L'Oroscopo di giovedì 26 novembre è pronto a svelare come andrà la quarta giornata dell'attuale settimana. Il periodo in analisi vedrà i comparti legati all'amore e al lavoro in prevalenza a favore di tre segni in particolare, prescelti dalla sestina zodiacale rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere i nominativi dei segni più fortunati?

In primis, ad avere massima compatibilità con gli effetti generati dal trigono in atto tra Nettuno e Mercurio sarà indubbiamente lo Scorpione, valutato in questo caso con la "top del giorno". Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali segno per segno.

La classifica stelline di giovedì 26 novembre mette in prima posizione lo Scorpione, tallonato da Bilancia e Sagittario entrambi al secondo posto. Giornata stabile ma assolutamente positiva anche per Capricorno e Pesci, nel frangente inseriti al terzo posto in scaletta. Chiude il gruppo l'Acquario, pronosticato in ultima posizione per via di Urano e Venere speculari negativi al 90%.

Di seguito il responso astrologico espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani 26 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. La giornata di giovedì si preannuncia al "top" in molte situazioni.

In amore, avrete poche idee ma molto buone e pronte da mettere in pratica. L’ignoto non è mai stato così promettente nei vostri confronti! Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora in status single: non siate scontrosi, qualcuno intorno a voi potrebbe scambiare il vostro stato emotivo per qualcos'altro!

Nel lavoro, potrebbe finalmente presentarsi l'occasione di poter dire la vostra in merito ad un argomento di vitale importanza. Non perdete l'opportunità di mostrare a tutti come la pensate. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ''top del giorno''. A fare la differenza sicuramente sarà Nettuno in Pesci, nel contesto in trigono astrale al vostro Mercurio.

In amore, la "musa dei poeti" favorirà la risoluzione di problematiche legate alla coppia. Ovviamente, in questo periodo vi sentirete certamente su di giri anche nel lavoro: avrete dalla vostra diversi pezzi da novanta oltre a Nettuno, tipo Giove, Plutone e Saturno in sestile. In primo piano, le vostre più grandi passioni: l'amore certamente ma anche gli hobby, la buona creatività, i figli e il partner. La vostra intraprendenza sarà molto utile per cercare di rimettere in sesto situazioni in bilico, oppure nel realizzare progetti in comune con il partner. Se fate parte della schiera degli eterni single (ma non per scelta!), allora potreste riscuotere successi davvero importanti. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

Si prevede un ottimo giovedì, quasi tutto indirizzato verso la buona positività, con stelle piene e altamente favorevoli. Il periodo marcerà sulla strada dell'euforia e della vitalità: in aumento il desiderio di fare qualcosa di nuovo, magari stuzzicante così da poterla condividere con il partner. Benissimo restare da soli, giusto per staccare un po' la spina dalla solita routine. Per gli amanti della solitudine e del buon ritiro spirituale, ogni cosa che accade fuori dai soliti schemi risulterà più coinvolgente e stuzzicante. Importanti sensazioni vi renderanno degli ottimi mediatori, soprattutto in famiglia. Saprete comprendere al volo i desideri o le aspettative delle persone care al vostro fianco, riuscendo a soddisfare con pienezza la loro giornata.

Nel lavoro, per il momento vi converrà fare ''buon viso a cattiva sorte'': certamente ne trarrete soddisfazioni. Voto 9.

Oroscopo di giovedì 26 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. Il prossimo giovedì per voi del segno non dovrebbe dare troppo filo da torcere, visto il momento abbastanza normale su cui poggerà il vostro cielo. In amore, muovetevi pure con discrezione, lavorando "dietro le quinte" nell'ambito del rapporto di coppia: fate ciò che necessario per mantenere e favorire il clima disteso e sereno. Soprattutto nei riguardi di situazioni in stallo, cercate di non esasperare ogni parere discordante tra di voi ed il partner, altrimenti... Single, sappiamo quanto siete innamorati, vi si legge in volto: allora, non createvi problemi assurdi, andate immediatamente a confessarlo a chi sapete.

Nel lavoro, evitate di esporvi in situazioni impegnative se non siete certi del risultato, ok? Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Una giornata sicuramente non da vivere con spensieratezza. Il periodo è stato classificato con il "sottotono", quindi usate la testa. In campo sentimentale, momento non facile: nel rapporto sarà richiesta molta pazienza. Se avete già una vita affettiva collaudata e soddisfacente, questa fase vi toccherà solo marginalmente. Per caso la mancanza di novità starà mica logorando la buona intesa tra voi e il partner? Single, ma anche per voi romantici fidanzatini, le stelle saranno a vostro completo servizio: chi provasse qualcosa di serio per un'altra persona l'imperativo dovrà essere "farsi avanti!", costi quel che costi (Al limite una brutta figura, ma ci può stare!).

Dice il saggio: "Chi non risica non rosica!". Nel lavoro invece, dialogare e comunicare sarà più semplice del solito: approfittatene per chiarire eventuali punti deboli nelle relazioni con i colleghi. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 26 novembre indica che questo giovedì aprirà qualcosa di nuovo, ovviamente da gestire nella normalità e con massima calma. In amore, malgrado tutto, poteva andarvi peggio. Il periodo appena trascorso, con qualche buona notizia in preparazione o qualcosa già nell'aria a dare stimoli, vi ha fatto bene e adesso siete pronti a riprendere il solito tran-tran. La speranza è quella di partire con la giusta carica, facendo attenzione a non bruciare troppe energie.

Single, vi sentite in forma e avete voglia di coinvolgere amici e persone importanti in esperienze divertenti: siate propositivi e vi seguiranno. Nel lavoro, la situazione con i colleghi è sempre più tesa, accettate i consigli di una persona che vi vuole bene. Voto 8.