persone che vi stanno accanto, hanno bisogno del vostro calore. Single, niente perturberà il vostro ottimo umore, perché gli astri vi sorrideranno e voi contraccambierete. Diciamo che passerete una giornata spensierata e tutto scorrerà liscio, senza intoppi. Nel lavoro, le stelle vi consegneranno il trofeo del miglior segno zodiacale del giorno.

Organizzatevi in modo da sfruttare al massimo le occasioni che vi si presenteranno su un piatto d'argento! Mentre per le questioni più importanti avrete comunque, l'appoggio di persone di fiducia che si interesseranno a voi, aiutandovi. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. In arrivo un giovedì dai colori poco gradevoli relativi ai periodi segnati dal "ko". Pertanto, la giornata di metà settimana potrebbe risultare pensierosa ed abbastanza flemmatica. Le previsioni, per quanto riguarda l'amore, fanno notare che il partner o qualcuno dei vostri famigliari potrebbe chiedervi se per caso aveste la Luna di traverso. Infatti, l'umore non sarà dei migliori: fate attenzione a non esagerare con le vostre intemperanze o finirete per trascorrere la giornata da soli, voi ed il vostro umore nero.

Single, quando vi fate cogliere dal pessimismo riuscite a rendere drammatiche anche situazioni che in realtà, non sarebbero poi così gravi e preoccupanti. State su col morale, uscite, distraetevi e non restate da soli ma rilassatevi con i vostri amici. Nel lavoro procedete con cautela, non fatevi trascinare dagli impulsi emotivi e non ingigantite eventuali difficoltà. Qualsiasi intoppo potete risolverlo con un minimo di buona volontà. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di giovedì 26 novembre in campo sentimentale annuncia un ottimo periodo. Sarete dei perfetti strateghi e vi comporterete (con chi vi interessa) in maniera impeccabile. Migliorerà soprattutto il dialogo e l' intesa con la persona amata alla quale manifesterete apertamente i vostri veri sentimenti.

La vostra palla al piede, come sempre, potrebbe essere il poco tempo a disposizione: non sempre avete modo di considerare persone e/o situazioni come realmente vorreste. Single, giocate le carte che avete: originalità, estro e voglia di sperimentare. L'anima fiammeggiante che alberga dentro di voi nei prossimi giorni vi chiederà l'impossibile, perciò iniziate fin da adesso ad attrezzarvi. Eventualmente, sarà possibile trovare dei chiarimenti all'interno della famiglia in modo da guardare al futuro con maggiore ottimismo. Nel lavoro, la vostra organizzazione e precisione vi porterà a fare stime e bilanci per i giorni a venire. In questo giovedì realizzerete che le vostre azioni ed i vostri propositi saranno tutti ben indirizzati.

Una cosa vi farà molto piacere: scoprire che alcune previsioni finanziarie si riveleranno giuste. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.